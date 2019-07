Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 16 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE: DE LIGT È ARRIVATO A TORINO, PERIN VA AL BENFICA. NAPOLI, JAMES SI ALLONTANA. INGLESE CEDUTO, ROG QUASI. ACCORDO INTER-UNITED PER LUKAKU. MILAN TRA DIFENSORE E SOGNO MODRIC. MANCINI-ROMA: FUMATA BIANCA. E L'ATALANTA PRENDE MALINOVSKYI. SFIDA FIORENTINA-LAZIO PER BONIFAZI. PARMA, ACCORDO TOTALE CON CORNELIUS.

Matthijs De Ligt è arrivato a Torino. Il difensore olandese è atterrato all'aeroporto di Caselle e domani mattina svolgerà le visite mediche di rito con la Juventus. Ci siamo, presto arriverà anche l'annuncio ufficiale.

Mattia Perin al Benfica. Ci siamo. Dopo l’accordo tra i club ieri, oggi intesa col portiere trovata in pochi minuti. Per Perin cinque anni di contratto, nei prossimi giorni sarà a Lisbona per le visite mediche.

Nella trattativa è stato inserito anche Joao Ferreira, giocatore 18enne del Benfica B. Un terzino destro di promettente avvenire, anche se ancora non ha esordito in prima squadra.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive di Moise Kean, attaccante che la Juventus potrebbe salutare a breve. Everton e Borussia Dortmund sono le candidate principali. Attese settimane calde.

Mario Mandzukic non tornerà al Bayern Monaco. Ne è certo Sport Bild, secondo il quale sull'attaccante in uscita dalla Juventus sarebbe stato posto un veto direttamente dal massimo vertice dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge.

Colpo in prospettiva per la Juventus: rilevato dal Lione il centrocampista 20enne Hamza Rafia. Il giocatore era stato già convocato per il ritiro della squadra Under-23. Accordo per 400mila euro più 5 milioni massimo di bonus.

Aurelio De Laurentiis esce allo scoperto su James Rodriguez. Queste le sue parole: "Perché al Bayern che fattura tre volte quello che fattura il Napoli lo si può dare in prestito ed a noi si chiedono 42 milioni?".

Se il colombiano sembra allontanarsi da Napoli, il Corriere dello Sport evidenzia l'interesse azzurro nei riguardi di Nicolas Pépé del Lille. Ma anche la pista che porta a lui appare complicata.

Il Napoli continua il suo lavoro sul fronte cessioni. Presto sarà il turno di Marko Rog, che finirà probabilmente all'Eintracht Francoforte per 18 milioni. Ma occhio al sorpasso del Cagliari arrivato nelle ultime ore.

Simone Verdi è al centro di molte voci di mercato. C'è il Torino da tempo ma, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, nelle ultime ore la Samp ha tentato il sorpasso. De Laurentiis vuole 25 milioni per lasciarlo andare.

Da AS sono certi: c'è l'accordo tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. L'ufficialità, si legge, dovrebbe arrivare nel fine settimana, per un'operazione che complessivamente arriverà ad 80 milioni di euro.

Samuele Longo, attaccante classe '92 di proprietà dell'Inter e in prestito tra Huesca e Cremonese nell'ultima stagione, è prossimo a vestire la maglia del Deportivo La Coruna in Segunda Division.

Stamattina a Casa Milan si è presentato Vlado Lemic, agente croato tra gli altri di Dejan Lovren. Il difensore classe '89 del Liverpool è obiettivo dei rossoneri. All'uscita di Lemic però solo un "no comment".

Secondo Sky, Lemic era invece a Casa Milan per la pazza suggestione Luka Modric. Il Pallone d'Oro piace tantissimo a Boban, che vorrebbe non farsi trovare impreparato qualora ci fossero le possibilità per prenderlo.

Il nome di Dayot Upamecano è in cima alla lista della spesa del Milan. Secondo i colleghi di Sky Sport i rossoneri stanno pensando di inserire nell'operazione, come parziale contropartita tecnica, Hakan Calhanoglu.

Spunta un nuovo nome per la retroguardia del Milan. Come riporta Tuttosport, oltre a Lovren e Upamecano, i rossoneri avrebbero infatti messo nel mirino un altro giocatore di Premier League: Eric Bailly del Manchester United.

Gianluca Mancini dall'Atalanta alla Roma, operazione in dirittura d'arrivo. Sarà prestito oneroso con obbligo di riscatto: nelle casse della Dea due milioni di euro subito e altri 19 tra un anno.

Pau Lopez si è presentato come nuovo portiere della Roma: "Quest'estate - ha detto - avevo in mente di non lasciare il Betis, poi è arrivata la Roma e ho cambiato idea".

Il futuro di Maxime Gonalons sarà lontano dalla capitale. Come riporta il quotidiano Il Tempo, il centrocampista francese è finito sul taccuino del Newcastle e sembra destinato a lasciare la Roma

Daniele Verde saluta la Roma, definitivamente. Reduce dalla stagione in prestito Real Valladolid, l'esterno offensivo del '96 si trasferisce all'AEK Atene a titolo definitivo.

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha annunciato l'acquisto del centrocampista ucraino Ruslan Malinovskyi, classe 1993.

Stamani il centrocampista Sofian Kiyine ha svolto le visite mediche con la Lazio, sua nuova squadra. Firmerà un contratto di cinque anni, e non quattro, prima di andare in prestito alla Salernitana.

Yusuf Yazici resta il grande obiettivo della Lazio per colmare l'eventuale partenza di Sergej Milinkovic-Savic. Rifiutata prima proposta da 15 milioni anche se, scrive Il Messaggero, Tare ha in pugno il calciatore.

