Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Raimondo De Magistris

DUELLO JUVE-INTER PER LUKAKU. PROBLEMI NAPOLI: IL REAL VUOLE TENERE JAMES E L'ARSENAL SUPERA L'OFFERTA PER PEPÉ. MIRANDA SALUTA I NERAZZURRI. DALLA FRANCIA: IL MILAN È A UN PASSO DA RAFAEL LEAO. COLPO NESTOROVSKI PER L'UDINESE, LYANCO RINNOVA COL TORINO, DI FRANCESCO DAL SASSUOLO ALLA SPAL

Juventus

Merih Demiral ha conquistato tutti durante la tournée in Asia e la società bianconera, ancora una volta, ha deciso di bloccarlo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre alle sue buone prestazioni, sono anche le condizioni fisiche di Chiellini, che non convincono fino in fondo, ad aver spinto la Juve a togliere il turco dal mercato.

Servono novanta milioni di euro per strappare Paulo Dybala alla Juventus. Come riporta il quotidiano La Stampa, il Tottenham ha rispedito al mittente un'offerta da 50 milioni di euro per l'attaccante argentino e ha fatto sapere al club londinese che la valutazione della Joya, arrivata dal Palermo nel 2015 per 32 milioni di euro più otto di bonus, è di 90 mln.

Moise Kean attende di conoscere il suo futuro e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre a Everton e Arsenal anche il Wolverhampton si è messo sulle tracce dell'attaccante. L'obiettivo della Juventus è quello di incassare 30-40 milioni dalla sua cessione, anche se i bianconeri vorrebbero mantenere il controllo del giovane classe 2000.

Inter

Nuovo duello Juventus-Inter per Romelu Lukaku. Se i nerazzurri sono pronti a rilanciare con una nuova offerta da 70 milioni di euro più bonus, i bianconeri in queste ultime ore hanno ripreso infatti i contatti col Manchester United per il bomber belga. Nella trattativa - riporta Sky Sport - Paratici vorrebbe e potrebbe inserire l'obiettivo dei Red Devils, Paulo Dybala. Che sia una semplice azione di disturbo o una mossa concreta da parte della Juve, per l'Inter spunta comunque un ostacolo in più nella corsa al grande obiettivo di Conte per il reparto avanzato.

Secondo quanto riferisce FcInterNews.it, la situazione di Matteo Politano nell'Inter non è ancora così chiara e definita. Nei piani di Conte infatti il giocatore non solo non è un titolare, ma è anche di difficile collocazione nel suo 3-5-2. Da qualche giorno Atalanta e Torino hanno avviato i contatti, e sullo sfondo ci sarebbe anche la Fiorentina. Idem per quanto riguarda la Roma, pronta a ravvivare i contatti per un giocatore che - va ricordato - è uscito proprio dal settore giovanile giallorosso.

Napoli

Clamorosa novità di mercato lanciata dal direttore di El Chiringuito TV, una delle fonti più attendibili in Spagna per quanto riguarda il Real Madrid, sul conto del fantasista colombiano James Rodriguez, vero e proprio obiettivo di mercato sia del Napoli che dell'Atletico Madrid. L'emittente iberica spiega, senzi mezzi termini: il giocatore è destinato a rimanere nei blancos. Questa sarebbe la decisione del club al momento, una scelta molto probabilmente anche dettata dall'infortunio di Asensio.

Il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha parlato a Tuttosport inquadrando la trattativa per Nicolas Pepé, con i procuratori ieri nel ritiro del Napoli per parlare del trasferimento. "Il Napoli ha soddisfatto la nostra richiesta di 80 milioni. Ora toccherà al giocatore decidere dove andare, anche sulla base delle offerte che i suoi agenti hanno ricevuto. Lunedì Pepé tornerà dalle vacanze e scioglierà le riserve". Come riporta Sky Sport, nelle ultime ore l'Arsenal ha però rilanciato presentando un'offerta più alta al giocatore.

