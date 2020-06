Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, CONTATTI AVANZATI PER KAIO JORGE: IL SANTOS VUOLE 25 MILIONI. HIGUAIN, PER IL FUTURO OCCHIO ALL'ATLETICO MADRID. SI SCALDA L'ASSE CON LA ROMA: I BIANCONERI OFFRONO RUGANI, FONSECA PUNTA MANDRAGORA. PRESSING GIALLOROSSO PER SMALLING, IL MANCHESTER UNITED PUO' APRIRE AD UN NUOVO PRESTITO. SI RAFFREDDA LA PISTA PEDRO PER LA ROMA. SE PARTE SPINAZZOLA TUTTO SU BIRAGHI, CON FLORENZI ALLA FIORENTINA. MILAN, CONTATTI AVVIATI CON RAIOLA PER IL RINNOVO DI DONNARUMMA. KOUASSI VUOLE LAVORARE CON RANGNICK: IL RINNOVO CON IL PSG È LONTANISSIMO. NAPOLI, IL REAL PRONTO A OFFRIRE JOVIC O JAMES PER FABIAN RUIZ: NO DI DE LAURENTIIS. ULTIMO TENTATIVO PER CONVINCERE CALLEJON A RINNOVARE

La Juventus fa sul serio per Kaio Jorge, ragazzo prodigio del Santos. I contatti sono fitti tra i bianconeri e l'agente del giocatore, Giuliano Bertolucci, tanto che c'è già un'offerta sul tavolo per un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro. Cifra che non soddisfa le richieste dei brasiliani, che chiedono dopo aver chiesto 30 milioni è sceso già a 25. La chiave sarà la formula del pagamento, perché la sensazione è che il Santos possa accettare un ulteriore ribasso intorno ai 22 milioni. Sull'attaccante ci sono anche Porto e Bayer Leverkusen (con i portoghesi c'è già stato un colloquio preliminare, l'idea è quello di portarlo subito in prima squadra), oltre a qualche contatto con Real Madrid, Chelsea e Milan. Sarebbe una discreta scelta per i rossoneri che, però, prima devono capire quale sarà la propria situazione sia finanziaria che tecnica.

Gonzalo Higuain non riceverà la tanto auspicata proposta di rinnovo di contratto con la Juventus e dunque, alla fine della stagione, dirà addio ai bianconeri. Però prima di salutare, ha un obiettivo: vincere tutto da protagonista. Vuole riprendersi il posto che attualmente sembra affidato a Dybala e dimostrare il proprio valore nel momento più importante di una stagione difficile quanto strana. Poi penserà a come proseguire. In testa c'è sempre il River Plate, che però è una pista difficile per via dei costi. Poi ci sono le squadre in USA come DC United e LA Galaxy. Ma anche offerte interessanti dall'Europa, come Wolverhampton e Newcastle dalla Premier e Atletico Madrid dalla Liga.

La Juventus è tornata a proporre Daniele Rugani alla Roma dopo che la trattativa saltata lo scorso agosto che avrebbe potuto portare Riccardi in bianconero. Adesso però l'affare sembra ancora più complicato perché i giallorossi hanno già sei difensori centrali e non vorrebbero cambiare, soprattutto i titolari. Fonseca preferirebbe Mandragora ma senza tirare in ballo Cristante, gradito ai dirigenti juventini. L'asse tra la Capitale e Torino resta comunque caldo, l'amicizia tra i ds aiuta e potrebbe aiutare a risolvere qualche problema di plusvalenze.

Stando a quanto rivela il London Evening Standard, il Manchester United punta ad incassare dall’addio di Chris Smalling, mentre la Roma cerca ancora di trattenere il difensore inglese con un’operazione low-cost. I Red Devils premono per la cessione definitiva, ma con la situazione attuale potrebbero accontentarsi di risparmiare qualcosa in termini di monte ingaggi e accettare persino un estensione del prestito: una opzione che farebbe la felicità del bilancio giallorosso e del tecnico Fonseca.

Sembra raffreddarsi la pista Pedro per la Roma. Il giocatore è stato proposto ai giallorossi ma non rientra nei parametri economici della società capitolina, visto il suo ingaggio molto alto, e oltre a questo compirà tra poco 33 anni, età poco compatibile con i piani di Pallotta.

Nonostante una stagione tutt’altro che esaltante con l’Inter il nome di Cristiano Biraghi continua ad essere al centro delle idee della Roma per la prossima stagione. Il terzino, attualmente in prestito ai nerazzurri dalla Fiorentina, piace e potrebbe approdare a Trigoria qualora i giallorossi riuscissero a cedere Leonardo Spinazzola.

Per riuscire nell’operazione, detto che il riscatto dall’Inter non è assolutamente scontati, la dirigenza capitolina, secondo La Gazzetta dello Sport, starebbe pensando di utilizzare Alessandro Florenzi come pedina di scambio in direzione Firenze. Il giocatore piace da tempo ai viola e Daniele Pradè, ex giallorosso oggi ds in riva all’Arno, pronto ad accoglierlo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan e Mino Raiola hanno iniziato a discutere del rinnovo di Gigio Donnarumma. I primi contatti con la dirigenza sono stati allacciati anche se sarà decisivo il confronto tra l'agente e Ivan Gazidis previsto per le prossime settimane. In caso di mancato accordo ecco che potrebbe tornare in ballo l'ipotesi PSG, con Leonardo che potrebbe farsi avanti per riprovare a portare l'estremo difensore al Parco dei Principi.

