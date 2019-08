Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 29 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Secondo quanto riportato da Sky, nella giornata di oggi c'è stato contatto fra Beppe Marotta e Wanda Nara, moglie-agente di Icardi, per cercare di risolvere la situazione legata alla punta nerazzurra. Wanda Nara sta cercando di convincere Maurito a prendere in considerazione le varie ipotesi per la cessione. Non solo, l'Inter avrebbe proposto di rinnovare il contratto di un anno per facilitare l'operazione in prestito di un anno, ovviamente a determinate squadre (non alla Juventus, che se vorrà il giocatore dovrà pagare l'intero cartellino). Oggi intanto c'è stato l'incontro con il Monaco: il club monegasco ha offerto 65 milioni ai nerazzurri ed un contratto da 10 milioni a stagione per l'attaccante argentino.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Manchester United ha confermato la cessione di Alexis Sanchez all'Inter, in prestito fino al 30 giugno 2020."Possiamo confermare che Alexis Sanchez raggiunge l'Inter in prestito fino al 30 giugno 2020. Auguriamo ad Alexis le migliori fortune in Italia".

Cristiano Biraghi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore classe 1992 - recita il comunicato del club nerazzurro - arriva dall'ACF Fiorentina a titolo temporaneo annuale con opzione per la trasformazione del prestito in cessione definitiva.

Il Milan sembra aver mollato definitivamente Angel Correa a causa delle richieste eccessive dell'Atletico Madrid. Così, i rossoneri potrebbero tornare alla carica per Memphis Depay: all'olandese possono essere destinati i 40 milioni che il Diavolo avrebbe voluto spendere per l'argentino. Più improbabile, invece, un ritorno di fiamma per il brasiliano Everton: il frazionamento del cartellino (di proprietà solo per il 50% del Gremio) è un ostacolo quasi insormontabile da superare in così poco tempo. Lo riporta Tuttosport.

Si avvicina Rodrigo De Paul per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, le prossime ore possono essere quelle buone per regalare il fantasista argentino all'allenatore Vincenzo Montella. Domani, a Milano, dovrebbe andare in scena un nuovo contatto tra il procuratore del classe '94 e il club viola. Il contratto dovrebbe essere di 5 anni, e le sensazioni sulla chiusura sono positive. Contestualmente si avvicina ai friulani Remi Oudin del Reims.

Giovanni Simeone ha scelto il Cagliari. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com la trattativa tra i viola e i sardi è andata a buon fine e il giocatore ha dato l'ok. Nelle prossime ore visite e firma, poi arriverà anche l'ufficialità.

Un nuovo portiere per il Cagliari: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, c'è accordo totale per l'arrivo di Robin Olsen dalla Roma, in prestito secco, al club rossoblù. Affare in dirittura d'arrivo, il portiere svedese è pronto ad affrontare una nuova avventura in Sardegna.

Doppio colpo per il Sassuolo: il club di Squinzi sistema l'attacco con Gregoire Defrel, in arrivo dalla Roma. In difesa invece, dal Napoli, arriva Vlad Chiriches. Defrel arriva alla corte di De Zerbi in prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 12. Stessa formula per Chiriches: prestito con obbligo di riscatto da 10 milioni con 2 di bonus.

Adesso è ufficiale, Gary Medel è un nuovo giocatore del Bologna.Ad annunciarlo è stato il club felsineo sul proprio sito ufficiale. Questo il comunicato: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Beşiktaş Jimnastik Kulübü il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Gary Medel a titolo definitivo".

Yves Baraye saluta ancora Parma e va in prestito ai portoghesi del Gil Vicente. Dopo il prestito di sei mesi a Padova, una nuova avventura per il senegalese, che si cimenterà nel campionato portoghese. Di seguito il comunicato del club: "Collecchio, 29 agosto 2019 – La Società Parma Calcio 1913 comunica la cessione a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione del giocatore Yves Baraye (Dakar, 22.6.92) al Gil Vicente Futebol Clube".

Va verso la conclusione una delle trattative più lunghe e importanti dell'intera estate: il Barcellona batte la concorrenza del Real Madrid e riporta in Catalunya Neymar, ceduto due anni fa al PSG per la cifra record di 222 milioni di euro ma che a Parigi non ha saputo incidere come il club avrebbe voluto. Sky racconta di un ritorno concretizzatosi proprio in queste ore, con le firme che sarebbero in procinto di essere siglate.

Rodrigo Moreno Machado può ancora arrivare all’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Marca, Jorge Mendes e la dirigenza dei Colchoneros si incontreranno oggi durante i sorteggi per la fase a gironi della Champions League. Si riapre tutto, le prossime ore potrebbero essere decisive.

Un colpo last minute negli ultimi giorni di mercato? Non bisogna escludere nulla nelle ultime ore dedicate ai trasferimenti, Paul Pogba spera ancora in un trasferimento in Spagna. Secondo quanto riportato da Marca, l’agente del calciatore Mino Raiola ha parlato con i dirigenti del Manchester United: il francese, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe non rinnovare con i Red Devils. Per non perderlo a zero nel 2021, il club inglese potrebbe comunque accettare l’offerta delle Merengues. Dopo gli insulti social e la scritta Pogba-out fuori al campo d’allenamento, il giocatore potrebbe spingere per una cessione.

Sarà ancora in Turchia, nella capitale, il futuro a breve termine di Ricardo Quaresma. L'esperto esterno portoghese, ex Inter tra le altre, ha lasciato infatti il Besiktas, club dal quale era stato pubblicamente messo alla porta, e si è accordato invece con il Kasimpasa per la prossima stagione, con un'opzione per un ulteriore anno con il club di Istanbul.