Simone Verdi si avvicina alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli punta a chiudere l'operazione con i blucerchiati prima dell'amichevole con il Marsiglia ed evitare all'ex Bologna la trasferta negli Stati Uniti.

Non solo la Roma su Elseid Hysaj. Il terzino albanese in uscita dal Napoli è seguito anche dal Tottenham che deve sostituire l’ex obiettivo azzurro Trippier che è passato all’Atletico Madrid. A riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno. Mario Giuffredi, agente del calciatore ex Empoli, è a Dimaro da mercoledì sera e ha avuto vari colloqui con il direttore sportivo Giuntoli.

Milan

Colpo a sorpresa del Milan, almeno secondo quanto riportano i colleghi di RMC Sport Francia. Salvo improbabili colpi di scena, i rossoneri nelle prossime ore acquisteranno infatti il talentoso attaccante del Lille, Rafael Leao, per 35 milioni di euro. Il classe '99, accostato in Italia anche a Inter e Napoli, è atteso a Milano per le visite mediche già questo fine-settimana, col club francese che manterrà invece il 20% sulla futura rivendita del talento portoghese. Indirettamente collegato a questa operazione, il Lille ha insistito fortemente per avere il giovane difensore rossonero, Tiago Djalò (classe 2000 della Primavera e connazionale di Rafael Leao), che dovrebbe così trasferirsi in Ligue 1 per circa 5 milioni di euro.

Merih Demiral e Daniele Rugani, uno dei due alla Juve è di troppo. E potrebbe accasarsi al Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è però un altro nome per rinforzare la difesa rossonera, quello di Federico Fazio. Il difensore argentino potrebbe essere inserito come contropartita nell'affare che porterebbe Suso alla Roma. Lo spagnolo, per quanto gradito a Giampaolo, oltre a non avere un ruolo che si adatti al 4-3-1-2 può garantire soldi freschi per le casse e per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario. I giallorossi non sono disposti a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni e per questo si lavora a far abbassare la cifra con l'inserimento di un giocatore, nella fattispecie l'argentino.

Sfumato definitivamente il Monaco, per André Silva torna di moda il Wolverhampton. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il legame fra il club e l'agente del calciatore, Jorge Mendes, potrebbe agevolare la trattativa. Non a caso i Wolves hanno nella rosa della prima squadra ben 6 giocatori portoghesi, più il tecnico Nuno Espirito Santo. E a livello economico potrebbe arrivare la cifra che accontenterebbe il Milan.

Il Milan, riporta Sportmediaset, non vuole andare oltre i 40 milioni di euro per il cartellino di Angel Correa, seconda punta argentina classe '95. Adesso la palla passa all'Atletico Madrid, la cui iniziale richiesta per la cessione del calciatore scuola San Lorenzo è di 55 mln di euro. Boban e Maldini non vogliono partecipare ad aste e, se i colchoneros non abbasseranno le loro pretese, ecco che vireranno su altri obiettivi. Per il calciatore pronto un contratto quinquennale da tre milioni di euro netti a stagione.

Leo Duarte è nel mirino del Milan. Il giocatore del Flamengo, come riportato da MilanNews.it, interessa al club rossonero e nei prossimi giorni le trattative potrebbero riprendere. Il difensore centrale brasiliano, cresciuto nel Desportivo e passato nel Flamengo B nel 2014, ha collezionato 14 presenze complessive, di cui 7 in Copa Libertadores.

Roma

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma pensa a German Pezzella per rinforzare il reparto arretrato. Con l'obiettivo Alderweireld che si allontana, l'argentino è un giocatore che piace. La Fiorentina chiede però non meno di 18 milioni il suo capitano. E non è detto che il nuovo proprietario Rocco Commisso voglia privarsi di un pilastro della squadra.

