Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 gennaio

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Filippo Inzaghi, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con passione e professionalità. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali. Il Bologna Fc 1909 rende noto inoltre di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Sinisa Mihajlovic, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2019 con opzione per la stagione 2019-20.

Medhi Benatia saluta la Juventus. Il difensore marocchino è stato ceduto a titolo definitivo ai qatarioti dell'Al Duhail. Questo il comunicato ufficiale del club bianconero:

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Al Duhail Sports Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Medhi El Mouttaqui-Benatia per un corrispettivo di € 8 milioni, pagabile in due rate entro ottobre 2019, che potrà incrementarsi sino ad un massimo di € 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali.

Tale operazione non genera effetti economici significativi per Juventus.

La Juventus continua a provarci per Bruno Alves, difensore portoghese del Parma nonché grande amico di Cristiano Ronaldo. I ducali, per liberare l'esperto centrale in scadenza a giugno, chiedono 1,5 milioni di euro.

Leroy Abanda Mfomo è un calciatore del Milan. Il contratto del terzino franco-camerunense è stato depositato. Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Monaco e andrà a rinforzare la Primavera rossonera.

Il Milan sta lavorando alacremente per dare un ulteriore rinforzo sulle fasce a Gennaro Gattuso. Si è parlato molto di Gerard Deulofeu, ala del Watford con un passato rossonero, ma al momento non è la prima scelta per i dirigenti. I londinesi chiedono una cifra alta, circa 30 milioni di euro, chiedendo inoltre delle certezze sul futuro, mentre la valutazione che ne fanno i meneghini è della metà.

L'Inter continua a lavorare per portare a Milano Rodrigo De Paul a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto raccolto da TMW, il contatto di oggi con l'agente è stato positivo. Le parti sono adesso più vicine, ma vanno ancora limati dei dettagli, complice l'interesse di tante altre squadre per il fantasista dell'Udinese. I nerazzurri premono, ma la trattativa è ancora in fase embrionale.

L'Inter snobba Mesut Ozil e chiede solamente soldi per il cartellino di Ivan Perisic. Intanto c'è da annotare come sia gli agenti del croato, per cui c'è una valutazione di 45 milioni di euro, come quelli di De Paul siano in città.

Marko Rog si avvicina al Siviglia, che non ha accontentato il Napoli circa le cifre del diritto di riscatto e partirà dunque in prestito secco. Il centrocampista croato, poco utilizzato da Ancelotti in questo primo scorcio di stagione, lascerà gli azzurri per firmare con gli andalusi in prestito secco. Per lui appuntamento a Napoli a giugno prossimo dunque.

Possibile chance in Italia per Juanfran del Leganes, terzino spagnolo classe 1988 di proprietà del Deportivo La Coruna. Per il giocatore, stando a quanto da noi raccolto, potrebbero esserci contatti con Parma e Bologna, alla ricerca di rinforzi difensivi da tempo.

L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dal Brighton & Hove Albion Football Club in prestito fino al 30/06/2019, le prestazioni sportive del centrocampista argentino Ezequiel Matìas Schelotto. Nato a Buenos Aires il 23/05/1989, Schelotto ha già indossato la maglia del ChievoVerona nella stagione 2014/15, collezionando 29 presenze. Nella classifica dei giocatori gialloblù, è al 75^ posto come presenze tra tutti i calciatori professionisti del ChievoVerona.

La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Szymon Zurkowski dal Górnik Zabrze. Zurkowski è nato a Tychy (Polonia) il 25 settembre del 1997 ed ha già disputato 49 presenze nella massima serie polacca oltre ad essere il capitano della Nazionale Under 21 del suo Paese. Il calciatore, che ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2023, resterà in prestito al Górnik Zabrze fino al 30 giugno 2019.

Alvaro Morata è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. L'ex Juventus e Real torna dunque a vestire la maglia dei colchoneros, già indossata in età adolescenziale prima di sposare i blancos. L'attaccante saluta così il Chelsea di Maurizio Sarri per approdare alla corte di Diego Pablo Simeone, dopo aver firmato un contratto con i biancorossi di Madrid fino al 30 giugno 2020.

Secondo quanto riportato dal Daily Star, il Chelsea è pronto a presentare un'offerta da 45 milioni di euro al Bournemouth per riprendere l'ex Blues Nathan Ake.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Leicester sta trattando l'acquisto di Youri Tielemans col Monaco. Il club inglese è pronto a investire 23 milioni di euro per il centrocampista belga.

Secondo quanto riferito dal Sun, Adrien Rabiot avrebbe rifiutato la proposta arrivata negli scorsi giorni da parte del Tottenham perché preferirebbe rispondere positivamente a una eventuale chiamata del Liverpool, altro club di Premier fortemente interessato al centrocampista francese attualmente messo fuori rosa dal tecnico Tuchel