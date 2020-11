Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 novembre

MILAN, LE TRATTATIVE PER I RINNOVI DI DONNARUMMA E IBRAHIMOVIC STANNO PER ENTRARE NEL VIVO. ROSSONERI SEMPRE SU SZOBOSZLAI E KABAK. DALLA SPAGNA: IL REAL OFFRE ISCO PER DYBALA. RAMIREZ-GREMIO, FUMATA NERA. COMMISSO NON ESONERA IACHINI, DECISIVO IL PARMA. INTER, SI RIPALA DI UNO SCAMBIO VECINO-IZZO. NKOULOU NON RINNOVA COL TORINO

Il rinnovo in rossonero di Zlatan Ibrahimovic diventerà presto una priorità, legata peraltro indissolubilmente alle trattative per Gigio Donnarumma. Già la settimana prossima, durante la sosta per le nazionali, è in programma l'incontro decisivo tra Raiola, Maldini e Massara per discutere del prolungamento del portiere rossonero e questa potrebbe quindi essere l'occasione giusta per parlare anche del futuro dell'attaccante svedese.

Paulo Dybala al Real Madrid e Isco alla Juventus. È questa l'ultima idea di mercato che arriva dalla Spagna e per la precisione dal portale todofichajes.com. Secondo l'indiscrezione, infatti, i Blancos per arrivare a Dybala sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Isco.

Dopo essere stato vicino al Milan per due volte nel giro di un anno, prima grazie a Boban e poi grazie a Gazidis insieme a Rangnick, Dominik Szoboszlai è ancora al Salisburgo, club con cui ha rinnovato il contratto fino al 2023 a 2 milioni netti a stagione ma mantenendo la clausola d 25 milioni di euro intatta. Un prezzo che attira molti club, compreso lo stesso Milan che potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane. I rossoneri potrebbero sfruttare la priorità nei rapporti dopo i lunghi contatti degli ultimi mesi e in vista di gennaio, anche grazie al rendimento della squadra di Pioli, la trattativa potrebbe riprendere senza problemi. Magari questa volta con l'intento di portarla a termine. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Gaston Ramirez al Gremio non si farà: il club brasiliano, a caccia di rinforzi in queste ultime ore del mercato, ha ufficialmente rinunciato al fantasista della Sampdoria. Romildo Bolzan Junior, presidente del club di Porto Alegre, ha fatto sapere che il club ha rinunciato ufficialmente all'uruguaiano vista la distanza tra offerta e richiesta del patron blucerchiato Ferrero. Il Gremio è già a caccia di un'alternativa per il ruolo.

La Fiorentina ha deciso di proseguire con Beppe Iachini almeno fino alla sfida di Parma. Una conferma a tempo per un allenatore che non raccoglie più il sostegno della piazza, ma che ha nel presidente viola un alleato importante per provare a rimettere in piedi una stagione che sembra già essersi complicata più del previsto.

Joche Schneider, direttore sportivo dello Schalke 04, ha parlato a WAZ di Ozan Kabak, accostato al Milan in estate e tutt'ora un obiettivo per i rossoneri: "Il Milan ha bussato alla nostra porta alla fine del mercato e una cessione in quel momento era fuori discussione per noi. Ho solamente letto cosa veniva scritto in quei giorni. Cessione a gennaio? Siamo ancora in tempi economicamente difficili, come si può intuire che questa stagione potrebbe essere giocata fino al termine senza spettatori. Quindi non posso e non voglio escludere nulla".

Secondo quanto riportato da Tuttosport, a gennaio potrebbe tornare di moda uno scambio tra Torino e Inter con protagonisti Armando Izzo e Matias Vecino. Uno scambio che permetterebbe ai due club di mettere a bilancio buone plusvalenze e che allo stesso tempo permetterebbe ai giocatori di cambiare aria e rilanciarsi altrove. Soprattutto per il difensore granata, la vita in Piemonte si sta facendo dura tra infortuni e rendimento e rilanciarsi anche come riserva, in una squadra come quella nerazzurra sarebbe un lusso non da poco.

Nicolas Nkoulou non ha nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno del 2021 con il Torino. L'idea del calciatore, che pare aver già rifiutato diverse proposte di rinnovo effettuate dal club granata, è quella di firmare a febbraio da parametro zero con la sua prossima squadra, senza dunque permettere al club di Cairo di incassare niente dalla sua cessione. A riportarlo è Tuttosport.

KONDOGBIA ALL'ATLETICO MADRID, È UFFICIALE. WOLVERHAMPTON, RINNOVA PEDRO NETO. AMBURGO, RINNOVA IL DS BOLDT: PIACEVA ALLA ROMA. IL PSG VUOLE TORNARE ALLA CARICA PER ALLI, ERIC GARCIA SEMPRE OBIETTIVO DEL BARCELLONA. DS SALISBURGO. "HAALAND ANDRÀ AL LIVERPOOL". VILLARREAL, CHUKWUEZE NEL MIRINO DELLA PREMIER

Geoffrey Kondogbia è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. I Colchoneros, attraverso il proprio sito ufficiale, hanno comunicato di aver raggiunto l'intesa con il Valencia per il trasferimento del centrocampista francese. Kondogbia ha firmato con l'Atletico fino al 2024.

Sfuma definitivamente l'arrivo di Jonas Boldt alla Roma in qualità di possibile nuovo direttore sportivo. L'Amburgo ha infatti ufficializzato il suo rinnovo di contratto con il club fino al 2023.

Meteora della Lazio con 5 sole presenze tra il 2017 e il 2019, il centrocampista offensivo portoghese classe 2000 Pedro Neto è un pilastro del Wolverhampton ed è ormai una delle stelle nascenti della Premier League. Non a caso, per il CIES il calciatore portoghese è al 20esimo posto tra i giovani più costosi in questo momento sul panorama europeo e quest'oggi ha rinnovato il contratto fino al 2025.

"Andrà al Liverpool". Christoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo, ha lanciato la bomba sul futuro di Erling Haaland ai microfoni di Sky Sports: "Può giocare in qualsiasi club. Ha mentalità, autostima e può lasciare il segno per i prossimi dieci anni. Haaland non resterà a lungo al Borussia Dortmund, così come non è rimasto a lungo con noi".

Il Barcellona è pronto a tornare alla carica per Eric Garcia. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti il club blaugrana farà un'ultima offerta al City, giovane difensore classe 2001 cresciuto nel vivaio del Barça.

Nel Villarreal brilla la stella di Samuel Chukwueze, attaccante nigeriano classe '99. Secondo quanto riportato da 90min.com infatti, le prestazioni della giovane punta non sono passate inosservate ed il ragazzo ha mercato in Premier League: sulle sue tracce ci sono Manchester United, Leicester e Everton.

Il PSG è pronto a tornare alla carica per Dele Alli, centrocampista del Tottenham già cercato dai parigini durante l'ultima sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail il club francese prepara una nuova offerta per il mercato di gennaio.