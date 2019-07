Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 10 luglio

JUVE, PRESSING SU DE LIGT E CHIESA. OCCHIO ALLE USCITE: ROMA SU HIGUAIN. INTER, AUSILIO VOLA A LONDRA PER LUKAKU. NAPOLI: TENTATIVO PER RODRIGO, ELMAS È VICINO. ROMA: ECCO PAU LOPEZ, PIACCIONO ALDERWEIRELD E ALMENDRA. LAZIO, ARRIVATI JONY E LAZZARI. TORINO, CAIRO BLINDA BELOTTI. MATTIELLO A CAGLIARI, BARRECA AL GENOA.

La Juventus continua il proprio pressing per arrivare a Matthijs De Ligt. Dopo la prima offerta all'Ajax i bianconeri, con l'opera diplomatica di Mino Raiola, hanno infatti rilanciato: la nuova proposta ai lancieri è di 65 milioni di euro più bonus. Cifre più vicine alla richiesta del club di Amsterdam, nelle prossime 48 ore la trattativa può arrivare alla chiusura.

Secondo quanto riferiscono da Sky Sport, nell'incontro che avverrà negli Stati Uniti l'entourage di Federico Chiesa insisterà nei confronti di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, per potersi liberare e venir ceduto alla Juventus.

Non soltanto la Roma sulle tracce di Gonzalo Higuain. Secondo quanto riferito da Sky, il West Ham si è infatti mosso con la Juventus per il centravanti argentino, mettendo sul piatto 40 milioni.

Il Bayern Monaco pensa a un clamoroso ritorno di Mario Mandzukic. Questa l'indiscrezione lanciata dalla Bild, che sottolinea come i bavaresi vadano cercando un'alternativa alla punta titolare Lewandowski.

Il Fenerbahçe resta sulle tracce di Sami Khedira. Secondo quanto riferito da Sky, il club turco ha fatto una nuova offerta al centrocampista tedesco, in uscita dalla Juventus e seguito anche da diversi club di MLS.

Secondo quanto riportato da A Bola c'è apertura per il trasferimento di Mattia Perin al Benfica. Il portiere è valutato dalla Juventus 15 milioni di euro con poco margine di negoziazione. L'ingaggio del giocatore è alla portata, tuttavia c'è da convincere il giocatore a giocare in un campionato che non è fra i cinque migliori.

Il Corriere di Torino in edicola aggiorna la situazione sulle uscite in casa Juventus. Juan Guillermo Cuadrado ha detto no alla Cina, ma lo Shanghai Shenhua tenterà un rilancio. Senza la cessione dell'ex Fiorentina, per il colombiano sarà rinnovo fino al 2021.

L'Inter, scrive La Gazzetta dello Sport, avrebbe migliorato l'offerta per Edin Dzeko, passando 10 a 12 milioni. Finora la Roma non voleva ascoltare proposte che non fossero i 20 della richiesta ufficiale, adesso potrebbe iniziare a prendere in considerazione una cifra minore.

Ma non solo il bosniaco, anzi. Piero Ausilio, ds dell'Inter, è infatti volato in Inghilterra, direzione Londra, con l'obiettivo di incontrare i dirigenti del Manchester United per provare ad arrivare all'attaccante Romelu Lukaku.

Tuttosport spiega che Radja Nainggolan si sarebbe convinto a provare un'esperienza in Cina. Ieri c'è stato un contatto in sede col suo agente Alessandro Beltrami: una matassa da sciogliere entro il 31 luglio, data di chiusura del mercato cinese. L'Inter può cederlo anche in prestito oneroso per una sola stagione, per 9 milioni, pari alla quota d'ammortamento a bilancio.

Emissari del Monaco sono a Milano per Joao Mario. Il centrocampista portoghese, riporta A Bola è in uscita e il club del Principato è disposto a offrire all'Inter tre milioni di euro per il prestito, più una clausola di 15 milioni di euro in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi.

Il Napoli sembra fare sul serio per Rodrigo, attaccante del Valencia. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport, specificando come il club di De Laurentiis abbia messo sul piatto un'offerta importante (50 milioni di euro più eventuali bonus per un'altra decina di milioni), per la quale ora si aspetta la risposta degli spagnoli.

