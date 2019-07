Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 3 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, parla così al termine dell'ennesimo summit con l'Inter, appena concluso nella sede nerazzurra: "Non ci sono novità, solo una chiacchierata per capire meglio la situazione. Tempi lunghi? Non li decidiamo noi, chiaro che per prendere Romelu bisogna muoversi. I nerazzurri ci stanno provando seriamente, ma per la fumata bianca bisogna muoversi. Cifre? Non le sappiamo noi, va chiesto ai diretti interessati. Credo comunque sia un obiettivo dichiarato dall'Inter. Non è detto che però venga centrato. Lukaku resta un sogno molto difficile", le parole raccolte dall'inviato di TMW.

Mauro Icardi non ha nessuna intenzione di lasciare l'Inter se non per andare alla Juventus. Il centravanti argentino, al centro di un braccio di ferro che dura sin da febbraio, ha rifiutato la possibilità di andare al Manchester United in un ipotetico scambio con Romelu Lukaku. L'idea è evidente, perché non c'è la volontà di lasciare l'Italia, altrimenti è pronto a rimanere in nerazzurro come separato in casa. Il problema è oggettivamente l'acquisto e la valutazione che ne fa l'Inter. Se un anno fa si parlava di 110 milioni (cioè la clausola rescissoria) ora l'Inter ne vuole almeno 50 cash, più eventuali contropartite. I bianconeri potrebbero far partire uno fra Cuadrado, Khedira e Mandzukic, che però non sono opzioni che solleticano il palato nerazzurro. Così la querelle potrebbe andare ancora avanti per lungo tempo, senza una quadratura del cerchio.

L'anno zero della Roma è partito: giovani talenti e giocatori in cerca della definitiva affermazione, ma anche una squadra titolare da ricostruire per Pallotta e Petrachi. Motivo per cui, dopo gli addii di De Rossi e Manolas, i giallorossi sono alla ricerca di calciatori di alto livello dal punto di vista tecnico ma anche di leader che possano essere da riferimento per il nuovo corso: Kevin Strootman corrisponderebbe di certo a questa descrizione, oltre ad essere un nome che di certo soddisferebbe la "fame di campioni" dei tifosi. Oltre 100 presenze in giallorosso e un ruolo centrale nella Roma di Rudi Garcia, ma anche di Di Francesco. Completamente recuperato dopo due anni da incubo per i tanti infortuni, il giocatore olandese è tornato a giocare ai livelli che lo avevano reso un obiettivo di mercato di tutti i top club europei nella stagione 2016-17, prestazioni che lo avevano portato l'addio nell'estate successiva: a volerlo proprio Garcia, nel frattempo trasferitosi a Marsiglia. La Roma sta lavorando ad un'operazione che avrebbe del clamoroso, non solo per la caratura del giocatore e per il suo legame con la piazza, costruito durante le cinque stagioni nella Capitale, ma quanto per l'investimento fatto dall'Olympique per portarlo in Ligue 1 l'anno passato: 25 milioni di euro (il giocatore invece ne percepisce più o meno cinque netti), più o meno la stessa cifra che l'OM chiede ora per "restituire" Strootman alla Roma. Un'operazione nata da qualche settimana, che potrebbe strutturarsi con una parte economica fissa più una contropartita.

Non ha sortito gli effetti sperati l'incontro tra Roma e Fiorentina per Jordan Veretout. La richiesta da parte dei viola, informa Sky, resta non inferiore ai 25 milioni di euro e i giallorossi hanno manifestato l'intenzione di non voler partecipare ad aste. Il centrocampista francese che piace anche al Milan e tutte le piste sembrano aperte in questo momento.

Nabil Fekir, trequartista classe '93 del Lione, è un profilo che piace ormai da tempo a diversi club in giro per l'Europa. Fra questi - secondo quanto raccolto da TMW - c'è anche la Roma, che ha avuto un contatto per valutare la fattibilità dell'operazione. Un sondaggio fra le parti, con il presidente del club francese, Aulas, che chiede una cifra comunque importante. Ad ogni modo, in caso di partenza di Zaniolo, per la Roma Fekir rappresenterebbe il grande obiettivo di mercato.

