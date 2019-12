Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 dicembre

IBRA ANNUNCIA: "TORNO IN ITALIA" .TANTI DUELLI TRA INTER E JUVE. CASTROVILLI, ERIKSEN, MEUNIER, KURZAWA, VERTONGHEN CONTESI DALLE DUE STORICHE RIVALI. ARNAULT FA SOGNARE IL MILAN: MESSI-GUARDIOLA O MBAPPE-KLOPP. VIDAL-INTER, PRESTO SVILUPPI. TROPPI INFORTUNI A CENTROCAMPO, I NERAZZURRI ACCELERANO PER KULUSEVSKI. LAUTARO NEL MIRINO DEL MANCHESTER CITY. REAL SU FABIAN, SIRENE INGLESI PER DEMIRAL. L'ATLETICO TRA BELOTTI E PIATEK. PARMA-BRUNO ALVES, PRESTO IL RINNOVO. IL SASSUOLO SOGNA IL RITORNO DI ZAZA. NAPOLI, ANCELOTTI RESTA IN BILICO: ADL PENSA A GATTUSO. MATRI SOGNO DEL MONZA

Zlatan Ibrahimovic ha già deciso quale sarà il suo futuro. Sulle colonne di GQ Italia, nel numero che sarà in edicola da domani, l'attaccante svedese ha lasciato indizi piuttosto chiari: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia". Sembra immediato il riferimento al Milan, nobile decaduta del nostro calcio, che da anni non riesce a tornare ai fasti di un tempo.

Sfida Scudetto in campionato ma sfida aperta anche sul mercato. Juventus e Inter guardano ai parametri zero e non sono da escludere battaglie a suon di milioni per la prossima estate. I primi due nomi sono Thomas Meunier e Layvin Kurzawa del Paris Saint Germain, fino ad arrivare a Christian Eriksen e Jan Vertonghen. Appuntamento a febbraio, se i quattro giocatori non rinnoveranno o non saranno ceduti nella finestra di gennaio.

Gaetano Castrovilli nel taccuino di Juventus e Inter per giugno. Il centrocampista della Fiorentina che ha mezza Serie A alle calcagna, oltre ad alcuni club di Premier League, è stato messo nel mirino da bianconeri e nerazzurri e nell'ambito di possibili chiacchierate per Federico Chiesa le due società proveranno a sondare il terreno anche per il ventiduenne ex Bari, una delle sorprese della stagione viola. Difficile che Commisso decida di privarsene, anche perché il calciatore ha appena rinnovato fino al 2024.

Si riapre il tavolo per la cessione del Milan. Secondo quanto riferito da La Repubblica, Bernard Arnault, patron del gruppo LVMH (tra i marchi di proprietà, Louis Vuitton, Fendi, Moet & Chandon, Tiffany) avrebbe rilanciato nella trattativa col fondo Elliott, trattando in particolare col patron Gordon Singer. A colpire, è soprattutto il suo ambizioso piano sportivo. Arnault, che dell'eccellenza fa un marchio, avrebbe infatti intenzione di riunire tra campo e panchina la coppia che ha fatto grande il Barcellona. In subordine, per così dire, punterebbe su Mbappé e Klopp. Mica male. Le smentite da parte di Elliott, fin qui, sono fioccate, ma le difficoltà nel progetto legato al nuovo stadio, un bilancio comunque in rosso e le difficoltà sportive starebbero cambiando lo scenari

Lo straordinario inizio di stagione di Lautaro Martinez con la maglia dell'Inter ha scatenato l'interesse di moltissime big del calcio europeo. Non c'è solo il Barcellona sull'attaccante argentino: anche il Manchester City, secondo le informazioni riportate da Sky Sport, avrebbe messo nel mirino il Toro.

Nonostante le poche occasioni avute in questo inizio di stagione con la maglia del Brescia, Alessandro Matri fa gola a diversi club ambiziosi, soprattutto delle categorie inferiori. Il Monza, in particolare, starebbe pensando all'ex Milan per rinforzare il reparto offensivo: il club di Berlusconi, primo nel Girone A di Serie C, vuole un attaccante esperto e capace di fare la differenza anche in cadetteria. Lo riporta Sky Sport.

Il futuro di Arturo Vidal è ancora tutto da scrivere e potrebbe arrivare presto un incontro tra il suo agente Felicevich e il Barcellona prima di Natale. Le parti di confronteranno e faranno il punto in vista del mercato di gennaio, con Antonio Conte che spera di poterlo riabbracciare presto.

Il nome di Dejan Kulusevski è sempre in orbita Inter e il club nerazzurro che potrebbe spingere sull'acceleratore nel caso in cui i tempi di recupero di Stefano Sensi dovessero allungarsi. Serve una trattativa con l'Atalanta proprietaria del cartellino e serve anche il consenso sia del Parma, che lo ha in prestito fino a fine stagione, che dello stesso giocatore, pronto a giocarsi le sue carte per una convocazione all'Europeo con la Svezia. Il corteggiamento dell'Inter si fa insistente e le parti non possono rimanere insensibili a tutto questo.

Il Real Madrid punta con decisione Fabian Ruiz. Dopo l'interessamento dell'ultima estate, le merengues sarebbero pronte a tornare alla carica per il centrocampista spagnolo del Napoli. Sul piatto, Florentino Perez può mettere una cifra comunque inferiore ai 100 milioni di euro, valutazione massima che il Real fa del calciatore, per arrivare al quale i contatti stanno continuando giorno dopo giorno.

Le sirene della Premier League continuano a farsi sentire per Merih Demiral. Il difensore turco della Juventus sarebbe un obiettivo di Arsenal e Manchester United per il mercato di gennaio. Su Demiral, ricordiamo, c'è anche il Milan, alla finestra per un rinforzo nella prossima sessione invernale.

L'Atlético Madrid guarda in Italia per rinforzare il proprio attacco. Il club di Simeone starebbe pensando a Krzysztof Piatek del Milan e Andrea Belotti del Torino come nomi per la finestra invernale. Le alternative, in giro per l'Europa, portano a Rodrigo del Valencia ed Edinson Cavani del PSG.

Il ritiro per far ripartire la stagione del Napoli, ma in azzurro c'è soprattutto Carlo Ancelotti a essere in bilico. Il tecnico di Reggiolo rischia concretamente l'esonero. Per prenderne il posto, De Laurentiis pensa a un suo allievo: idea Gennaro Gattuso.

Il futuro di Simone Zaza potrebbe essere lontano da Torino. L'attaccante lucano, infatti, non è contento dello scarso minutaggio concessogli da Walter Mazzarri e potrebbe cambiare aria già a gennaio. Il Sassuolo è alla finestra e sogna il grande ritorno.

Il Parma e Bruno Alves andranno avanti insieme per un’altra stagione. Parti al lavoro per il rinnovo del contratto, contatti in corso e fumata bianca che può arrivare nelle prossime settimane. Bruno Alves e il Parma, la storia continua.