Eljif Elmas e il Napoli: mancano solo gli ultimi dettagli, gli azzurri hanno accelerato per chiudere per la trattativa relativa al macedone: 15 milioni circa, 5 anni al giocatore, già 12 presenze in Nazionale. C'è già l'ok di Carlo Ancelotti all'acquisto: il ds Cristiano Giuntoli, però, sta lavorando prima alla cessione di Marko Rog per poi dare l'affondo decisivo per l'arrivo del diciannovenne del Fenerbahce.

Che sia uno dei nomi monitorati dalla Fiorentina è cosa nota, ma su Roberto Inglese, attaccante del Napoli persiste anche l'interesse di altri club di Serie A. Tra questi anche il Bologna.

La Roma ha il suo nuovo portiere: in serata infatti il club giallorosso ha reso ufficiale l'arrivo di Pau Lopez dal Betis. Contratto fino al 2024 per l'estremo difensore pagato 23.5 milioni, secondo il sito ufficiale.

I giallorossi irrompono nella corsa ad Agustin Almendra. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Roma sta pensando infatti al centrocampista del Boca Juniors seguito anche dal Napoli ed è già pronta la prima offerta, che arriverà nel corso delle prossime ore.

Venerdì, scrive La Stampa, Franco Baldini, consigliere di James Pallotta, incontrerà il Tottenham. Nel mirino c'è il difensore belga Toby Alderweireld, individuato come erede di Kostas Manolas. Operazione complicata per cifre e costi ma la Roma vuole provarci.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive delle uscite in casa Roma, facendo il punto su Gerson e Ivan Marcano. Il 22enne brasiliano è vicino a sistemarsi nel Flamengo per circa dieci milioni, così come il 32enne spagnolo è di nuovo atteso dal Porto.

L'Atalanta sta per cedere Gianluca Mancini alla Roma, ma c'è ancora qualche piccolo scoglio sul pagamento. I giallorossi vorrebbero ripetere una sorta di operazione Cristante, preso in prestito l'anno scorso per 5 milioni di euro con riscatto obbligatorio a 25, con pagamento nel 2020.

Giornata di arrivi di volti nuovi in casa Lazio. Hanno infatti raggiunto la Capitale i prossimi due acquisti della società biancoceleste: il laterale mancino Jony, e l'esterno di fascia opposta Manuel Lazzari. Al posto di quest'ultimo farà il percorso opposto Alessandro Murgia: domani visite con la SPAL.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il Manchester United lo ha individuato come sostituto ideale di Paul Pogba, ma deve prima cedere il francese al Real Madrid, prima di trattare con Lotito e chiedere uno sconto sulle esose richieste per il cartellino del serbo.

Il presidente del Toro Urbano Cairo ha parlato a margine della presentazione dei palinsesti La7, blindando il suo attaccante Andrea Belotti: "Resta con noi, è troppo importante".

Possibile futuro in Russia per Gaston Ramírez. Ci pensa il Krasnodar. Contatti in corso tra le parti, la Sampdoria è a conoscenza dell’interesse dei russi nei confronti del giocatore e potrebbe presto partire una trattativa.

Ciccio Caputo e il Sassuolo, ultime formalità risolte. L’attaccante venerdì firmerà il contratto che lo legherà ai neroverdi. Accordo triennale, nell’affare Gliozzi e Frattesi che andranno all’Empoli.

Sassuolo scatenato che, dopo Toljan, punta un altro calciatore del Borussia Dortmund. Si tratta dell'esperto difensore Omer Toprak. Secondo Sky Sport ci sono discorsi tra i neroverdi e il suo entourage.

Federico Mattiello è un giocatore del Cagliari. La società rossoblù comunica di avere acquisito dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto le prestazioni sportive del classe 1995.

Adesso è ufficiale: Antonio Barreca è un nuovo giocatore del Genoa. Il terzino arriva in prestito con diritto di riscatto dai francesi del Monaco.

Il doppio affare era già definito e mancava soltanto l'ufficialità, adesso è arrivata anche questa. Il Parma ha ufficializzato l'acquisto a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto del portiere Luigi Sepe e del centrocampista Alberto Grassi. Entrambi arrivano dal Napoli e hanno sottoscritto con i ducali un accordo valido fino al 30 giugno 2024.

