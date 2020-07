Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 giugno

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Achraf Hakimi ha firmato il contratto che lo legherà all'Inter e si può quindi considerare un nuovo giocatore della formazione di Conte con un accordo da cinque anni a 5 milioni a stagione. Dopo le visite mediche all'Humanitas di Rozzano e l'idoneità al CONI, il marocchino ha anche apposto la firma sull'accordo con la società meneghina: a questo punto manca solo l'annuncio ufficiale a certificare l'affare tra il club nerazzurro e il Real Madrid.

L’AS Roma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di Henrikh Mkhitaryan fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21. “Mi fa molto piacere la prospettiva di poter rimanere un altro anno qui, perché ci sono ancora obiettivi che non ho raggiunto e voglio riuscirci. Non vedo l’ora di poterlo fare”, ha commentato il calciatore armeno.

Mkhitaryan è arrivato alla Roma nell’estate del 2019 e finora ha collezionato 19 presenze condite da 6 reti e 4 assist.

Dopo l'accordo delle scorse ore, adesso è arrivata anche l'ufficialità. La Juventus ha comunicato infatti la chiusura di due operazioni con il Manchester City:

Correia arriva - Acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Félix Alexandre Andrade Sanches Correia a fronte di un corrispettivo di € 10,5 milioni da pagarsi nel corso del prossimo esercizio 2020/21. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale valevole fino al 30 giugno 2025.

Moreno parte - Cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pablo Moreno Taboada a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni da pagarsi nel corso del prossimo esercizio 2020/21. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 7,6 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori.

La Juventus Under 23 saluta Stephy Mavididi: il club bianconero ha infatti comunicato pochi minuti fa la cessione ufficiale dell'attaccante al Montpellier, a fronte di un corrispettivo di € 6,3 milioni, pagabili in tre esercizi. Tale operazione, si legge nel comunicato del club bianconero, genera un effetto economico positivo di circa 4 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori.

La società Brescia Calcio annuncia di aver trovato un accordo per il rinnovo del contratto di Daniele Gastaldello fino al 31 agosto 2020.

Il giocatore ha rinunciato alle due mensilità, marzo e aprile, in cui c’è stata la sospensione delle attività causa pandemia.

Stesso discorso per il direttore sportivo, Stefano Cordone, che ha rinunciato alle due mensilità di cui sopra e ha prolungato la sua collaborazione con il Club.

Al contrario, il brasiliano Souza Orestes Caldeira Romulo ha scelto di non continuare il rapporto pertanto, la collaborazione tra Club e giocatore, in scadenza oggi, può considerarsi conclusa.

Roberto De Zerbi e il Sassuolo vanno avanti insieme. Come già annunciato nelle scorse ore, infatti, il tecnico ha rinnovato fino al 2021 col club neroverde. Adesso, arriva anche l'ufficialità col comunicato: "L’U.S. Sassuolo Calcio, alla presenza dell’A.D. Giovanni Carnevali, comunica di aver rinnovato il contratto con mister Roberto De Zerbi per la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2021".

Dejan Kulusevski continuerà a vestire la maglia del Parma fino al termine della stagione. Lo svedese, al pari di altri dieci calciatori della Prima Squadra ducale, ha infatti raggiunto l'accordo per il rinnovo di ulteriori due mesi con la società, resosi necessario dall'allungamento della stagione 2019/20 fino al 31 agosto: "Il Parma Calcio 1913 comunica l'estensione dei prestiti fino al 31 agosto dei seguenti calciatori attualmente in rosa: Dejan Kulusevski, Ionut Andrei Radu, Vasco Regini, Gianluca Caprari, Alberto Grassi, Roberto Inglese, Luigi Sepe, Yann Karamoh, Jasmin Kurtic, Giuseppe Pezzella, Hernani Azevedo Junior. La società comunica altresì l'estensione dei prestiti fino al 31 agosto dei seguenti calciatori:

Fabian Pavone, Fabrizio Alastra (Pescara); Alessio Da Cruz (Sheffield Wednesday); Michele Fornasier (Trapani); Francesco Golfo, Sebastiano Longo (Potenza); Marco Frediani (Sambenedettese); Lorenzo Simonetti (Carpi); Giuseppe Carriero (Monopoli); Jacopo Dezi (Virtus Entella); Marcello Gazzola (Empoli); Giacomo Ricci (Juve Stabia); Yves Baraye (Gil Vicente)".

C'è stato un sondaggio da parte del Wolfsburg per Roberto Inglese, attaccante in prestito - con obbligo di riscatto - dal Napoli al Parma. I ducali spenderanno circa 20 milioni di euro per confermarlo e poi potrebbero rivenderlo per una cifra vicina ai 24 milioni di euro. Inglese percepisce uno stipendio da 1,4 milioni in ducale.

L’Unione Sportiva Lecce comunica di aver raggiunto l’intesa con la Società Udinese Calcio per il prolungamento sino al 31 agosto 2020 della cessione temporanea del calciatore Antonin Barak. L’accordo è stato possibile grazie alle eccellenti relazioni tra i due club e alla stima reciproca tra la Famiglia Pozzo e il Presidente Saverio Sticchi Damiani. Tale vicenda è stata inoltre l’occasione per rafforzare i già proficui rapporti tra le due società anche in prospettiva futura. L’U.S. Lecce, ringrazia la società Udinese e la Famiglia Pozzo per la correttezza e lealtà sportiva dimostrata.

Il difensore centrale classe 2001 della Lazio Nicolò Armini ha prolungato il proprio contratto con il club biancoceleste fino al giugno del 2023. A riportarlo è il sito ufficiale del club laziale.

BAYERN MONACO, C'È L'ACCORDO CON IL MANCHESTER CITY PER L'ACQUISTO DI SANÈ. OLYMPIQUE MARSIGLIA, TRIENNALE PER ALVARO GONZALEZ. SCHALKE 04, DOPO 19 ANNI IN CARICA SI DIMETTE IL PRESIDENTE TONNIES. EIBAR, ACCORDO CON LA FIORENTINA: CRISTOFORO RESTA FINO AL 31 AGOSTO

Manchester City e Bayern Monaco hanno trovato l'accordo per il passaggio di Leroy Sané tra le fila del club bavarese. L'intesa era nell'aria da tempo, ma ora manca solo l'ufficialità con il giocatore che dunque la prossima stagione inizierà una nuova avventura in Bundesliga.

Rinnovo per l'Olympique Marsiglia. Come informa il club con un comunicato diramato dal sito ufficiale della società, Alvaro Gonzalez ha firmato un nuovo contratto con il club del sud della Francia. Il difensore spagnolo si è legato ai biancoazzurri con un triennale.

Il presidente dello Schalke 04 Clemens Tonnies ha presentato le proprie dimissioni dopo 19 anni in carica. L'imprenditore 64enne ha informato il Consiglio d'Amministrazione nella giornata di oggi. Una decisione presa in seguito a diverse polemiche che hanno messo sotto pressione l'uomo d'affari la cui fortuna è stimata da Forbes in due miliardi di dollari. Prima le dichiarazioni razziste dello scorso agosto e poi uno scandalo sanitario nei suoi macelli, dove ci sono stati 1500 casi di Coronavirus, hanno portato alle dimissioni dopo quasi due decenni alla guida del club tedesco.

Sebastian Cristoforo proseguirà con l'Eibar fino al 19 luglio, data in cui è prevista la fine delle competizioni in Spagna. Ad annunciarlo sul proprio sito ufficiale è l'Eibar che ha di conseguenza raggiunto un accordo per il centrocampista uruguaiano con la Fiorentina per l'estensione del prestito.