Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1 ottobre

Parole sulla trattativa relativa a Federico Chiesa da parte del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. Queste le dichiarazione del dirigente bianconero raccolte da TMW: "La Juve è sempre attenta a quello che succede sul mercato, che sia per Chiesa o un altro giocatore. Questo è il nostro credo, bisogna essere creativi, soprattutto in questo momento in cui è difficoltoso fare mercato".

Daniele Rugani, difensore centrale della Juventus in uscita dai bianconeri, ha avuto una offerta anche dalla Ligue 1: anche l'attivissimo Rennes avrebbe avanzato una richiesta per il centrale italiano, che potrebbe essere una delle uscite dell'ultimo momento in casa Juve.

A mercato chiuso la Juventus ha già fissato un incontro con l'agente di Paulo Dybala. Le parti si vedranno subito dopo la fine del mercato con l'intento di trovare un'intesa per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2022. Un filo del discorso che si è interrotto nelle ultime settimane ma che tutte i protagonisti hanno intenzione di riprendere al più presto.

Matteo Darmian a passi sempre più spediti verso l'Inter. Una trattativa già incanalata da lungo tempo con il Parma, come confermato da varie parti in causa, ed un trasferimento che ben presto diventerà ufficiale: nella giornata di domani infatti, come appreso da Tuttomercatoweb.com, sono previste le visite mediche dell'esterno difensivo classe '89.

Continua a ballare sulle contropartite la trattativa con il Cagliari per il secondo ritorno al Cagliari di Radja Nainggolan: oltre ai nomi fatti ieri, l'Inter avrebbe nelle ultime richiesto la disponibilità di Giulini a privarsi di due classe 2001. Il gioiellino Andrea Carboni, difensore che ha già esordito nella scorsa stagione di Serie A, e Federico Marigosu, fantasista che è stato già girato in prestito all'Olbia.

Come annunciato da Piero Ausilio all'Hotel Sheraton di Milano Dalbert lascerà l'Inter per trasferirsi al Rennes e la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club francese pagherà 2 milioni per il prestito con diritto fissato a 12. Domani il giocatore effettuerà le visite mediche.

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge da FK Bodø/Glimt. L’attaccante norvegese si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025.

Il Milan vuole chiudere presto per il difensore centrale. Un giocatore da affiancare ad Alessio Romagnoli e Simon Kjaer, con Matteo Musacchio in partenza. Un giocatore per blindare anche la retroguardia, i nomi e le trattative aperte non mancano. Nikola Milenkovic costa 40 milioni, sarebbe il primo della lista ma anche il più difficile per costi e fattibilità. Più semplice arrivare a German Pezzella, anche lui alla Fiorentina, pronto a lasciare Firenze e a non rinnovare coi gigliati. Contatti per Matija Nastasic dello Schalke 04, possibile in prestito con diritto, distanza col Bologna tra domanda e offerta (25 a 15) per Takehiro Tomiyasu. Occhio anche a Ozan Kabak, il turco è da sempre un pallino della dirigenza, gli altri nomi sono Nacho del Real Madrid e Kristoffer Ajer che il Celtic Glasgow non vorrebbe però far partire.

Fra i giocatori più importanti e, dunque, più seguiti sul mercato del Bordeaux c'è Toma Basic, centrocampista croato classe 1996, tanto che nei giorni scorsi il tecnico del club francese Jean-Louis Gasset ha dichiarato: "Il futuro di Basic? Tutto è possibile". A tal proposito, sarebbe arrivata un'offerta del Napoli nei confronti del giocatore, già rifiutata però dalla dirigenza del Bordeaxu. L'ex Spalato, comunque, pare aver già aperto le porte ad un trasferimento al San Paolo, con Roma e Cagliari che seguono la vicenda quali spettatori interessati.

Amin Younes è sempre più vicino all'addio al Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il centrocampista offensivo azzurro si trasferirà infatti all'Eintracht Francoforte con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto. L'operazione è stata chiusa nel corso delle ultime ore.

Zinedine Machach in prestito al VVV Venlo. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club di Eredivisie ha reso noto l'acquisto a titolo temporaneo dal Napoli per una stagione del calciatore francese classe '96.

