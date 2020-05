Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 maggio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, ICARDI VICINO AL RISCATTO DAL PSG. JUVENTUS, BRESCIA-BALOTELLI, ROTTURA TOTOALE. IL BARCELLONA PUNTA PJANIC SENZA CONTROPARTITE. MILAN, LA STRATEGIA PER JOVIC. LAZIO, ACERBI RINNOVA E SMS FINISCE NEL MIRINO DEL PSG. NAPOLI, NUOVA SFIDA ALL'ARSENAL PER OSIMHEN. FIORENTINA, SPUNTA VERTONGHEN PER LA DIFESA

JUVENTUS

Sembra cambiare la strategia del Barcellona per strappare Miralem Pjanic alla Juventus. Il club catalano, dopo aver incassato il no al passaggio a Torino del brasiliano Arthur, starebbe pensando a monetizzare la cessione di Philippe Coutinho, di rientro dal prestito dal Bayern, per pagare in contanti il centrocampista bosniaco.

Sempre sul fronte delle uscite per Gonzalo Higuain rimangono vive due piste. La prima porta a casa, in Argentina, con il River Plate pronto a riabbracciarlo e a sacrificare il giovane Carrascal a favore dei bianconeri. L’altra pista, invece, tutta a stelle e strisce porta al DC United.

Mercato in entrata. A breve si scalderà l’asse con il Chelsea per riportate in Italia Emerson Palmieri. Il terzino valutato 30 milioni può seriamente ritrovare Maurizio Sarri allo Stadium dopo la comune avventura a Stamford Bridge. Stesso discorso vale per lo spagnolo Pedro in scadenza di contratto con i Blues.

Per quanto riguarda, invece, l’attacco il Santos spara altissimo per il 2002 Kaio Jorge. Per il talentino brasiliano servono 30 milioni di euro.

INTER

Piero Ausilio, ds dei nerazzurri, ha dettato la linea del mercato nell’intervista concessa a SkySport. Dal riscatto di Icardi da parte del PSG (accordo finalizzato a 50 milioni di euro più sette di bonus), al probabile ritorno di Nainggolan, passando per la trattativa con il Bayern Monaco per Perisic e l’interesse nei confronti di Cavani, Cunha e Tonali.

Occhi al nome a sorpresa per la retroguardia: Domagoj Vida, centrale croato in uscita dal Besiktas.

Dall’Inghilterra, intanto, arriva la notizia della volontà, sempre del club, di confermare anche per la prossima stagione Ashley Young, laterale arrivato a gennaio dal Manchester United.

Capitolo rinnovi. Stand-by nella trattativa per il rinnovo di Sebastiano Esposito fino al 2025. Da trovare l’accordo sul rinnovo, con l’entourage dell’attaccante che chiede 800mila euro a stagione.

MILAN

Prestito biennale con obbligo di riscatto: sembra essere questa la formula con la quale il club rossonero vuole dare la caccia a Luka Jovic del Real Madrid. L’alternativa all’ex Eintracht rimane Boadu dell’AZ Alkmaar.

Sempre sull’asse Milano-Madrid dopo il successo dell’operazione della scorsa estate con protagonista Theo Hernandez, i rossoneri potrebber0 tornare a pescare fra i talenti dei Blancos. Questa volta al centro delle attenzioni rossonere c’è Takefusa Kubo, stellina giapponese classe 2001.

Sempre per il mercato in entrata piacciono alcuni “figli d’arte” come Khephren Thuram, centrocampista del Nizza e Melayro Bogarde dell’Hoffenheim dove giocano anche Kerim e Turan Calhanoglu, cugini del già rossonero Hakan.

NAPOLI

Sembra destino che le strade del mercato di Napoli e Arsenal debbano incrociarsi. Lo scorso anno per Pépé oggi per Victor Osimhen, attaccante del Lille da tempo sul taccuino di Giuntoli. Il nigeriano sarebbe infatti l’idea dei Gunners per sostituire Pierre-Emerick Aubameyang.

ROMA

Si avvicina la conferma di Henrik Mkhitaryan da parte della Roma. L’armeno, infatti, potrebbe rimanere nella Capitale grazie all’apertura da parte dell’Arsenal ad un nuovo prestito, questa volta però con prestito con diritto di riscatto.

FIORENTINA

Con Milenkovic che potrebbe essere ceduto e con Caceres ancora in attesa del rinnovo i viola studiano il mercato dei difensori. A tal proposito nelle ultime ore è spuntato il nome di Jan Vertonghen belga in scadenza di contratto con il Tottenham sul quale sta lavorando anche la Roma.

LAZIO

Francesco Acerbi sempre più vicino al rinnovo di contratto. Il difensore approdato nella Capitale dal Sassuolo entro le prossime settimane dovrebbe firmare un nuovo accordo fino al 2024 (quello attuale scade 12 mesi prima) con un ingaggio che passerebbe da 1,8 a 2,5 milioni di euro.

