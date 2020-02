vedi letture

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

UFFICIALE: IL BORUSSIA DORTMUND RISCATTA SUBITO EMRE CAN DALLA JUVENTUS. BIANCONERI SEMPRE ATTENTI A SMALLING, MA OCCHIO ANCHE AL MILAN. ROMA SU FLORINEL COMAN, MERTENS TRA NAPOLI, INTER E MONACO. VIGORITO HA RINNOVATO COL LECCE

Il Borussia Dortmund ha ufficializzato il riscatto di Emre Can dalla Juventus. Il prestito del centrocampista ventiseienne diventerà un acquisto definitivo in estate. Per Can accordo fino al 30 giugno del 2024. Questo il comunicato ufficiale dei bianconeri: "Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can a fronte di un corrispettivo di € 25 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,4 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori".

Non solo il possibile riscatto di Chris Smalling, senza la Champions 2020-2021 la Roma dovrebbe rivalutare anche la permanenza dei vari Edin Dzeko, Javier Pastore, Diego Perotti, Federico Fazio, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov e Davide Santon. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, la nuova proprietà sarebbe costretta ad abbassare il monte ingaggi, tagliando soprattutto i calciatori più "anziani" della rosa.

Novità anche in entrata per la Roma. Il club giallorosso aveva negli scorsi giorni, spiega Sport.ro, un uomo in Romania per visionare Florinel Coman. Classe '98, il giocatore è valutato per l'estate. Attaccante valutato circa 20 milioni di euro dalla FCSB, c'è anche il West Ham sul nazionale rumeno.

Dries Mertens valuta e riflette, ascolta e prende tempo. L'argomento è evidentemente il futuro al termine di questa stagione, quando scadrà il suo contratto col Napoli. Il club azzurro però, spiega il Corriere dello Sport, non è affatto rassegnato a perderlo e anzi, Aurelio De Laurentiis è in pressing per arrivare al rinnovo: sul piatto 4 milioni e 200mila euro per 2 anni, cifra che con i bonus potrà sfiorare i 10 milioni complessivi per i prossimi due campionati. Le altre concorrenti? Ad oggi, per il quotidiano, la pista concorrente più calda è quella che porta al Monaco. Il club del Principato ha proposto un biennale da 10 milioni netti, con in più 5 milioni alla firma. Proposta allettante economicamente, ma non sportivamente, nelle idee del belga. La Roma si sta piano piano defilando, mentre l'Inter resta in piena corsa: le cifre sono le stesse, 10 milioni in due anni, ma Mertens in questo caso sta ragionando sulla 'convenienza' di trasferirsi a Milano.

Il Milan sta già pensando alla prossima stagione. Come riportato da SportMediaset, i rossoneri avrebbero messo infatti nel mirino due giocatori della Roma. Si tratta dell'attaccante esterno Cengiz Under, seguito da vicino anche nell'ultima sessione invernale di mercato, e del difensore Chris Smalling, che i giallorossi non potranno riscattare dal Manchester United in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Under più Smalling, dunque: Maldini e Boban guardano verso la capitale per rinforzare la rosa del futuro.

Rinnovo di contratto per il Lecce, con Mauro Vigorito che ha prolungato fino al 2022. Questo il comunicato del club: "L’U.S. Lecce comunica di aver rinnovato il rapporto contrattuale con il calciatore Mauro Vigorito, in scadenza al termine della stagione sportiva 2020/21, sino al 30 giugno 2022".

BARCELLONA, ASSALTO A BRAITHWAITE PER SOSTITUIRE DEMBELÈ. PSG NON CONVINTO DEL RINNOVO DI NEYMAR. RODOLFO PIZARRO VOLA DA BECKHAM A MIAMI

Il Barcellona ha avuto il via libera dalla Federcalcio spagnola per acquistare un attaccante in sostituzione dell'infortunato Ousmane Dembélé. Il club blaugrana, a sorpresa, ha deciso di andare su Martin Braithwaite, attaccante danese di proprietà del Leganes. L'agente del giocatore Ali Dursun, come riporta RAC 1, sarebbe in città per discutere del trasferimento del giocatore, anche se il suo club di appartenenza pretende esclusivamente il pagamento della clausola di risoluzione.

Dopo le cessioni estive di Frenkie De Jong e Matthijs De Ligt e quella di Hakim Ziyech già prevista per luglio, l'Ajax si prepara a un vero e proprio esodo. Sono tanti, infatti, i giocatori in procinto di lasciare Amsterdam, da van de Beek a Onana fino a Neres. Il centrocampista olandese è sicuramente il pezzo più pregiato e prenderà una decisione nelle prossime settimane: Manchester United e Real Madrid sono le due squadre più interessate, riporta il Daily Mirror.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il PSG non avrebbe ancora avviato le trattative per il prolungamento di contratto di Neymar, che ha un accordo in essere fino al 2022. All'interno del club, ci sarebbe una forte corrente contraria alla permanenza del giocatore, a causa dei suoi capricci estivi e della sua continua ricerca di lasciare Parigi nel corso della passata estate. La partita è ancora tutta aperta, con Leonardo che non ha ancora deciso come muoversi.

Un vecchio obiettivo di mercato del Milan vola negli USA. Rodolfo Pizarro, trequartista messicano classe 1994, si trasferisce all'Inter Miami, squadra di proprietà di David Beckham. L'ex Monterrey, dunque, comincia una nuova avventura e rimanda ancora una volta lo sbarco in Europa.

Il centrocampista del RB Lipsia Konrad Laimer ha prolungato il contratto con il club tedesco fino al giugno del 2023. Il giocatore, arrivato nel 2017, ha già disputato 101 partite con la maglia dei tori di Lipsia.