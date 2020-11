Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, SI TORNA A PARLARE DEL RINNOVO DI LAUTARO MARTINEZ. GIROUD E ALABA NOMI PER GENNAIO. MILAN, SI LAVORA AL RISCATTO DI DIAZ E DALOT. NAPOLI, PROLUNGAMENTO IN ARRIVO PER GATTUSO. FIORENTINA, IACHINI CONFERMATO. IL TRAGHETTATORE NON CONVINCE

INTER

Dopo le tante critiche delle ultime settimane, Lautaro Martinez, nonostante il ko dell'Inter sul campo del Real Madrid, è tornato ai suoi livelli. E presto riprenderanno le trattative per il rinnovo. La trattativa è stata appena abbozzata a settembre, durante il viaggio in Europa dei rappresentati del calciatore. Ci sono stati contatti anche recenti con il ds Ausilio, ma gli aspetti da limare sono diversi. Dall'Argentina filtra che Yaque e Zarate torneranno prima di Natale per un nuovo appuntamento in viale della Liberazione.

Dopo il ko con il Real Madrid, l'Inter si interroga sul futuro e pensa al mercato di gennaio. Durante la prossima finestra di mercato può tornare d'attualità il nome di Olivier Giroud per l'attacco. In vista della prossima stagione occhio ad un parametro zero di lusso come l'austriaco David Alaba. Il Bayern Monaco ha reso noto che la trattativa per il rinnovo del suo contratto è stata interrotta. Per la difesa a tre potrebbe essere un grande colpo, ma la concorrenza è notevole.

MILAN

Brahim Diaz e Diogo Dalot sono arrivati al Milan durante il mercato estivo in prestito secco, formula che ha fatto storcere il naso a diversi tifosi. Dopo poche settimane, però, entrambi stanno convincendo parecchio in casa rossonera e quindi ora il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara stanno mettendo a punto le mosse giuste per provare a trattenere sia il trequartista che il terzino. I contatti tra il Milan e gli entourage dei giocatori sono costanti, così come quelli con i dirigenti di Real Madrid e Manchester United. Il club spagnolo, con cui Maldini è in ottimi rapporti, valuta Diaz intorno ai 25 milioni di euro. Al vaglio ci sono in particolare due opzioni: la prima è il rinnovo del prestito, ma questa volta con l'inserimento del diritto o dell'obbligo di riscatto a favore dei rossoneri (ed eventualmente anche del controriscatto esercitabile dal Real). L'alternativa è l'acquisto dell'ex giocatore del City a titolo definitivo da parte della società di via Aldo Rossi. Per quanto riguarda Dalot, che lo United ha pagato 22 milioni di euro per prenderlo dal Porto, gli inglesi non hanno voluto inserire nessuna opzione d'acquisto. L’intermediario italiano del giocatore, Gabriele Giuffrida, sta cercando di capire se ci sarà margine per mettere in piedi una trattativa che permetta ai rossoneri di trattenerlo a Milano. La qualificazione in Champions League renderebbe certamente più facile la permanenza in rossonero sia di Diaz che di Dalot.

NAPOLI

Dopo un chiacchiericcio durato diversi mesi, per Rino Gattuso sembra finalmente giunto il momento di firmare il rinnovo di contratto con il Napoli. Un aspetto non secondario, vista la volontà da parte della dirigenza di progettare un nuovo ciclo a lungo termine. Da lunedì ogni giorno potrebbe essere quello buono per l'annuncio ufficiale: il tecnico calabrese - si legge - vedrà allungato il proprio contratto fino al 2023, con un adeguamento economico che lo vedrà guadagna fin da subito 1.9 mln, per arrivare poi da luglio 2021 a percepire un ingaggio di 2.2. Non ci saranno clausole - prosegue Tuttosport - che impediranno a Gattuso di interrompere il proprio percorso con il Napoli.

ROMA

Si è tenuta questo pomeriggio la prima udienza giudiziaria per dirimere il caso nato fra la Roma e Gianluca Petrchi, ex ds giallorosso licenziato dal club negli scorsi mesi. L’udienza, tenutasi a porte chiuse in un clima assolutamente sereno di fronte al Giudice Paolo Mormile, con la società giallorossa rappresentata dallo Studio Tonucci e il dirigente dagli avvocati Paolo Rodella, Sara Agostini e Filippo Aiello, ha evidenziato il mantenimento delle rispettive posizioni da ambo le parti. Il giudice ha esperito un tentativo di conciliazione obbligatorio, con le parti si riaggiorneranno a fine novembre.