Uscite. Dalla Francia rimbalza una voce: il PSG vuole Milikovic-Savic. Rapporti intensificati con l’agente del centrocampista Mateja Kezman.

ATALANTA

Sirene inglesi per Pierluigi Gollini. Il portiere della Dea è finito nel mirino del Tottenham. Qualora l’operazione andasse in porto la dirigenza orobica pare essere orientata a scegliere il successore internamente. Sul piatto il nome di Marco Sportiello, tornato a Bergamo dopo le frizioni poi risanate degli anni scorsi, e Marco Carnesecchi, talento emergente oggi in prestito al Trapani.

Fra gli obiettivi futuri c’è anche Joakim Maehle, terzino del Genk. Il giocatore è stato messo in vendita dal club belga dopo l’acquisto di Munoz dall’Atletico Nacional e la Dea ci pensa. Soprattutto in caso di addio di Castagne.

BRESCIA

Gelo. Totale. Fra Massimo Cellino e Mario Balotelli. Dopo le dichiarazioni del presidente delle Rondinelle in cui si additava l’attaccante ex Milan e Inter come un acquisto sbagliato, lo stesso 45 bresciano ha cercato un contatto chiarificatore con il numero uno del club lombardo senza trovare fortuna. La cessione a fine stagione sembra l’unica via percorribile.

WERNER, IL LIVERPOOL NON MOLLA LA PRESA. IL PSG DOPO ICARDI VUOLE ANCHE WILLIAN. L’ARSENAL CI PROVA PER MOUSSA DEMBELE. REAL MADRID, NESSUNA OFFERTA PER GARETH BALE. TOTTENHAM, CONTINUA IL PRESSING SU COUTINHO

LIVERPOOL

Ventiquattro anni compiuti a marzo e già tanta esperienza da vendere. Timo Werner è uno dei senatori del Lipsia, che nel 2016 lo acquistò per 14 milioni dallo Stoccarda. Oggi ha una clausola di 50 e rappresenterà l'ennesima plusvalenza per il club della Red Bull. Werner era considerato uno dei candidati a raccogliere l'eredità di Lautaro Martinez, che sembra essere ormai vicino al trasferimento nel Barcellona. A spegnere le voci, però, ci ha pensato oggi Piero Ausilio, che ha escluso l'arrivo del tedesco alla corte di Antonio Conte, nonostante il ragazzo piaccia ai nerazzurri da tempo. Sulle sue tracce resta il Liverpool.

Loris Karius è tornato al Liverpool dopo la burrascosa chiusura anticipata del prestito al Besiktas. Il portiere tedesco, però, non rientra nei piani dei Reds, che lo avrebbero proposto all'Hertha Berlino, ricevendo un rifiuto dal club della capitale nonostante avesse mostrato interesse in un primo momento. Lo riporta Kicker.

PSG

Non solo il riscatto di Mauro Icardi dall'Inter, come riporta oggi Le10Sport il Paris Saint-Germain lavora per rinforzare il suo reparto avanzato anche con un altro innesto di prima qualità: Willian, fantasista brasiliano in scadenza di contratto col Chelsea.

REAL MADRID

Nessuna offerta concreta per Gareth Bale. Come riporta Marca, nonostante il Real Madrid abbia ormai messo da tempo in vendita l'esterno gallese, sulla scrivania di Florentino Perez non è ancora arrivata infatti alcuna proposta ufficiale per l'ex Tottenham.

MANCHESTER UNITED

La carriera di Pietro Pellegri, giovane attaccante del Monaco cresciuto nel Genoa, potrebbe essere in Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Star infatti, il Manchester United sarebbe di nuovo sulle tracce del classe 2001.

LEICESTER

Il Leicester fa sul serio per Adam Lallana. Secondo quanto riporta il Daily Star, infatti, le Foxes avrebbero già presentato un'importante offerta pluriennale al centrocampista attualmente in scadenza col Liverpool.

ATLETICO MADRID

L'Atletico Madrid potrebbe richiamare alla base Caio Henrique, terzino sinistro in prestito al Gremio. I Colchoneros hanno già informato il club brasiliano di questa possibilità, visto che vorrebbe avere il giocatore a Madrid fra la fine di giugno e l'inizio di Luglio.

ARSENAL

L'Arsenal guarda in Francia per rinforzare la propria difesa. Come riporta Le10Sport, infatti, i Gunners avrebbero individuato nel centrale brasiliano del Lille, Gabriel dos Santos Magalhães, il rinforzo ideale per blindare la retroguardia. Non solo, si cerca anche il vice-Lacazette. I londinesi stanno pensando a Moussa Dembélé.

TOTTENHAM

Il Tottenham continua a lavorare senza sosta per regalare Philippe Coutinho a mister Mourinho. Secondo Football Insider, gli Spurs starebbero trattando infatti il prestito oneroso del fantasista ex Inter, che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco per tornare al Barcellona e poi, con ogni probabilità, ripartire ancora.