Dopo due anni negativi, Patrik Schick è pronto a salutare la Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti ceco dovrebbe lasciare la Serie A. La novità è l'interesse del Trabzonspor che vorrebbe il giocatore in prestito. La destinazione turca, però, non convince Schick sul quale c'è da tempo anche il Borussia Dortmund.

Intervenendo ai microfoni di Radio Radio per parlare dell'arrivo di Daniele De Rossi, il presidente del Boca Juniors Daniel Angelici ha avuto modo di rispondere anche ad una domanda su Augustin Almendra, altro giocatore accostato a club italiani (Roma, Samp e Napoli tra gli altri): "Se la Roma ha chiesto il giocatore? Ho saputo che il direttore sportivo ha parlato con Burdisso per Almendra, ma non è arrivata una richiesta ufficiale”.

Lazio

Non solo Yazici. La Lazio, con la cessione sempre più probabile di Milinkovic-Savic al Manchester United, punta anche a un altro acquisto oltre a quello del turco (affare in chiusura, per 20 milioni di euro bonus compresi). Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti sono pronti a chiudere anche per Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese del Salisburgo. Classe 2000, il giocatore è valutato dagli austriaci almeno 20 milioni di euro. Affare più complicato, considerate le titubanze proprio del Salisburgo che non vorrebbe privarsi subito del giocatore.

Il Messaggero fa il punto sulla posizione di Milinkovic-Savic, destinato a lasciare la Lazio. Lotito chiede 100milioni e non accetta ribassi. In Inghilterra il mercato chiude il 9 agosto e lo United deve accelerare se vuole il serbo - si legge sul quotidiano -. I 75 milioni più 15 di bonus sono stati rispediti al mittente. Il procuratore Kezman è al lavoro. Occhio anche alla Juve, al lavoro nell’ombra.

Le altre

Inizia la corsa a Nico Pulgar. Il centrocampista cileno è uscito allo scoperto chiedendo di lasciare Bologna. Clausola rescissoria di 12 milioni, che sale a 15 per le prime 25 squadre del ranking mondiale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è soprattutto dall'estero che si stanno muovendo con maggior convinzione: Siviglia, West Ham e Arsenal ci stanno pensando. Inter, Milan e Napoli osservano, il Bologna spera di poter adeguare la clausola e aspetta il rientro del giocatore, ora in vacanza in Cile dopo le fatiche della Copa América.

L'Hannover dice no all'offerta dell'Udinese per Walace. I friulani hanno offerto al club tedesco 3 milioni di euro per arrivare al centrocampista brasiliano, 24 anni. Troppo pochi, la risposta, sei milioni è la richiesta fatta, riporta La Gazzetta dello Sport. Complicato anche l'altro obiettivo della mediana Dorukhan Toköz del Besiktas.

La SPAL è ancora in pressing per Kevin Bonifazi. Il club di Ferrara, come raccolto da TMW, non molla la presa per il centrale di difesa classe '96 di proprietà del Torino e, anche nelle prossime ore, tornerà a chiedere alla società granata il giocatore di Rieti che ha già trascorso due stagioni agli ordini di mister Semplici. Appuntamento in programma, anche se trovare una quadra sulla valutazione non sarà semplice visto che il Toro chiede almeno 15 milioni di euro (e la SPAL, almeno per il momento, non vuole inserire Fares nella trattativa).

Alla ricerca di una seconda punta da consegnare nelle mani di Walter Mazzarri, il Torino viste le difficoltà nel chiudere l'accordo col Napoli per Simone Verdi è in trattativa col Bordeaux - scrive L'Equipe - per l'acquisto del calciatore guineano classe '96 François Kamano. L'ex Bastia piace molto anche al Bordeaux e al Siviglia del ds Monchi.

Le ufficialità di giornata

Con un comunicato emesso sul proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo il portiere classe 2001 Alessandro Russo dal Genoa e contestualmente Francesco Cassata ha lasciato i neroverdi per approdare in Liguria in prestito con obbligo di riscatto.

