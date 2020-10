Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 2 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

La Juventus nella giornata appena passata ha praticamente definito il passaggio di Daniele Rugani al Rennes in Francia. Il difensore si trasferirà in prestito oneroso, 1 milione più bonus, nel club transalpino che ha battuto la concorrenza di Newcastle e Valencia. L’Inter si rinforza in difesa con l’arrivo dal Parma di Matteo Darmian e lavora all’uscita di Radja Nainggolan che sembra essere sempre più vicino al ritorno al Cagliari con il club ha l’accordo col calciatore e sta cercando quello con il club nerazzurro.Molto attivo invece Napoli che è piombato sul centrocampista >Tiemoue Bakayoko del Chelsea ed ex Milan. In uscita c’è invece Ounas che potrebbe finire all’Hellas Verona che ha superato la concorrenza del Cagliari, ma anche il Torino potrebbe inserirsi nelle ultime ore. La Roma ha annunciato l’arrivo di Borja Mayoral - prestito biennale – e lavora per Diogo Dalot del Manchester United che però nelle ultime ore sembra essere a un passo dal trasferimento al Milan. I giallorosssi inoltre lavorano sempre per riportare nella Capitale Chris Smalling sempre dallo United. La Lazio invece si appresta a salutare Bastos, andrà al Basaksehir, e lavora per Diogo Queiros del Porto. Intanto i biancocelesti hanno annunciato l’arrivo dal Manchester United di Andreas Pereira.

In casa Fiorentina tiene sempre banco la questione legata a Federico Chiesa, sceso in campo con la fascia di capitano contro la Sampdoria, che sembra essere sempre più vicino alla Juventus. La società viola potrebbe sostituire l’azzurro con Rodrigo De Paul dell’Udinese. Per le corsie laterali gli obiettivi sono Antonio Barreca a sinistra e Marco Faraoni a destra, due trattative che potrebbero decollare in questi ultimi giorni di mercato, mentre in difesa oltre al solito Martinez Quarta del River Plate spunta il nome di Armando Izzo del Torino, con cui si tratta anche il centravanti Belotti. Ci sarebbe poi Luca Ceppitelli, in uscita da Cagliari, che però piace molto anche al Parma e allo stesso Torino.

Il Parma è un altro club molto attivo sopratutto sul mercato estero: in difesa il primo obiettivo è Giulian Biancone con Erik Durm come prima alternativa, ma è anche avanzata la trattativa per il giovane Michal Karbownik, mentre a centrocampo è sempre più vicino Wylan Cyprien del Nizza. In città nella serata di ieri è poi arrivato Simon Sohm, centrocampista classe 2001 dello Zurigo, che oggi dovrebbe firmare coi ducali. In avanti potrebbe partire anche Roberto Inglese per cui sarebbe arrivata un’offerta da 13 milioni da parte del Torino. Al suo posto potrebbe arrivare Lucas Perez, classe ‘88, dell’Alaves autore di 11 reti e cinque assist nella passata stagione, che piace anche al Genoa.

Il Torino ha ceduto intanto Alex Berenguer all’Athletic, mentre il Bologna è a un passo dal salutare Mattia Bani, destinato al Genoa che ha chiuso con il Sassuolo per Gianluca Scamacca e si prepara ad accogliere Alberto Paleari come secondo portiere. La Sampdoria fra i pali punta sempre su Adrian Semper come vice-Audero e intanto cede Fabio Depaoli all’Atlanta. Per sostituirlo il nome caldo è quello di Kostas Laifis, cipriota dello Standard Liegi.

Il Tottenham ha trovato il vice di Harry Kane, si tratta di Carlos Vinicius. Il giocatore arriva in prestito oneroso, tre milioni, con diritto di riscatto fissato in 45 milioni di euro dal Benfica. Ma in casa Spurs resta in bilico la posizione di Dele Alli finito nel mirino dl PSG che dopo essersi visto rifiutare la prima offerta – quattro milioni di sterline per il prestito – è pronto a tornare all’assalto nelle prossime ore. In difesa invece potrebbe arrivare dal Chelsea Antonio Rudiger. I Blues londinesi potrebbero inoltre cedere in prestito Callum Hudson-Odoi su cui è tornato prepotentemente il Bayern Monaco campione d’Europa in carica. Il Manchester United starebbe invece lavorando per portare in Premier League Ousmane Dembélé del Barcellona che sarebbe stato convinto da Paul Pogba a scegliere il club inglese.

Il Paris Saint Germain, oltre ad Alli è alla caccia di un difensore con Lisandro Martinez dell’Ajax osservato speciale dal ds Leonardo. Luis Suarez è un nuovo giocatore del Granada. Il club spagnolo ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con il Watford per il trasferimento dell'attaccante colombiano. Il classe '97 ha firmato un contratto di 5 anni. È durata una stagione, 31 presenze e quattro reti l'esperienza di Shinji Kagawa con il Real Saragozza.

Armindo Tué Na Bangna, conosciuto come Bruma, è pronto a lasciare il PSV. L'attaccante classe '94 sarà ceduto in prestito all'Olympiacos.Sirene turche per Ezequeil Schelotto, il Besiktas ha fatto un sondaggio per l'argentino, attualmente svincolato. Il futuro del centravanti Umar Sadiq potrebbe essere in Spagna. Il nigeriano ex Roma e Bologna sarebbe finito nel mirino dell’Almeria, club di seconda divisione, che è rimasto colpito dalle doti di realizzatore messe in mostra da Sadiq in Serbia con la maglia del Partizan Belgrado (23 reti in 51 presenze in un anno e mezzo).