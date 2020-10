Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 10 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, A GENNAIO POSSIBILE NUOVO TENTATIVO PER MARCOS ALONSO ED EMERSON PALMIERI. JUVENTUS, DYBALA RINNOVERA’ A CIFRE PIU’ ALTE DI QUELLE DI DE LIGT. KHEDIRA, NESSUN ACCORDO PER LA RISOLUZIONE CON I BIANCONERI. DEMIRAL INCEDIBILE, QUATTRO BIG SU PREMIER SU DI LUI. ROMA, ANCORA IN BILICO IL FUTURO DI CALAFIORI.

A gennaio l'Inter potrebbe tornare alla carica per uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi al Chelsea, entrambi non titolari. In virtù dell’emergenza Covid-19 Antonio Conte vorrebbe una batteria di esterni più ampia (al momento ci sono Hakimi, Darmian eventualmente D'Ambrosio, Young, Perisic, eventualmente Kolarov) e per questo è probabile un nuovo tentativo per uno dei due: un possibile affare a prezzo di saldo, visto che nei Blues il titolare a sinistra è Chilwell.

Paulo Dybala e il rinnovo del contratto con la Juventus. Chiuso il mercato, il club bianconero entrerà nel vivo di questa trattativa. Il nuovo contratto dell'attaccante argentino è uno dei più difficili e attesi e - scrive 'Tuttosport' - verrà siglato a meno di clamorosi colpi di scena. Dybala che ha un accordo per altri due anni firmerà un quinquennale a cifre più alte rispetto a quelle di De Ligt, difensore olandese che è attualmente il secondo più pagato della rosa con uno stipendio da 11.5 milioni di euro netti a stagione bonus compresi.

Sami Khedira continua ad allenarsi alla Continassa e, in questo momento, non c'è alcun accordo con la Juventus per la rescissione del contratto. Nonostante l'esclusione dalla lista Champions, il centrocampista tedesco continua ad allenarsi regolarmente e in questo non vuole firmare la risoluzione col club bianconero, forte di un anno di contratto da sei milioni di euro netti a stagione. Le due parti ne parleranno nuovamente nei prossimi giorni ma al momento non c'è alcun accordo.

Merih Demiral incedibile per la Juventus non solo a parole. Il club campione d'Italia - riporta 'Tuttosport' - questa estate ha rifiutato le proposte di ben quattro club di Premier League: si tratta di Manchester United, Everton, Wolverhampton e Leicester City.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i nodi da sciogliere in casa Roma c'è quello relativo al rinnovo di Riccardo Calafiori, il terzino-gioiello che Fonseca ha fatto debuttare a Torino contro la Juventus nell’ultima giornata dello scorso campionato. La scadenza datata 2022 è minacciosa, e sicuramente lo stipendio di soli 60.000 euro non può soddisfare il suo procuratore, Mino Raiola, che nel frattempo ha messo sul piatto alcune offerte importanti. La più concreta di queste sarebbe proprio quella della Fiorentina, pronta a offrire 8 milioni ai giallorossi. Ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Per trattenerlo nella capitale, la Roma ha offerto 400.000 euro più bonus per cinque anni, Raiola chiede più del doppio per un accordo più breve.

GOTZE AL PV, BOSZ: "VOLEVA VENIRE AL BAYER. UNO COME LUI DEVE GIOCARE IN UN GRANDE CLUB". CLAMOROSO M'BAYE NIANG, SALTA IL TRASFERIMENTO AL SAINT-ETIENNE: "COLPA DI DIVERSI AGENTI". MANCHESTER UNITED, SANCHO E HAALAND PRIMI OBIETTIVI PER LA PROSSIMA STAGIONE. MAN UNITED, PER LA DIFESA SI TORNA A PENSARE A VARANE: E' IN SCADENZA NEL 2022. INTER MIAMI, ACCORDO CON FEDERICO HIGUAIN: POTRA' GIOCARE INSIEME AL FRATELLO GONZALO. LIONE, DEPAY CHIAMA KOEMAN: "MERCATO? AVRO' ALTRE PROPOSTE A GENNAIO". MAN CITY, DE BRUYNE NEGA TUTTO: "ACCORDO PER IL RINNOVO? NON HO PARLATO CON IL CLUB". RANGERS, WILSHERE POTREBBE RAGGIUNGERE GERRARD: E' LIBERO A PARAMETRO ZERO.