Ilija Nestorovski è un nuovo giocatore dell'Udinese. L'attaccante macedone, svincolato dopo l'esperienza con il Palermo, ha firmato un triennale con il club friulano.

F.C. Internazionale Milano comunica di aver raggiunto l'accordo di risoluzione consensuale del contratto con Joao Miranda, che si accorderà con lo Jiangsu Suning. Il difensore brasiliano, all'Inter dal 2015, in quattro stagioni con la maglia nerazzurra ha collezionato 121 presenze e un 1 gol.

Il difensore brasiliano Lyanco non si muoverà da Torino. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club granata ha reso noto il rinnovo del contratto del calciatore classe '97 fino al 30 giugno 2024.

S.P.A.L. srl comunica sul proprio sito ufficiale di aver acquisito dall’U.S. Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Federico Di Francesco. L’esterno di centrocampo classe ‘94 arriva in biancazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto al Piacenza Calcio il diritto alle prestazioni sportive del difensore Hamza El Kaouakibi a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020.

La Sampdoria ha comunicato sul proprio sito ufficiale di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione il portiere Gergely Hutvagner, classe 2000, al Siofok club che milita in seconda divisione ungherese.

BALE PRONTO PER IL JIANGSU SUNING: RAGGIUNGERÀ MIRANDA. NUOVO ASSALTO DEL MANCHESTER UNITED A MAGUIRE. DE ROSSI HA FIRMATO COL BOCA JUNIORS, MICAH RICHARDS SI RITIRA

Marca scrive che le ore di Gareth Bale nel Real Madrid sono ormai contate, e aggiunge un'indiscrezione tutt'altro che irrilevante: il gallese starebbe per firmare e diventare un nuovo calciatore del Jiangsu Suning. La società cinese avrebbe battuto la concorrenza di Tottenham e dei connazionali dello Shanghai Shenhua (arrivati a proporre persino 25 milioni annui), grazie ad una proposta complessiva che garantirà all'attaccante uno stipendio stagionale da 22 milioni l'anno, per i prossimi tre.

I tempi stringono e il Manchester United deve fare in fretta per poter risolvere il problema Bailly. Il difensore ivoriano ha subito un infortunio al ginocchio durante la recente amichevole contro il Tottenham, dunque bisogna operare sul mercato. Come riportato dal Mirror, i Red Devils sono disposti a pagare gli 80 milioni di sterline richiesti dal Leicester per Harry Maguire.

Prosegue l'operazione uscita in casa Real Madrid. Come riportato dal quotidiano spagnolo Superdeporte, Borja Mayoral è ad un passo dal Levante. Le trattative, stando alle prime indiscrezioni, sono già a buon punto: probabile il prestito come nel caso di Dani Ceballos, approdato all'Arsenal.

Il Monaco vuole assolutamente arrivare a Cedric Soares del Southampton. Il calciatore, in prestito all'Inter nella scorsa stagione, piace alla società monegasca: come riportato da Foot Mercato ci sono già stati i primi contatti, nei prossimi giorni ci potrebbe essere l'offensiva decisiva.

Le ufficialità di giornata

Daniele De Rossi è un nuovo calciatore del Boca Juniors. Con un bellissimo video pubblicato sui canali social, correlato dal messaggio #BenvenutoDaniele, il club argentino ha reso noto l'ingaggio del centrocampista ex Roma.

Dopo l'ufficialità della risoluzione del contratto con l'Inter, è ufficiale anche il passaggio di Joao Miranda allo Jiangsu Suning, la squadra cinese che fa sempre a capo alla famiglia Zhang. Per il brasiliano quindi una nuova avventura in Asia dopo i lunghi trascorsi in Europa.

Micah Richards si arrende alle sue problematiche condizioni fisiche. A 31 anni, il difensore classe '88 cresciuto ed esploso grazie al Manchester City ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.