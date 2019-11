Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 novembre

© foto di Valeria Abis/PhotoViews

IBRA, NO ALLA CINA. JUVE, OCCHI SU GOSENS. INTER, TORNA STANKOVIC. NAPOLI, ANCELOTTI SMENTISCE I RUMORS SULL'ARSENAL

Zlatan Ibrahimovic negli ultimi giorni ha risposto negativamente ad alcuni sondaggi provenienti dalla Cina, uno dei pochi campionati al mondo che potrebbero permettergli di percepire le stesse cifre proposte dal Milan. L'attaccante ancora non ha sciolto le riserve, ma la flessibilità della proposta rossonera, che gli permetterebbe di scegliere se giocare solo sei mesi oppure prolungare per un ultieriore anno, è il vero punto di forza che potrebbe spingerlo al ritorno a Milano. Nei prossimi giorni Raiola dovrebbe transitare a Milano, magari portando la risposta definitiva dello svedese. Nel frattempo, il piano B non c'è e dunque Pioli spera, con discreta ansia, di potersi avvalere delle giocate di un campione a 360° come Ibra. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La Juventus punta a Robin Gosens e potrebbe pensare di investire sul tedesco già a gennaio. Non solo per Paratici, che si è espresso anche pubblicamente sul giocatore, visto che anche diversi club tedeschi hanno già fatto suonare il cellulare di Percassi per chiedere informazioni sul numero 8 orobico, seguito anche dall'Inter da parecchio tempo: giocando già con il modulo caro a Conte, il suo inserimento in squadra sarebbe immediato e i numeri sul suo rendimento parlano chiaro. Da solo ha già segnato più di tutti gli esterni a disposizione dell'ex ct sommati.

Dejan Stankovic torna a lavorare per l’Inter. Prima da giocatore, poi da club manager, adesso lavorerà per il settore giovanile nerazzurro. L’ufficialità della notizia è stata data prima dallo stesso ex centrocampista sul suo profilo Instagram, con la conseguente conferma dell'Inter su Twitter.

Il Borussia Dortmund lancia la sfida a Inter e Milan per Olivier Giroud. Secondo quanto riporta Kicker, l'attaccante del Chelsea ad oggi è infatti il favorito per rinforzare il reparto avanzato dei gialloneri a gennaio, nonostante le sirene di mercato che arrivano da Serie A e MLS. Il francese, classe '86, in quest'avvio di stagione ha collezionato solamente sei presenze coi Blues.

Inter attenta alle evoluzioni di mercato attorno a Pierre-Emerick Aubameyang. A dicembre gli agenti di Lautaro Martínez saranno in Italia, si tratterà l’adeguamento del contratto e il conseguente rinnovo di un ulteriore anno con una modifica alle condizioni contrattuali legate alla clausola. Ma l’argentino è ambito dal Barcellona, che nei prossimi mesi potrebbe tentare il colpo presentando all’Inter una maxi offerta. Ecco che i nerazzurri si cautelano: nel mirino c’è l’attaccante dell’Arsenal, molto gradito ad Antonio Conte. Oggi un’idea, una possibilità che potrebbe anche diventare qualcosa di più davanti ad una grande offerta per Lautaro Martínez. Lavori in corso. L’Inter studia la situazione Aubameyang...

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato una breve battuta sul proprio futuro ai microfoni di BT Sport: "Io all'Arsenal? Sono voci. Ho i capelli bianchi e l'esperienza per capire che si tratta di voci. Io resto al Napoli, ovviamente".

Fernando Llorente, attaccante del Napoli, ha parlato a ESPN dopo il pareggio ottenuto in Champions League contro il Liverpool ad Anfield: "Nel primo tempo abbiamo attaccato bene, ma non è facile vincere su questo campo. Alla fine abbiamo conquistato un buon pareggio. La svolta è stata trovare la rete nella prima frazione, nella ripresa ci è mancato il raddoppio che avrebbe potuto garantirci un po' di tranquillità, ma i giocatori sono più stanchi quando si arriva a fine partita. Il Boca Juniors? E' vero, mi avevano cercato in estate, ma volevo continuare a giocare in Europa e a disputare la Champions".