La SPAL comunica di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. le prestazioni sportive del calciatore Marco D’Alessandro. Il centrocampista esterno arriva in biancazzurro con la formula del prestito, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

L'Hellas Verona comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Berardi. Il portiere, classe 1991, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

Il futuro di Miguel Veloso sarà all'Hellas Verona, ancora una volta con Ivan Juric. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club scaligero ha infatti messo le mani sul centrocampista portoghese e per lui è pronto un contratto annuale fino al 2020. Manca solo la firma.

L'Hellas Verona stringe per Boris Radunovic. Secondo quanto raccolto da TMW, il club scaligero sarebbe a un passo dall'intesa con l'Atalanta per il giovane portiere, classe '96 e nella scorsa stagione in prestito alla Cremonese. Accordo quasi raggiunto e trattativa in dirittura d'arrivo.

Filip Helander a un passo dal salutare il Bologna. Secondo quanto riferito da zerocinquantuno.it, infatti, il club rossoblù avrebbe trovato l'accordo con il Glasgow Rangers per il trasferimento a titolo definitivo del difensore.

Il Bologna saluta Felipe Avenatti. Il club felsineo, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato la cessione allo Standard Liegi dell'attaccante uruguaiano. Addio a titolo definitivo.

Due colpi di mercato in arrivo in casa Lecce. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il difensore Luca Rossettini è infatti in città per le visite mediche, mentre nella giornata di domani arriverà anche Gianluca Lapadula. Nei prossimi giorni arriveranno firme e ufficialità.

Il Brescia ha trovato il suo portiere. Si tratta di Jesse Joronen, 26enne portiere finlandese che arriva dai danesi del Copenaghen. Sky fa sapere che l'operazione è stata conclusa.

MAN UNITED, SOLSKJAER NON MOLLA POGBA. TOTTENHAM, CEBALLOS SI ALLONTANA. BAYERN TRA ZIYECH, SANE E OLMO. LIVERPOOL: RINNOVA ORIGI, SOGNO ASENSIO. BALOTELLI OFFERTO AL WEST HAM.

Ole Gunnar Solskjaer non vuole mollare Paul Pogba. Il tecnico del Manchester United, direttamente dall'Australia, ha dichiarato: "Ho parlato con Paul, con Lukaku, con Rashford, con Lingaard e con molti altri. Noi non abbiamo l'esigenza di cedere nessuno. Molti di questi, tra cui proprio Pogba, hanno un contratto lungo col club".

Dani Ceballos rimane al Real Madrid, almeno per il momento. Secondo quanto riportato da Sky Sports il Tottenham è più lontano: tutto fermo, anche perché il giocatore vorrebbe una cessione in prestito e non vuole lasciare Madrid.

L'Arsenal non molla l'obiettivo Wilfried Zaha, anche se il Crystal Palace spara alto e chiede più di 110 milioni. Pista complicata, dunque. I Gunners però avrebbero individuato una potenziale alternativa in Malcom del Barcellona.

Leroy Sané rimane l'obiettivo principale del Bayern Monaco, ma i bavaresi si stanno muovendo per trovare una valida alternativa. Il club tedesco vuole Dani Olmo, talento dell'Under 21 spagnola che si è messo in mostra durante gli Europei di categoria.

Anche Hakim Ziyech piace al Bayern Monaco. Il club bavarese sta pensando di rinforzare il suo attacco dopo l'addio di Arjen Robben e il giocatore dei lancieri, che si è messo in mostra durante la scorsa Champions League, potrebbe essere la soluzione ideale.

Divock Origi, l'uomo della Champions League per il Liverpool, ha rinnovato il proprio contratto con i Reds. Firma un prolungamento di lunga durata, senza data di scadenza resa nota.

Marco Asensio nel 4-3-3 di Jurgen Klopp? Al momento sono soltanto indiscrezioni di mercato, ma secondo quanto riportato dal portale El Desmarque il giocatore piace molto al manager tedesco del Liverpool.

Mario Balotelli offerto al West Ham, secondo quanto riportato da Talksport. L'attaccante italiano è libero da vincoli contrattuali dopo gli ultimi sei mesi al Marsiglia. E gli hammers sono alla ricerca di una punta, dopo la cessione di Marko Arnautovic in Cina.

Thiago Motta non è più l'allenatore dell'Under 19 del Paris Saint-Germain. Tramite un comunicato ufficiale il club parigino ha confermato la notizia

L'attaccante Jonas si è ritirato. A 35 anni il brasiliano ha annunciato attraverso il proprio profilo ufficiale l'intenzione di appendere le scarpe al chiodo.