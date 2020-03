Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 marzo

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MANCHESTER CITY, PROPOSTO IL RINNOVO A DE BRUYNE E STERLING. ARSENAL, AUBAMEYANG CHIEDE UN CONSIDEREVOLE AUMENTO D'INGAGGIO. PERMANENZA COMPLICATA. BARCELLONA, STAND-BY PER IL RINNOVO DI TER STEGEN: IL TEDESCO VUOLE UN INGAGGIO EXTRA-LARGE. ZIDANE: "JUVENTUS? NESSUNO MI HA CHIAMATO. PENSO SOLO AL REAL MADRID". MANCHESTER UNITED, IDEA RANGNICK COME DIRETTORE SPORTIVO DEI RED DEVILS. MANCHESTER CITY, SANE' ALLONTANA IL BAYERN MONACO: PRONTO IL RINNOVO DI CONTRATTO. MANCHESTER UNITED, MATIC VERSO L'ADDIO: IL CLUB NON VUOLE RINNOVARGLI IL CONTRATTO.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester City è pronto ad avviare le trattative per i rinnovi di Raheem Sterling e Kevin De Bruyne. Entrambi i giocatori hanno ancora tre anni di contratto, ma il club anche per proteggersi a seguito della squalifica di due anni dalle coppe europee, cerca di blindare i suoi migliori uomini. Entrambi avranno un considerevole aumento d'ingaggio per premiare la loro fedeltà.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail l'Arsenal è già rassegnato a perdere al termine della stagione Pierre-Emerick Aubameyang. La richiesta del gabonese per proseguire il rapporto con i Gunners è di 18 milioni di euro a stagione. Troppi considerato che l'Arsenal quasi certamente non parteciperà alla prossima Champions League. Attualmente Aubameyang percepisce 12 milioni netti a stagione e il suo contratto scade il 30 giugno 2021.

Il Barcellona da tempo considera Marc-André ter Stegen il miglior portiere del mondo. E proprio per questo motivo, il numero 1 tedesco chiede uno stipendio da migliore al mondo. Secondo il Mundo Deportivo non è ancora stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto del portiere attualmente in scadenza nel 2022. Nei giorni scorsi l'agente ha incontrato Abidal per fare la propria richiesta, col Barça che sta valutando il da farsi. Anche se l'idea comune è quella di proseguire insieme anche oltre l'attuale scadenza.

l tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Betis: "Il Betis ha avuto qualche problema di risultati, ma resta una buona squadra. Le pressioni sulla panchina del Real Madrid? Ovviamente, ma il calcio è sempre stata la mia passione e io vivo con ciò che mi piace fare. Essere in questo grande club è un orgoglio e mi godo ogni momento anche se sono i giocatori che scrivono la storia. Quali raccomandazioni per il Coronavirus? Quelle di tutto il mondo, ci dicono cosa dobbiamo fare e noi ci fidiamo. Per il resto le raccomandazioni sono quelle che ognuno farebbe al proprio figlio, come per esempio lavarsi bene le mani. E' brutto giocare a porte chiuse, ma sta succedendo in Italia e in Francia e potrebbe succedere anche in Spagna. Il rispetto che mi sono costruito nel club? Sì, ma so come funziona. Oggi sono allenatore del Real Madrid, ma domani può cambiare tutto. La Juventus o la Nazionale francese per il futuro? Non mi hanno chiamato. Io sto pensando solo al Real Madrid. Non so niente. Si dicono tante cose...".

Il Manchester United è alla ricerca di un Direttore Tecnico, figura attualmente vacante nel club, e starebbe pensando a due nomi: l'ex DS del PSG Hantero Henrique e Ralf Rangnick, "head of sport director" dell'universo Red Bull cercato anche dal Milan. Lo riporta il sito inglese "The Indipendent".

Di ritorno dall'infortunio al legamento crociato di inizio stagione, Leroy Sané vorrebbe riprendersi il Manchester City e dimenticare i rumors estivi che lo vedevano vicini al Bayern Monaco. La prossima estate la pista di mercato tornerà di moda, ma secondo il Guardian la volontà dell'esterno tedesco sarebbe quella di rimanere in Inghilterra. I Citizens, dunque, potrebbero presentargli un'offerta di rinnovo di contratto, dal momento che l'attuale accordo scadrà a giugno 2021.

A fine stagione il contratto di Nemanja Matic con il Manchester United scadrà e, stando a quanto scritto dall'edizione odierna del Manchester Evening News, i Red Devils non sembrano intenzionato a rinnovarlo. La prossima estate, dunque, se dal club non dovessero cambiare idea, il centrocampista serbo cambierà casacca.