Il tecnico del Bayer Leverkusen Peter Bosz ha parlato ai taccuini di De Telegraaf del trasferimento al PSV di Mario Gotze: "Uno come Mario Gotze ti aspetti che giochi in un grande club di un grande paese calcistico. Il PSV è un grande club, ma in un paese calcistico più piccolo. Voleva venire al Leverkusen, ma abbiamo anche il giovane Florian Wirtz che gioca in quella posizione".

Il Saint-Etienne rinuncia all'acquisto di M'Baye Niang. L'ex calciatore di Milan e Torino aveva anche superato le visite mediche, ma il club francese - con un comunicato - ha reso noto che non definirà l'accordo. "Il Saint-Etienne - si legge - ha deciso di rinunciare all'ingaggio di M'Baye Niang. Era stato raggiunto un accordo col Rennes e col giocatore ma l'intervento di diversi agenti ha reso impossibile portare a termine l'operazione", si legge.

Dopo aver provato a lungo ad acquistare Jadon Sancho dal Borussia Dortmund, il Manchester United ha rimandato il suo arrivo all'Old Trafford alla prossima stagione. Secondo quanto riporta la ESPN infatti Solskjaer ha identificato l'attaccante del Borussia Dortmund come obiettivo numero uno per il mercato estivo del 2021 e insieme a lui ha chiesto anche Haaland per ricostituire allo United una coppia infallibile.

La prossima estate il Real Madrid rischia di perdere Raphael Varane. Il giocatore infatti ha il contratto in scadenza nel 2022 e a giugno, con un solo anno rimanente, potrebbe costare una cifra nettamente inferiore ai 70 milioni della sua valutazione attuale. Secondo il Daily Star il Manchester United è pronto ad approfittare di questa situazione per rinforzare il reparto difensivo con un giocatore che è già stato accostato svariate volte ai Red Devils.

I fratelli Higuain giocheranno insieme all'Inter Miami. Il club della MLS infatti ha raggiunto un accordo con Federico Higuain, giocatore che militava nel DC United. Federico Higuain fino ad ora aveva giocato 10 partite, nessuna da titolare e ha segnato due gol.

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Memphis Depay al Barcellona ma alla fine non si è concretizzato. L'olandese però non si dà per vinto e spiega che a gennaio probabilmente tornerà tutto in ballo: "Ho 26 anni e il mio trasferimento non costerà quasi nulla. Quindi mi pare normale che i club mostrino interesse. Barcellona? Era ormai tutto fatto. Pesto ci sarà la finestra di trasferimento di gennaio. Resta da vedere come andrà a finire. Non sto dicendo che me ne andrò di sicuro, ma probabilmente ci saranno altre proposte per me".

Nei giorni scorsi in Inghilterra si era parlato molto del possibile accordo tra Kevin De Bruyne e il Manchester City per il suo rinnovo di contratto. Accordo che però è stato negato dal giocatore belga: "Sono molto felice al club", ha detto oggi De Bruyne dal ritiro della nazionale, ma poi ha aggiunto: "Non ho parlato nemmeno una volta con il club, quindi non so perché la gente dice che ho già concordato qualcosa".

Jack Wilshere è uno dei giocatori senza contratto che non ha ancora trovato una nuovo squadra. Dopo aver lasciato il West Ham, però l'ex Arsenal potrebbe raggiungere Steven Gerrard in Scozia dove ci sono i Rangers pronti ad accoglierlo.