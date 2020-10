Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 16 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA, PER IL RUOLO DI DIRETTORE SPORTIVO L'ULTIMA IDEA È RUDI VOELLER. PELLEGRINI RINNOVERÀ IL SUO CONTRATTO CON I GIALLOROSSI. JUVENTUS, PARATICI È SEMPRE AL CENTRO DEL PROGETTO. MILAN, TENTATIVO RESPINTO DAL BETIS PER FEKIR. CAGLIARI, CRAGNO VALE 30 MILIONI: INTER E ROMA ALLA FINESTRA IN VISTA DEL 2021

Secondo Leggo, la Roma starebbe pensando ad un suo grande ex ricoprire la casella dirigenziale rimasta vuota. Sfumato Paratici (confermato dall’assemblea dei soci della Juve) diventa forte la pista straniera per il ruolo di ds. L’incontro con Rangnick di qualche settimana fa era stato più che positivo ma c’è un’altra idea che sta prendendo quota e sembra avere lo zampino di Rudi Voeller. Il tedesco, attuale direttore esecutivo del Leverkusen, potrebbe essere il consigliere segreto che i Friedkin hanno interpellato. Non sarebbe così una coincidenza il passaggio di Schick al Bayer né la candidatura forte di Boldt che è stato per anni il pupillo di Voeller al Leverkusen ricoprendo prima il ruolo di osservatore poi quello di ds prima di passare all’Amburgo.

La Roma sta aspettando solo di poter ufficializzare il nuovo direttore sportivo per proporre il rinnovo di contratto a Lorenzo Pellegrini. Un epilogo naturale visto che nessuno, né il giocatore né il club, intendono mettere in dubbio il suo futuro giallorosso. Il centrocampista ha deciso che, clausola o non clausola, vuole proseguire la propria avventura romanista, almeno fino a che la Roma continuerà a dargli importanza.

Ieri la conferenza stampa di Andrea Agnelli, presidente di Juventus, Tuttosport analizza anche la creazione della nuova struttura bianconera. Fabio Paratici è sempre più saldo dopo la creazione della macro area che guiderà, quella relativa al calcio. E al suo fianco ci sarà il nuovo Football Director, Federico Cherubini, che avrà la gestione aziendale della parte sportiva. I due dirigenti lavorano a stretto contatto con il Vice Presidente Pavel Nedved.

Il Milan ha cercato di ingaggiare Nabil Fekir durante la finestra di mercato chiusa da qualche giorno. O almeno è quello che sostiene Diario de Sevilla: secondo il portale andaluso, il club rossonero avrebbe tentato concretamente di portare l'esterno francese a Milano, ma non si sarebbe mai avvicinato alle richieste del Betis, che valuta il giocatore 40 milioni. Maldini e Massara avrebbero però "promesso" di prestare grande attenzione alle prestazioni del nazionale transalpino.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Cagliari valuta Alessio Cragno ben 30 milioni di euro e più in generale, in futuro l'addio sarà possibile solo davanti a un'offerta irrinunciabile. Non è arrivata la scorsa estate ma Inter e Roma lo seguono con grande interesse e nel caso in cui quest'anno dovesse confermare quanto fatto recentemente, nel 2021 il grande assalto sarà scontato.

MANCHESTER UNITED, POGBA HA ESTESO IL CONTRATTO PER UN'ALTRA STAGIONE. WEST HAM, PRESO IL NAZIONALE ALGERINO BENRAHMA. TOTTENHAM, COLPO LAST MINUTE: ARRIVA IL DIFENSORE GALLESE RODON. ZABALETA DÀ L'ADDIO AL CALCIO

Dopo le dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer arrivano le conferme dal Manchester Evening News circa il futuro di Paul Pogba. Il club avrebbe esercitato l'opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2022 del centrocampista francese. Si attende a questo punto il comunicato ufficiale del club per rompere gli indugi. Classe 1993, Pogba è tornato a vestire la maglia dei Red Devils nel 2016.

Il West Ham rende noto l'acquisto di Said Benrahma. L'attaccante, 25 anni, arriva in prestito dal Brentford, con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di sterline, più ulteriori 5 in caso di determinati obiettivi raggiunti. Nazionale algerino, vestirà la maglia numero 9 degli hammers.

Il Tottenham rende noto l'acquisto del difensore Joe Rodon. Il difensore gallese si è trasferito a titolo definitivo dallo Swansea. Secondo quanto riportato da Sky Sports, l'affare si è chiuso per un costo di 11 milioni di sterline che potrebbero salire a 15 al raggiungimento di determinati obiettivi. 22 anni, il giocatore ha firmato con gli Spurs fino al 2025.

Dopo lo svincolo dal West Ham, Pablo Zabaleta (35) ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato attraverso un sentito post su Twitter. Il suo bottino è impressionante: oltre 500 presenze tra i professionisti, 58 apparizioni con la nazionale argentina e la prestigiosa maglia del Manchester City indossata per nove anni.