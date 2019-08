Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 20 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

FIORENTINA, COLPO RIBERY IN ATTACCO. ROMA, PRESO ZAPPACOSTA. SI AVVICINA RUGANI. SCHICK VERSO IL LIPSIA. INTER, C'È IL VIA LIBERA DEL MANCHESTER UNITED PER SANCHEZ. SI LAVORA AL RINNOVO DI LAUTARO. NAPOLI, OUNAS AI SALUTI: ACCORDO CON IL LILLE. MILAN, SFIDA CON IL PSG PER AURIER. IL REAL CEDE IN PRESTITO JOVIC, I ROSSONERI FIUTANO IL COLPO. HELLAS VERONA, PRESO ADJAPONG DAL SASSUOLO.

Adesso è ufficiale: Franck Ribery è un nuovo giocatore della Fiorentina. A comunicarlo, dopo l'arrivo del francese nella mattina di ieri all'aeroporto di Firenze, è lo stesso club viola tramite un comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Franck Ribéry. Il nuovo calciatore viola sarà presentato giovedì 22 agosto alle ore 17:30 all’interno della Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio “Artemio Franchi”. All’incontro con i media, per ragioni logistiche, potrà essere ammesso 1 solo giornalista per testata. Invitiamo le testate interessate a presenziare alla conferenza stampa a inviare una richiesta d’accredito entro le ore 13:00 di giovedì".

La Roma ha ufficializzato l'arrivo di Davide Zappacosta dal Chelsea. Operazione conclusa con la formula del titolo temporaneo e gratuito fino al gennaio 2020, con possibilità di estensione del prestito fino al giugno 2020. Zappacosta indosserà la maglia numero 2.

Daniele Rugani si avvicina alla Roma. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti tra le parti per arrivare a una soluzione che possa accontentare sia la Juventus che i giallorossi e cresce l'ottimismo per la buona riuscita dell'operazione.L'affare dovrebbe concludersi per una cifra di circa 25 milioni di euro complessivi, probabilmente con Ricciardi che potrebbe essere utilizzato come contropartita. I club devono però mettersi d'accordo sulla formula, visto che la Juve spinge per l'obbligo di riscatto o il titolo definitivo mentre i giallorossi lo vorrebbero in prestito con diritto.

Patrik Schick e l'Italia, l'addio è in vista. Ieri era in centro a Roma, a breve potrebbe essere in Germania. A Lipsia, al Red Bull, spiega La Gazzetta dello Sport: sono ore decisive per il passaggio del giocatore, la trattativa è viva sulla base del prestito con diritto di riscatto anche se l'ariete ceco sogna di ritrovare Marco Giampaolo, avuto alla Sampdoria, al Milan.

Alexis Sanchez e l’Inter, trattativa ancora in corso con il Manchester United e distanza tra le parti che via via va diminuendo. I nerazzurri contano di chiudere nella giornata di domani, una volta definita l’operazione Sanchez sbarcherà a Milano (forse già domani) e si legherà all’Inter in prestito con altri due anni di contratto dopo il riscatto.

Lautaro Martínez al centro del progetto Inter. Si lavora al rinnovo del contratto, dopo il mercato potrebbe arrivare il prolungamento fino al 2024 con adeguamento dell’ingaggio. Tutto fa pensare che si arrivi alla fumata bianca senza troppi intoppi. Ma l’Inter vuole alzare la clausola rescissoria al momento fissata a 111 milioni di euro. C’è l’idea di alzarla a 200 milioni, ma la sensazione è che alla fine si possa trovare una soluzione a metà strada, a 150 milioni di euro. Lautaro Martínez e l’Inter vanno avanti insieme, con una super clausola per allontanare le pretendenti.

Giorni frenetici anche per Adam Ounas, in attesa di conoscere il suo futuro che molto probabilmente sarà lontano da Napoli. Questo quanto sottolineato dall'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come l'attaccante andrà via in questa sessione di mercato: la destinazione prevista - si legge - è Lilla con la formula del prestito (3 milioni) con diritto di riscatto (22 milioni).

Serge Aurier potrebbe lasciare il Tottenham in questa sessione di mercato. Il laterale francese, come riportato da Marca, interessa al Milan: i rossoneri dovranno però fare attenzione al Paris Saint-Germain, che vorrebbe riportare in Ligue 1 il giocatore transalpino, ceduto ai londinesi nel 2017. In ogni caso il Milan dovrà comunque cedere prima di poter tentare l'assalto al calciatore degli Spurs.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Milan. L'ultima idea per i rossoneri si chiama Luka Jovic: il nazionale serbo è arrivato al Real Madrid per 60 milioni più 5 di bonus variabili in estate dall'Eintracht Francoforte. Il giocatore però è ritenuto cedibile in prestito da Zinedine Zidane: il ragazzo ha detto che "il mister crede in me", ma il club è pronto a farlo partire, ovviamente non a titolo definitivo.

Ufficialità in casa Hellas Verona. Il club scaligero con un post sul suo account ufficiale su Twitter ha dato il benvenuto a Claud Adjapong, difensore prelevato dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto.

REAL MADRID, ZIDANE CAMBIA IDEA SU JAMES: ADESSO PUO' RESTARE. NEYMAR SI ALLONTANA MA IL PSG NON CHIUDE AI BLANCOS. MONACO, PRESO SLIMANI PER L'ATTACCO. BETIS, ECCO IL SOSTITUTO DI FIRPO: PRESO ALEX MORENO. PSG, L'ALTERNATIVA A DONNARUMMA È KEYLOR NAVAS. CHELSEA, PRIMA DEL PRESTITO ALLA ROMA IL RINNOVO FINO AL 2022 DI ZAPPACOSTA.

Zinedine Zidane può cambiare la sua idea su James Rodriguez. Il colombiano, al centro del mercato del Napoli, potrebbe rimanere al Real Madrid: la sconfitta contro l'Atletico e l'atteggiamento del giocatore durante le ultime settimane hanno fatto cambiare idea al tecnico delle merengues. Come riportato da AS, il trequartista sudamericano potrebbe scendere in campo nel prossimo impegno e pian piano il calciatore sta convincendo sempre di più il proprio allenatore.

Il Real Madrid non rientra nell'affare Neymar, come riportato dal Chiringuito TV. Ci potrebbero essere però dei contatti tra i Blancos e il Paris Saint-Germain, la società francese può contattare Florentino Perez, presidente del Real. Il Barcellona, stando alle ultime indiscrezioni, sembra essere favorito rispetto ai madrileni.

Il Monaco rende noto con un comunicato ufficiale l'acquisto di Islam Slimani. L'attaccante algerino, 31 anni, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto dal Leicester.

Il Betis rende noto l'acquisto di Alex Moreno. L'esterno sinistro occuperà il posto lasciato da Junior Firpo, ceduto al Barcellona. 26 anni, il giocatore arriva a titolo definitivo dal Rayo Vallecano e ha firmato un contratto fino al 2024.

Keylor Navas può lasciare il Real Madrid in questa finestra di mercato. Il portiere delle merengues non rientra più nelle gerarchie di Zidane e secondo quanto riportato da RMC Sport Thomas Tuchel ha richiesto il calciatore blancos. Occhi puntati anche su Donnarumma, ma ci potrebbe essere un cambio di strategia in questi ultimi giorni di mercato.

Contestualmente al prestito fino a gennaio alla Roma Davide Zappacosta ha siglato anche il rinnovo di contratto con il Chelsea. L'attuale laterale giallorosso ha prolungato fino al giugno 2022 con i Blues.