FIORENTINA

La Fiorentina ha deciso di portare Beppe Iachini fino alla partita contro il Parma per poi capire se il tecnico occupi una posizione realmente salda, cioè se la sua panchina sia davvero legata a una possibile vittoria, o se a prescindere dal risultato di sabato il suo futuro sia già segnato. Quanto ai possibili successori, si vorrebbe evitare magari fra un anno una nuova situazione simile a quella attuale, ovvero con un allenatore fresco di conferma ma già in difficoltà di rendimento e di prospettive. Ballardini rappresenta alla perfezione questo tipo di dubbio, ma anche su D’Aversa e sullo stesso Mazzarri le perplessità sono legate soprattutto a come gestire l’accordo con la fine del campionato in corso: nessuno di loro accetterà mai di firmare con la Fiorentina un patto a termine.

Nei giorni scorsi il Napoli e l’entourage di Arek Milik si sono parlati e hanno provato a capire i margini per un eventuale rinnovo che scongiurerebbe la partenza a zero del polacco. L'attaccante ha detto no alla nuova proposta azzurra e quindi a gennaio si cercherà una soluzione: per l’emittente, una pista viva resta quella della Fiorentina, dopo i corteggiamenti viola dell’estate. Soprattutto se nelle prossime settimane, in caso di addio a Beppe Iachini, dovesse arrivare in panchina Maurizio Sarri.

BOLOGNA

Operazione in uscita per il Bologna, che annuncia il prolungamento del prestito di Lassi Lappalainen fino al termine del 2021: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver prolungato il prestito al Montreal Impact dell’attaccante Lassi Lappalainen fino al 31 dicembre 2021".

TOTTENHAM, RINNOVO IN ARRIVO PER SON. DORTMUND, HAALAND E LA CLAUSOLA PER IL 2021. PORTO, PEPE PROLUNGA. BAYERN, BOATENG DA PARTENTE A CONFERMATO

PREMIER LEAGUE

Son Heung-min è ad un passo dal rinnovo con il Tottenham. L’attaccante sudcoreano è una pedina fondamentale per la formazione di José Mourinho. Secondo quanto riporta Football Insider, il proprietario degli Spurs Joe Lewis ha dato l'ok per il prolungamento con adeguamento del contratto. Il giocatore percepirà uno stipendio di 200mila sterline a settimana più bonus legati alle prestazioni e agli obiettivi raggiunti.

BUNDESLIGA

Nel contratto di Erling Haaland esiste un clausola che gli permetterebbe di lasciare il Borussia Dortmund nell'estate 2021? Una domanda che spaventa i tifosi gialloneri, rinfrancati però dal dg Watzke: "Non esiste un accordo simile. Vogliamo che resti con noi a lungo e vogliamo convincere lui e il suo agente. Sono ottimista, penso che si trovi bene con noi e possiamo dire che ha fatto la scelta giusta firmando per il nostro club. Potrebbe essere un errore cambiare dopo così poco tempo". Il contratto di Haaland scadrà nel 2024: smentita la clausola per il 2021, restano però le voci su un'ulteriore clausola di 75 milioni per il 2022.

Dopo mesi durante i quali le voci di un addio fra Jerome Boateng e il Bayern Monaco hanno tenuto banco negli ambienti del mercato, oggi il destino del difensore tedesco sembra riavvicinarsi alla Baviera. Damir Smoljan, agente del giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il rinnovo di contratto con i campioni di Germania, attualmente in scadenza nel prossimo giugno: “Jerome si sente a casa in questo club e questo è fondamentale per lui. Per quanto riguarda il rinnovo stiamo trattando e non vediamo l’ora di parlare con la dirigenza”.

PRIMEIRA LIGA

Tornato nel 2019 nel club che l'ha lanciato in avvio di carriera, il difensore Pepe (37 anni) quest'oggi ha rinnovato il suo contratto col Porto. L'ex leader della difesa del Real Madrid ha firmato coi dragoes un nuovo accordo valido fino a giugno 2023.