Mercato e rose da 25 - Hellas Verona, urge sfoltire: almeno 5 cessioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Hellas Verona 2019-2020 - 27 giocatori + 7 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Mattia Zaccagni

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Marco Silvestri, Alessandro Berardi, Salvatore Bocchetti, Luca Marrone, Alan Empereur, Alessandro Crescenzi, Luigi Vitale, Davide Faraoni, Alberto Almici, Daniel Bessa, Valerio Verre, Simone Calvano, Gennaro Tutino, Antonio Di Gaudio, Antonino Ragusa, Samuel Di Carmine, Giampaolo Pazzini, Karamoko Cissé

Altri elementi della rosa: Boris Radunovic, Pawel Dawidowicz, Amir Rrahmani, Koray Gunter, Miguel Veloso, Emmanuel Badu, Liam Henderson, Darko Lazovic

Under 22: Nicola Borghetto, Marash Kumbulla, Andrea Danzi, Lucas Felippe, Seung-woo Lee, Abdoulaye Traoré, Lubomir Tupta

Giocatori formati nel vivaio del club: il vivaio gialloblù ha regalato, negli ultimi anni, solo Zaccagni, unico oro per la rosa veronese. Limite lista fissato a 22, di conseguenza.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: tanti, molti utili, qualcuno partirà. L'Hellas ha ampia scelta, occupa appieno i quattro posti. Il neo, viceversa, è che i giocatori sono anche troppi, nel complesso. E probabilmente proprio qui si dovrà andare a sfoltire: per arrivare ai 22 di cui sopra, saranno necessarie almeno cinque cessioni. Intendiamoci: non per forza tra gli "italiani", ma vista la composizione della rosa l'impressione è che si andrà in questa direzione.

Altri elementi della rosa: al momento, sono otto. Da questo punto di vista, vi sarebbe spazio per qualche acquisto. Detto delle cinque cessioni necessarie, fatte quelle sarà però necessario poi procedere ad un ulteriore sfoltimento per altri acquisti.

Under 22: sette giovani per allargare la lista. Difficile dire se saranno tutti considerati centrali e importanti nelle scelte di Ivan Juric.