Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LA JUVENTUS SOGNA GABRIEL JESUS IN ATTACCO. E PENSA A EMERSON PALMIERI E HAKIMI PER LA DIFESA. TRE NOMI PER LA DIFESA DELL'INTER: KUMBULLA, IZZO E VERTHONGEN. LA ROMA TORNA SU TIQUINHO SOARES, MARIANO DIAZ L'ALTERNATIVA. MA SMALLING SI ALLONTANA. MILAN-KJAER AVANTI ASSIEME. L'ATALANTA VUOLE RINEGOZIARE PER PASALIC. BALOTELLI-BRESCIA, TITOLI DI CODA

La Juventus continua a lavorare per rinforzare la rosa nella prossima stagione e sogna un colpo da novanta in attacco. Il nome è quello di Gabriel Jesus che il Manchester City potrebbe sacrificare sull'altare del FFP. Al brasiliano giocare in Italia piacerebbe molto e in bianconero potrebbe continuare a giocare da titolare inamovibile, ma c'è da capire quale sarà la valutazione del suo cartellino che potrebbe scendere fino a 40 milioni di euro anche se la sospensione o abolizione del FFP (causa Coronavirus) potrebbe cambiare gli scenari. Per quanto riguarda la difesa invece invece i nomi più caldi sono quelli di Emerson Palmieri del Chelsea e Archaf Hakimi del Borussia Dortmund che tornerà per fine prestito al Real Madrid anche se la sua permanenza in Spagna appare incerta al momento.

Anche in casa Inter si cercano rinforzi per la difesa visto che Ranocchia non dà garanzie sufficienti e Diego Godin sembra già prossimo all'addio – piace a Tottenham e Manchester United – dopo solo un anno. Per questo la società nerazzurra avrebbe in mente due innesti: i nomi sono quelli di Kumbulla dell'Hellas Verona, Izzo del Torino e Vertonghen del Tottenham.

In casa Roma si cerca di trattenere Henrikh Mkhitaryan, giocatore molto apprezzato dal tecnico Fonseca che pensa di poterlo far coesistere con Pellegrini sulla trequarti. Per rinforzare l'attacco poi si guarda alla penisola iberica: Tiquinho Soares del Porto e il giovane Mariano Diaz del Real Madrid i due obiettivi per ricoprire il ruolo di vice-Dzeko. Il primo viene valutato 40 milioni, ma essendo in scadenza nel 2021 potrebbe partire per una cifra più contenuta (attorno ai 15 milioni). In uscita potrebbe esserci Chris Smalling che non tornerà al Manchester United, ma potrebbe comunque calcare nuovamente i campi della Premier League visto l'interesse dell'Arsenal.

Il Bayern guarda con occhio attento in Italia per rifondare il proprio reparto arretrato e ha messo nel mirino anche Luiz Felipe della Lazio, osservato da vicino in diverse occasioni. L'Atalanta invece vuole ridiscutere con il Chelsea il prezzo per il riscatto di Mario Pasalic. Troppi i 15 milioni chiesti dai londinesi con il club nerazzurro che vorrebbe rinegoziare la cifra al ribasso. Il Milan sarebbe intenzionato a riscattare Simon Kjaer versando al Siviglia i 2,5 milioni di euro fissati a gennaio al momento del prestito del danese. Mario Balotelli è ogni giorno più lontano dal "suo" Brescia. Anzi irrimediabilmente lontano. Balotelli se ne andrà, anche se resta da capire dove. Il Galatasaray potrebbe essere una soluzione visto che il procuratore del giocatore Mino Raiola ha riallacciato i rapporti con il club turco.

L'ARSENAL PUNTA SOLER E VUOLE TRATTENERE CEBALLOS. MANCHESTER UNITED, PIACE VALVERDE, POTREBBE ESSERE INSERITO NELL'OPERAZIONE POGBA. TREZEGUET VERSO L'ADDIO ALL'ASTON VILLA. DE BRUYNE-CITY RINNOVO DIFFICILE. IL BAYERN MONACO PUNTA SANE E OFFRE ALABA. NEUER VERSO L'ADDIO. BAYER, NO A GOTZE

Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta guarda in Spagna per rinforzare il centrocampo della propria squadra e punta Carlos Soler del Valencia, calciatore valutato 40 milioni di euro e che sarà ceduto in estate per ragioni di bilancio. L'altro obiettivo è trattenere per almeno un altro anno Dani Ceballos, centrocampista in prestito dal Real Madrid che non sembra rientrare nei piani dei Blancos. Anche un altro calciatore dei madrileni potrebbe trasferirsi in Premier League, al Manchester United. Si tratta di Federico Valverde che potrebbe rappresentare la chiave giusta per portare a Madrid Paul Pogba. Mahmoud Ibrahim Hassan Trezeguet potrebbe lasciare l'Aston Villa e la Premier League dopo una sola stagione. L'egiziano, vecchio obiettivo della Sampdoria, sarebbe finito infatti nel mirino del Besiktas. Il Tottenham guarda invece in Francia per rinforzarsi e punta il marsigliese Maxime Lopez. Kevin de Bruyne potrebbe lasciare il Manchester City a fine stagione. La voce rimbalza dal Belgio, con il volante offensivo che vorrebbe un nuovo contratto da parte del club inglese, cosa disattesa nell'ultimo periodo dopo i primi contatti.

Molto attivo in Germania il Bayern Monaco che lavora con il Manchester City a uno scambio fra David Alaba – che piace anche al Real Madrid e Leroy Sane. Si complica notevolmente la trattativa per il rinnovo di contratto con Manuel Neuer. L’agente del calciatore, Thomas Kroth, avrebbe già avuto alcuni colloqui con il ds del club bavarese Hasan Salihamidzic e con Oliver Kahn senza però trovare un accordo per il prolungamento dell’accordo attualmente in scadenza nel giugno 2021. Nelle ultime ore in Germania è circolata la voce che il Bayer Leverkusen fosse interessato per la prossima stagione a Mario Gotze, trequartista in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Dai microfoni di Sport1 il ds delle Aspirine Simon Rofles ha fatto il punto della situazione: “Mario Gotze è un ottimo giocatore con il quale ho avuto anche la fortuna di giocare in Nazionale, ma non è un nostro obiettivo di mercato”.

Potrebbe continuare in Bundesliga la carriera di Adam Hlozek, talento emergente del calcio ceco oggi nelle file dello Sparta Praga. Il giocatore classe 2002, che in stagione ha messo a referto cinque gol e otto assist in 26 presenze, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca sarebbe finito nel mirino di Borussia Dortmund e Lipsia. Il Paris Saint Germain in estate non farà follie per portare in Francia Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Il centrocampista offensivo classe 2000 piace a quasi tutte le big d'Europa e ha raggiunto una valutazione superiore ai 150 milioni di euro, cifra giudicata troppo alta dai transalpini