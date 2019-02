Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS: OMBRA ZIDANE SU ALLEGRI. INTER: RAKITIC OBIETTIVO PRINCIPALE, L'AGENTE E' GIA' STATO A MILANO. MILAN: SAINT-MAXIMIN RESTA NEL MIRINO. ROMA: NON SOLO DI FRANCESCO, ANCHE MONCHI RISCHIA IN CASO DI MANCATA QUALIFICAZIONE ALLA CHAMPIONS. ATALANTA: PARLANO GASPERINI E ILICIC. GENOA: ROMERO HA RINNOVATO. SASSUOLO: ROGERIO PIACE AL BORUSSIA DORTMUND - In casa Juventus non si vive un bel momento, a causa del ko maturato al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid in Champions League. Secondo il Corriere dello Sport, su Allegri c’è l’ombra di Zidane, legatissimo a Cristiano Ronaldo e all'obiettivo di mercato Marcelo. L’ex allenatore del Milan ha un solo modo per scacciarla: curare al meglio ogni particolare nei prossimi 20 giorni e fare una rimonta-impresa che lo scorso anno al Santiago Bernabeu ha solo sfiorato.

Capitolo Inter. Tuttosport scrive che il primo obiettivo per il centrocampo in vista della prossima stagione resta Rakitic. La Champions rappresenta il fattore decisivo per la corsa al vice-campione del mondo con la Croazia, dal 2014 colonna del Barcellona. Il club nerazzurro ha messo ormai da tempo nel mirino il centrocampista che quasi sicuramente al termine della stagione lascerà i blaugrana, ma per battere la concorrenza delle big d'Europa dovrà garantire la partecipazione alla massima competizione europea. Nei giorni scorsi, secondo alcuni media croati, il fratello di Rakitic - che ne cura gli interessi - è stato a Milano ed è probabile che ci siano stati contatti con la dirigenza interista. Come scrive il Corriere dello Sport, è proprio l'Inter prossima avversaria della Fiorentina una delle squadre che più insistentemente pensa a Chiesa come rinforzo in estate. E con lei la Juventus, il Napoli, il Real Madrid, il Barcellona e il Manchester City. Lui pensa solo a giocare e ad eguagliare il suo numero massimo di gol in campionato, 6. Per il resto, è cominciata la corsa al principe Viola.

Il Milan non molla Saint-Maximin, talento classe 21 del Nizza. Tuttosport scrive che il giocatore avrebbe già deciso di lasciare il club francese al termine della stagione per approdare a Milanello. Il Nizza però non ha nessuna intenzione di regalare il suo gioiello e vuole almeno 30 milioni di euro. Il valore tecnico del ragazzo non si discute, ma le bizze fatte nell'ultimo periodo possono aver portato Leonardo e Maldini a più di una riflessione sul suo aspetto comportamentale.

Punto sulla Roma. Oltre a Di Francesco, in caso di fallimento dell'obiettivo quarto posto e mancato accesso ai quarti di Champions League, anche il direttore sportivo Monchi potrebbe salutare Trigoria. Dopo l'ipotesi Massara, il nuovo nome possibile per prendere il suo posto - secondo Leggo - è quello di Faggiano, attuale ds del Parma. Intanto Monchi - secondo Sportmediaset - segue il centrocampista classe '99 Chakvetadze del Genk.

Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è stato intervistato da La Stampa: "Dovrei essere più bravo a farmi comprare i giocatori? Magari anche non farmeli vendere. I prossimi a partire potrebbero essere Zapata, Mancini e Castagne, ma con il presidente c'è un grande rapporto". Tra le file della Dea ha parlato anche Ilicic: "Futuro alla Roma? Non commento i rumors. Io sto bene a Bergamo e penso solo a giocare per l’Atalanta. Bado alle cose concrete. Se ci saranno offerte, allora ci penserò", ha detto al Corriere di Bergamo.

Romero ha rinnovato il proprio contratto con il Genoa allungando l'accordo fino al giugno del 2023. Il difensore, che piace molto alle big italiane ed estere, soprattutto alla Juventus, ha convinto tutti e si è conquistato sul campo questo riconoscimento da parte della società. A breve arriverà l'ufficialità. A riportarlo è Sky Sport. Rogerio, esterno della Juventus in prestito al Sassuolo, sta attirando l'attenzione di diversi club europei. A gennaio si era parlato di un interessamento del Chelsea, mentre SportBild scrive di un pressing del Borussia Dortmund, con il tecnico Favre colpito dalle qualità del brasiliano classe '98. La sensazione, e anche qualcosa di più, è che per l'ex Internacional sarà un'estate molto calda.

CHELSEA: MERCATO BLOCCATO PER DUE SESSIONI, INTANDO HOLLAND PUO' ESSERE IL TRAGHETTATORE SE SALTA SARRI. MANCHESTER CITY: UFFICIALE IL RINNOVO DI LAPORTE. CRYSTAL PALACE: NUOVO CONTRATTO PER KELLY - Bruttissime notizie per il Chelsea. La FIFA ha infatti bloccato il mercato dei blues per le prossime due sessioni per violazione del trasferimento di minori. Il club inglese ha adesso 90 giorni di tempo per presentare ricorso.

Nonostante il passaggio agli ottavi di Europa League e la finale di Coppa di Lega da giocare, Sarri continua a non avere pace a Londra. La sfida contro il Manchester City di Guardiola, in programma domenica, potrebbe essere decisiva per le sorti dell'ex tecnico del Napoli: Abramovich, infatti, avrebbe già individuato la figura del possibile sostituto. Si tratta di Steve Holland, assistente del CT inglese Gareth Southgate, che è già stato nello staff tecnico dei blues dal 2011 al 2017. Potrebbe essere il 48enne il traghettatore fino a fine stagione. Lo riporta il Telegraph.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Manchester City ha annunciato il prolungamento del contratto del difensore francese Laporte. Il giocatore, 24 anni ha firmato fino al 2025. "Sono molto contento del rinnovo. Fin dal primo giorno mi sono trovato bene con Guardiola e i compagni di squadra. Questo club mi offre tutto ciò di cui ho bisogno per migliorarmi. Ho già fatto passi da gigante e voglio continuare così. Voglio vincere trofei e soddisfare ogni mia ambizione", ha detto.

Il Crystal Palace ha annunciato il rinnovo di Martin Kelly. Il laterale inglese ha prolungato il contratto - che inizialmente era in scadenza a giugno - fino al 2021.