L'incontro di ieri tra i dirigenti della Fiorentina ed Enrico Chiesa ha sancito la tregua utile per evitare che il "caso Chiesa" spaccasse in due una squadra già in difficoltà. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra lo stesso padre/agente e Commisso per poi dare il via alla trattativa vera e propria per provare ad arrivare al rinnovo. L'offerta viola sarà di 4 milioni di ingaggio, lo stesso di Ribery, con un anno in più di accordo e con l'inserimento di una clausola rescissoria da 80-100 milioni di euro. La famiglia del calciatore ancora non ha sciolto le riserve perché vuole capire quali solo le prospettive del club e se ci sono alternative di livello internazionale pronte a spendere grandi cifre per il cartellino del giovane attaccante. Non sarà una passeggiata trovare un'intesa tra le parti, ma almeno il dialogo è ripartito. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Francesco Marroccu sarà il nuovo uomo mercato del Genoa. Il dirigente sardo è stato avvistato a Genova. Possibile intesa per due anni e mezzo, che dovrebbe essere annunciata ufficialmente nei prossimi giorni.

PALACIOS VERSO IL LEVERKUSEN. LIPSIA, NESSUNA PRELAZIONE SU HAALAND. ARSENAL, EMERY NON TEME L'ESONERO. EFFETTO MOURINHO: ALDERWEIRELD E VERTONGHEN POTREBBERO RINNOVARE

Il Bayer Leverkusen ha accettato di versare la clausola di Exequiel Palacios del River Plate. Come riporta TNT Sports, i rossoneri dovrebbero pagare così circa 15 milioni di euro per portare presto in Europa il talentoso centrocampista argentino, ex obiettivo tra le altre di Inter e Real Madrid. Il classe '98, come raccontatovi su queste colonne, piace molto anche all'Ajax.

"Non c'è nessuna opzione a favore del RB Lipsia per Haaland", parola del ds del RB Salisburgo Christoph Freund. Il dirigente del club austriaco lo avrebbe rivelato a Kicker, smentendo così le voci sulla possibile corsia preferenziale dei cugini tedeschi per Erling Haaland, il teen-ager che ha fatto innamorare ogni appassionato di calcio (e tutte le big europee, Juventus e Napoli comprese) in quest'avvio di stagione. A segno anche ieri sera nella vittoria di Champions contro il Genk, l'attaccante norvegese ha d'altronde già raggiunto quota 27 gol in 19 presenze.

Unai Emery non ha paura di essere esonerato. Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara odierna di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico dell'Arsenal ha parlato così della sua panchina in bilico: "Il club mi sta dando il suo sostegno e lo apprezzo molto. Ho la responsabilità di ribaltare questo momento difficile, dobbiamo ritrovare la fiducia ed essere più compatti. La società mi dà la forza di cui ho bisogno", le parole dell'allenatore spagnolo.

Arrivano ulteriori conferme sulla pazza voglia di Real Madrid di Kylian Mbappé. A non avere dubbi sul futuro in maglia merengue del giovane talento francese è, d'altronde, anche lo stesso ex vice-presidente del Monaco Vadim Vasilyev: "Mbappé andrà al Real Madrid. Non so quando lo farà, ma mi sembra una cosa inevitabile", le sue parole a Le Parisien sull'attaccante sbocciato proprio tra le fila del Monaco.

Tutti pazzi per Kai Havertz. Secondo quanto riporta la Bild, soltanto in Premier sarebbero Manchester United, Liverpool, Chelsea e Manchester City le principali candidate all'acquisto del giovane talento del Bayer Leverkusen. Il trequartista tedesco, classe 1999, ha realizzato tre gol e un assist nelle 16 presenze collezionate finora in questa stagione, attirando l'interesse delle big mondiali. L'asta, almeno in Inghilterra, è già iniziata.

Più Spagna che Inghilterra per il futuro di Jadon Sancho. Secondo quanto riporta il Daily Star, infatti, il talentoso esterno d'attacco del Borussia Dortmund preferirebbe un trasferimento al Real Madrid o al Barcellona piuttosto che un ritorno in Premier League (Manchester United e Liverpool alla finestra). In questa stagione, intanto, l'inglese ex Manchester City si sta confermando alla grande con 6 reti e 9 assist in 16 presenze, soltanto finora.

Non solo i risultati, l'approdo in panchina di José Mourinho ha già cambiato qualcosa anche nella testa dei calciatori del Tottenham. Secondo quanto riporta Sky Sports, infatti, i due difensori Jan Vertonghen e Toby Alderweireld avrebbe già aperto al rinnovo con gli Spurs del loro contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Si respira un'aria nuova, insomma, tra le mura del New White Hart Lane.