Tanguy Kouassi si avvicina a grandi passi al Milan. Il difensore centrale del PSG che deve ancora firmare il primo contratto da professionista, non vuole restare a Parigi dove sa che oltre a guadagnare cifre molto basse rischia anche di non ottenere lo spazio giusto per mettersi in mostra. Con Rangnick invece le cose potrebbero andare in modo diverso ed è per questo che in caso di sbarco del tedesco in rossonero, ecco che il via libera arriverebbe quasi in automatico. La proposta milanista è la migliore ricevuta dal giocatore in queste settimane ed è per questo che la preferenza è decisamente indirizzata verso Milanello.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Real Madrid sarebbe pronto a inserire il cartellino di uno tra Jovic e James Rodriguez per completare l'offerta da presentare per l'acquisto di Fabian Ruiz. Il centrocampista interessa e non poco ai Blancos che stanno cercando la strada per convincere gli azzurri a cedere. Al momento però non ci sono tentennamenti da parte di De Laurentiis, che anzi preferirebbe blindare ulteriormente il giocatore con un rinnovo rispetto all'attuale contratto in scadenza nel 2023. Le trattative si sono interrotte quando il patron azzurro ha chiesto di inserire una clausola da 180 milioni di euro, ritenuta eccessiva dagli agenti del giocatore, ma non è detto che nei prossimi giorni il discorso non possa riprendere. Ovviamente a meno che non arrivi davvero un'offerta irrinunciabile.

Nella giornata di sabato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tornerà a far visita alla propria squadra in vista della ripresa del campionato. Una delle missioni sarà quella di parlare con i giocatori vicini alla firma del rinnovo di contratto, come Mertens e Zielinski, ma anche quelli come José Maria Callejon, decisamente più lontano dalla permanenza in azzurro ma ancora senza un accordo con un nuovo club. L'idea dell'attaccante è quella di tornare in Spagna, con Siviglia o Valencia pronti ad accoglierlo, ma De Laurentiis proverà a capire se c'è ancora margine per convincerlo a restare oppure no. Un'intesa complicata che però non è impossibile, basta pensare a ciò che è successo con Mertens.

LIPSIA, TIMO WERNER È VICINO AL CHELSEA: PRONTO UN QUINQUENNALE DA OLTRE 10 MILIONI DI EURO A STAGIONE. BAYER LEVERKUSEN, HAVERTZ NEL MIRINO DEL MANCHESTER UNITED. RENNES, NIANG HA DECISO DI LASCIARE. PSG, DRAXLER SI AVVICINA ALL'HERTHA BERLINO

Secondo quanto riportato dalla Bild Timo Werner sarebbe vicino al Chelsea. Trattative avviate col centravanti tedesco che potrebbe firmare un contratto quinquennale da oltre 10 milioni di euro a stagione. Si tratterebbe di un trasferimento a sorpresa, considerato che il giocatore sembrava più vicino al Liverpool. Werner, 24 anni, è legato al Lipsia fino al 2023 dopo un accordo trovato lo scorso agosto. In questa stagione ha realizzato 31 reti in 40 partite, considerando tutte le competizioni. L'attaccante ha una clausola rescissoria da circa 55 milioni di euro che decade il 15 giugno.

Kai Havertz è finito nel mirino del Manchester United, secondo quanto riportato dal Manchester Evening News. Il trequartista tedesco sta bruciando le tappe, divenendo il più giovane giocatore a segnare 35 reti in Bundesliga. Non a caso sul 20enne c'è anche il forte interesse del Bayern Monaco.

M'Baye Niang è sempre più lontano dal Rennes. Secondo le informazioni riportate da La Provence, l'ex attaccante del Milan avrebbe approfittato della libertà ritrovata negli ultimi giorni per recarsi nel centro sportivo e svuotare il suo armadietto. Ma non è tutto: il tecnico Julien Stéphan avrebbe confidato a persone vicine di non voler più lavorare con il giocatore. Sulle sue tracce c'è sempre il Marsiglia, ma la situazione finanziaria non è delle migliori e il Rennes chiede almeno 20 milioni.

Secondo quanto riportato da parisfans.fr Julian Draxler è pronto a lasciare il Paris Saint-Germain. Il trequartista vuole giocarsi le sue carte per conquistare la nazionale tedesca in vista di Euro 2021 e il minutaggio concessogli dai campioni di Francia non è sufficiente. Sul giocatore c'è da tempo l'Hertha Berlino, la valutazione fatta dal PSG è di 20 milioni di euro nonostante il suo contratto scada il 30 giugno 2021. L'Hertha è pronto a offrire un quadriennale a 4 milioni netti l'anno.