Felipe Caicedo resterà alla Lazio. Il Corriere dello Sport scrive che Simone Inzaghi è sicuro di trattenere l'attaccante ecuadoregno, al quale verrà offerto un rinnovo contrattuale.

Fiorentina e Lazio si sfidano per Kevin Bonifazi. Il difensore del Torino ha solo l'imbarazzo della scelta e, dopo aver fatto bene alla SPAL, è pronto a spiccare il volo verso una piazza più ambiziosa.

Il Fortuna Sittard rende noto l'acquisto di Vitalie Damascan. L'attaccante moldavo lascia il Torino con la formula del prestito annuale, con diritto di riscatto.

La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto del giocatore Roberto Inglese dal S.S.C. Napoli. L’attaccante ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2024.

Non solo Inglese: fumata bianca tra Parma e Atalanta per il trasferimento di Andreas Cornelius. Al club orobico andranno circa 7 milioni. Contratto quadriennale a 1 milione di euro. Accordo totale, domani le visite mediche.

La Sampdoria lavora alle uscite. Tuttosport scrive che uno tra Jacopo Sala e Bartosz Bereszynski lascerà Marassi dopo l'arrivo di Depaoli dal Chievo. Il primo piace da tempo al Parma, il secondo ha estimatori in Bundesliga.

Pedro Obiang a un passo dal Sassuolo. L'ultima offerta da 9 milioni di euro presentata dal club neroverde al West Ham dovrebbe presto portare alla fumata bianca.

Filippo Romagna verso l'addio al Cagliari. Il difensore piace infatti da tempo al Sassuolo, che potrebbe essere presto costretto a rimpiazzare Gian Marco Ferrari.

Khouma Babacar verso una nuova avventura, ad attenderlo c'è il Leganes. L'attaccante è pronto a salutare il Sassuolo, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport. Il club spagnolo è pronto a offrire 10 milioni.

L'Udinese guarda in Polonia per trovare il centrocampista del futuro. Il Corriere dello Sport in edicola scrive che i friulani hanno messo gli occhi su Patryk Dziczek, 21enne in forza al Piast Gliwice.

Burak Yilmaz si avvicina al Lecce. I salentini sarebbero disposti a pagare 1,5 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. Accordo trovato, nel weekend il ds Meluso volerà in Turchia per tentare l'affondo decisivo.

Il Brescia resta in pressing su Luka Bogdan. Come riporta questa mattina Tuttosport, le Rondinelle hanno già trovato un accordo col difensore croato classe 1996. Resta però ancora da convincere il Livorno.

Mattia Vitale è un nuovo calciatore del Frosinone. Il centrocampista classe '97 lascia la SPAL in prestito, ma con l'inserimento dell'obbligo di riscatto futuro.

DE ROSSI È VICINO AL BOCA JUNIORS. TOTTENHAM, SOGNO BALE MA QUANTO COSTA. DE GEA: RINNOVO RECORD. LIVERPOOL, PRIMA OFFERTA PER IL COUTINHO-BIS. TRIPPIER VERSO L'ATLETICO. PSG, PRESO DIALLO IN DIFESA.

Daniele De Rossi potrebbe continuare la sua carriera di calciatore. Secondo Sky Sport, infatti, l'ormai ex capitano della Roma sembra orientato ad accettare la proposta del Boca Juniors.

Si lavora alle uscite in casa Real Madrid. Sulla lista degli esuberi c'è Gareth Bale, per cui il Tottenham sarebbe pronto ad offrire 60 milioni per riprenderselo. Ma il nodo è nell'ingaggio troppo alto.

David de Gea e il Manchester United: rinnovo record. Le parti hanno trovato un accordo che si aggira sulle 350mila sterline, circa 420mila euro a settimana. L'estremo difensore spagnolo diventerà il portiere più pagato del mondo.

Liverpool al lavoro per il ritorno di Philippe Coutinho. I Reds avrebbero in mente una prima offerta: prestito biennale con un diritto di riscatto fissato a 97.5 milioni di euro.

Kieran Trippier è vicino a diventare un calciatore dell'Atletico Madrid. Secondo il Telegraph, il terzino inglese potrebbe essere esentato dal viaggio in Asia per definire i dettagli con gli spagnoli. Si dovrebbe chiudere a circa 25 milioni di euro.

Il Paris Saint-Germain, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'arrivo del difensore Abdou Diallo. Il francese di origini senegalesi, classe 1996, ha firmato fino al 30 giugno 2024.

Il Barcelona ha annunciato di aver esercitato la sua opzione di riacquisto per il difensore Marc Cucurella. Il terzino sinistro torna al Camp Nou dall'Eibar per 4 milioni.

Jean Michael Seri in Turchia. Nonostante l'incontro andato in scena coi dirigenti del Milan la scorsa settimana, il centrocampista ivoriano classe '91 è pronto a volare al Galatasaray.

Dario Benedetto è ad un passo dal Marsiglia. Secondo quanto riportato da TNTSports, il Boca ha accettato l'offerta di circa 15 milioni di euro per l'attaccante.

Secondo Marca il Bayern Monaco avrebbe trovato l'accordo con Marc Roca, centrocampista in forza all'Espanyol. Resta da trovare l'accordo con il club catalano, che chiede i 40 milioni della clausola.

Sebastien Haller è ad un passo dal West Ham. L'Eintracht Francoforte, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato l'esito positivo della trattativa con il club londinese.

Nuova avventura calcistica per Ravel Morrison, centrocampista che lo scorso febbraio ha definitivamente lasciato la Lazio. Dopo un periodo di prova, lo Sheffield United ha deciso di metterlo sotto contratto.