Si conclude domani con la formula del prestito biennale l'operazione che porterà Borja Mayoral alla Roma: il centravanti spagnolo si trasferirà in giallorosso a titolo temporaneo ma la società di Friedkin si è assicurata un duplice diritto di riscatto. 15 milioni qualora avvenisse il primo anno e 20 nel caso venisse rimandato al giugno 2022. Il giocatore ha già le visite mediche fissate per domani a Roma, che raggiungerà con un volo privato.

Roma attivissima in questi ultimi giorni del mercato: dopo aver praticamente definito l'affare Borja Mayoral, secondo Sky il club giallorosso è al lavoro per riportare nella Capitale Chris Smalling, una richiesta ben precisa di Fonseca. E nelle ultime ore, complice l'inserimento nella trattativa di un altro calciatore, l'affare sembra più vicino alla felice conclusione: si tratta di Timothy Fosu-Mensah, che è in scadenza coi Red Devils e potrebbe essere un jolly importante per Fonseca.

Fabio Depaoli ha firmato, è un nuovo calciatore dell'Atalanta. Il terzino classe '97 arriva dalla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto. Manca, a questo punto, solo l'ufficialità.

Mohamed Fares diventa ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio, che dopo averlo accolto a Formello e avendo in mano da settimane l'accordo con la SPAL, ha finalmente annunciato il suo acquisto. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "La S.S.Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Fares, proveniente dalla Spal Ferrara".

Gabriel Pereira è un nuovo portiere della Lazio. Il club biancoceleste ha depositato in Lega il contratto dell'estremo difensore classe 2002, che arriva dal Monaco a titolo definitivo.

Sembrava tutto definito, invece la trattativa tra Sampdoria e Adrien Silva si è nuovamente bloccata: La Samp lavora comunque per risolvere i dettagli che ancora non collimano e in serata i blucerchiati proveranno a chiudere definitivamente la questione. Intanto, i blucerchiati hanno deciso di cautelarsi tornando su Bentaleb.

Prosegue la trattativa con il Fulham per il difensore Omar Colley. La prima offerta degli inglesi è modulata su un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma di tutta risposta è arrivato un no dal club di Genova. La dirigenza blucerchiata, infatti, vorrebbe cederlo solamente a titolo definitivo. I discorsi vanno comunque avanti.

Sampdoria sulle tracce di Federico Fazio. Alla ricerca di un centrale titolare per la stagione 2020/21, il club blucerchiato - riporta 'Sportitalia' - ha posato gli occhi sul difensore argentino classe '87 in uscita dalla Roma. Trattativa in corso, si punta a chiudere l'operazione già nelle prossime ore.

Ronaldo Vieira all'Hellas Verona, trattativa ai titoli di coda: il centrocampista portoghese non è partito per Firenze, dove domani la Sampdoria cercherà i primi punti stagionali. Per il calciatore classe 1998 dunque sta per iniziare la seconda avventura in Italia, stavolta con la maglia dei gialloblù scaligeri, come da noi anticipato. Previsto per stasera il suo arrivo a Verona.

La difesa del Genoa si arricchisce di un nuovo elemento. Il club ligure sta infatti chiudendo in queste ore la trattativa con il Bologna per arrivare al difensore centrale Mattia Bani, classe '93: affare in prestito con obbligo di riscatto stando a quanto da noi raccolto.

Nuovo innesto per il Genoa, società che nelle ultime ore ha definito un'operazione già impostata un paio di giorni fa. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Rostov ha reso nota la cessione al club rossoblù di Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko classe '95.

Si muove il mercato del Parma: in definizione l'acquisto di Juan Brunetta, fantasista argentino classe '97 che arriverà in Italia tra sabato e domenica. Il ragazzo arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 6 milioni), che si tramuterà in obbligo allo scoccare del 60% delle presenze. Ma c'è anche un altro colpo in chiusura, quello di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Juventus lo scorso anno in prestito a Perugia.

Il Parma prova a stringere per Stefano Sabelli, terzino del Brescia che vorrebbe tornare in Serie A. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club ducale è adesso in vantaggio sul Cagliari per il giocatore e nelle prossime ore proverà a chiudere la trattativa.

Il Parma continua a muoversi sul mercato in entrata per queste ultime ore della sessione, stando a quanto riferisce Sky Sport, dopo aver indirizzato verso la chiusura gli affari Nicoloussi Caviglia e Brunetta, adesso ha messo gli occhi su Erik Durm. Terzino tedesco classe '92, in forza all'Eintracht, il club ducale sta provando a lavorare su un'offerta di prestito, con diritto di riscatto fissato intorno ai 2 milioni di euro.

Il Cagliari sta continuando a cercare un profilo per la fascia destra, e il primo nome sulla lista è quello di Gyrano Kerk, classe '95 dell'Utrecht. Gli olandesi chiedono 8 milioni di euro per lasciarlo partire, ma la prima offerta ufficiale dei sardi si ferma a 5: trattativa che rimane quindi complicata. L'alternativa è rappresentata da Adam Ounas del Napoli, ma si valuta anche Bruno Peres, che potrebbe arrivare a costo zero.

Musa Juwara, attaccante classe 2001 del Bologna, è vicino all'addio alla Serie A: il giocatore è in trattativa con il Boavista, club portoghese. Per lui, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, i lusitani dovrebbero spendere fino a 7 milioni.

Godfried Donsah lascia ufficialmente il Bologna, anche se solamente in prestito, e si accasa nel Caykur Rizespor, squadra della prima divisione turca che ha acquistato in prestito le prestazioni del centrocampista classe '96

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Crotone ha reso noto di aver tesserato dal Lecce il centrocampista Jacopo Petriccione: "Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Us Lecce le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Petriccione. Nato a Gorizia il 22 febbraio 1995, Jacopo è un giocatore tecnico e dinamico e abbina qualità a quantità in mezzo al campo. Dotato di un piede destro molto educato che sfrutta anche nella battuta dei calci piazzati, lo scorso anno si è messo in mostra nella massima serie offrendo ottime prestazioni e fornendo ben 5 assist vincenti ai suoi compagni. Tutte qualità che da oggi e per i prossimi quattro anni Petricicone è pronto a mettere a disposizione del Crotone. Benvenuto in rossoblù, Jacopo!".

Non c'è intesa invece con il Watford per Ignacio Pussetto. L'ex Udinese, infatti, per quanto riguarda gli Hornets può uscire soltanto a titolo definitivo, con la cifra richiesta che è di 8 milioni di euro, mentre la squadra calabrese avrebbe intenzione di prenderlo ma solamente in prestito. Qualora non si dovesse giungere all'intesa, l'argentino classe '95 potrebbe fare come Pereyra, percorrendo la via di ritorno verso l'Udinese.

Leonardo Sena è ufficialmente un nuovo giocatore dello Spezia. Il club ligure ha depositato il contratto del centrocampista classe '95, che arriva dall'Atletico Mineiro. L'operazione è stata definita in prestito con diritto di riscatto.

DEST È UN NUOVO GIOCATORE DEL BARCELLONA, L'AJAX ANNUNCIA SUBITO KLAIBER. CATALANI SU ERIC GARCIA. TORREIRA VERSO L'ATLETICO MADRID, BAKAYOKO NEL MIRINO DELL'HERTHA. SARR LASCIA IL CHELSEA IN PRESTITO, IL CHELSEA DEVE SFOLTIRE. VIA ALONSO, CERCATO DALL'INTER. BAYERN, KRAMARIC NON ARRIVA. VINICIUS AL TOTTENHAM, CI SIAMO. BAKU UFFICIALE AL WOLFSBURG

Sergino Dest è un nuovo giocatore del Barcellona. Il club blaugrana ha ufficializzato l'acquisto del giovane terzino dall'Ajax per 21 milioni di euro più 5 legati ai bonus. Dest ha firmato un contratto per i prossimi 5 anni con clausola rescissoria fissata a 400 milioni. Domani la presentazione del giovane talento, che ha scelto la maglia numero 2.

L'Ajax ha ufficializzato il sostituto di Sergino Dest, promesso sposto del Barcellona. Attraverso una nota pubblicato sul proprio sito ufficiale, i Lancieri hanno annunciato di aver acquistato Sean Klaiber all'Utrecht. Il terzino classe '94 ha firmato fino al 2023 con opzione per un'altra stagione.

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Dest, per il Barcellona è arrivato il momento di provare a chiudere le trattative per un altro rinforzo per la retroguardia. Si tratta di Eric Garcia del Manchester City sul quale rimane, però, una valutazione da 30 milioni di euro ritenuta troppo alta dal club catalano considerando la scadenza dell'attuale contratto nel prossimo giugno. Ad oggi l'offerta dei blaugrana è di 15 milioni di euro più l'inserimento di un giocatore. Il nome emerso in queste ore, stando al Mundo Deportivo, è quello dell'ex Inter Rafinha Alcantara.

Lucas Torreira è virtualmente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Tutto come previsto nei giorni scorsi. Nel pomeriggio incontro nella sede dei Colchoneros per il sempre più probabile nero su bianco per il centrocampista dell’Arsenal. Affare ai dettagli.

Tiemoue Bakayoko piace al Napoli, ma sul centrocampista del Chelsea c'è anche il Paris Saint-Germain. Dopo che il Milan ha deciso di abbandonare la trattativa, nelle ultime ore anche l'Hertha Berlino ha sondato il terreno per il calciatore francese. I Blues chiedono comunque 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore, ma al momento nessuno ha ancora tentato l'assalto definitivo.

Malang Sarr è pronto a lasciare il Chelsea. I Blues, che l'hanno acquistato a parametro zero in questa sessione di mercato, vogliono mandare il centrale classe '99 a farsi le ossa per una stagione in prestito secco, e sulle sue tracce, secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, ci sarebbero sia il Porto che il Saint-Etienne.

Dopo i botti in entrata, il Chelsea si prepara a sfoltire la rosa dagli esuberi. Il primo sulla lista dei partenti è Marcos Alonso: lo spagnolo non rientra nei piani di Franck Lampard e per questo sarà ceduto. L'ex Fiorentina da tempo è un obiettivo dell'Inter di Conte, e con la cessione di Dalbert al Rennes la trattativa potrebbe decollare. Alonso non è il solo giocatore in uscita: come si legge sulle pagine del Daily Star, anche Antonio Rudiger e Ruben Loftus-Cheek sono finiti nella lista dei partenti.

Nei giorni scorsi sia il tecnico Hans-Dieter Flick che alcuni senatori dello spogliatoio avevano evidenziato la necessità che il Bayern Monaco implementasse la rosa della prima squadra con nuovi acquisti per riuscire ad essere competitiva su tutti i fronti. In quest'ottica uno dei primi pensieri della dirigenza dei bavaresi è stata quella di reperire sul mercato un vice Lewandoski, facendo ricadere le proprie attenzioni su Andrej Kramaric dell'Hoffenheim. Il giocatore croato, però, stando a quanto riportato da SportBILD difficilmente arriverà in Baviera a causa dell'alto costo del cartellino. L'Hoffenheim, infatti, si è detto irremovibile dalla valutazione di 40 milioni di euro per il proprio attaccante. Una cifra, questa, ritenuta eccessiva per un'alternativa, seppur di lusso, ad un titolare come Lewandowski.

Vinicius sarà un nuovo attaccante del Tottenham. Manca solo il permesso di lavoro, necessario per poter essere tesserato in Inghilterra, per diventare una nuova punta degli Spurs. L'ex giocatore, meteora al Napoli, arriverà dal Benfica per una cifra intorno ai 45 milioni di euro tra prestito oneroso e diritto di riscatto. I fogli sono già pronti e sembra oramai solo una formalità, l'intesa per il passaggio di Vinicius a Londra è vicina.

Colpo in entrata per il Wolfsburg. Il club tedesco attraverso i propri canali ha ufficializzato l'acquisto di Ridle Baku, esterno destro utilizzabile sia in difesa che a centrocampo, dal Mainz. Il giocatore classe 1998 ha firmato un contratto quinquennale con i Lupi.