Gianluigi Buffon torna alla Juventus. Dopo un anno a Parigi, il portiere classe '78 torna in Italia: domani a Torino sosterrà le visite mediche, poi sarà il momento della firma su un contratto di un anno. Buffon torna nel club campione d'Italia per ricoprire il ruolo di vice Szczesny e apre in questo modo le porte all'addio di Mattia Perin. L'ex portiere del Genoa un anno dopo il suo arrivo a Torino vuole partire. Vuole giocare con maggiore continuità e per questo motivo è alla ricerca di una sistemazione: l'obiettivo di Perin è quello di restare in Italia, con Milan, Fiorentina e Roma (più defilata, sta trattando Pau Lopez) che seguono gli sviluppi.

La Juventus vuole un'altra gioia francese. La Gazzetta dello Sport scrive che i bianconeri continuano a cullare il sogno legato al colpo Paul Pogba, poche ore dopo la presentazione di Adrien Rabiot. Il Polpo fino al 7 luglio sarà in ferie, il Manchester United attende una settimana ma è consapevole che trattenere il transalpino sarà difficile. Intanto Zinedine Zidane l'ha chiesto come rinforzo per il suo Real Madrid, provando a inserire Gareth Bale nell'affare anche se il gallese non vorrebbe tornare in Premier League in questo momento. Il Manchester United chiese 150 milioni di euro per Pogba, per questo anche la Juve proverà a inserire almeno una contropartita tecnica. C'è Paulo Dybala che potrebbe ingolosire gli inglesi, ma in passato anche Alex Sandro è stato accostato ai red devils. Senza dimenticare Blaise Matuidi, altro assistito di Mino Raiola.

Pep Guardiola torna a pensare con decisione alla possibilità di strappare Leonardo Bonucci alla Juventus. Secondo il Corriere dello Sport una telefonata tra le parti ci sarebbe già stata, anche se resta da capire se, dopo le lusinghe rispedite al mittente nel 2016, lo stesso centrale italiano sia pronto a lasciare la Vecchia Signora per iniziare una nuova avventura per la prima volta lontano dalla Serie A.

Il Torino insiste per avere Simone Verdi: il club granata, già incassato il gradimento del giocatore, vecchia conoscenza dalle parti del "Grande Torino", prova a convincere il Napoli ad abbassare le pretese per l'attaccante esterno. La situazione al momento è questa: il Napoli continua a chiedere circa 25 milioni per il giocatore, la cifra spesa l'anno scorso per prelevarlo dal Bologna e c’è ancora molta distanza tra domanda e offerta. Il nuovo ds Bava continua però a battere la pista, ansioso di regalare il primo colpo stagionale a Walter Mazzarri.

Prosegue la trattativa per portare Jan Hurtado alla Sampdoria. E' confermata infatti l'intesa totale col giocatore e col Gimnasia La Plata per 5 milioni. Il Boca, in questo senso, offre 4,5 di dollari per il 50% ma il giocatore ha deciso. Il presidente del club argentino, l'agente e gli intermediari sono in attesa. La Samp deve prima far cassa e la partenza del difensore Andersen in direzione Lione può finalmente sbloccare la trattativa.

E' fatta per il rinnovo del contratto di Rodrigo Palacio in casa Bologna. Questa settimana, al massimo la prossima, l'attaccante argentino sottoscriverà un nuovo contratto con la società emiliana fino al 2020 con opzione per una ulteriore stagione.

L'Atalanta ha trovato l'accordo con il Chelsea per il rinnovo del prestito di Mario Pasalic fino al 30 giugno 2020. Torna a Bergamo con il prestito con diritto di riscatto. Contestualmente il croato ha prolungato il contratto fino al 30 giugno del 2022.

Era tutto già definito, e si aspettava solamente l'ufficialità. Che di fatto, è arrivata: con un video pubblicato tramite i propri profili social ufficiali, l'Atletico Madrid ha confermato l'acquisto di Joao Felix, baby prodigioso esterno d'attacco classe '99 del Benfica che ha fatto impazzire l'Europa grazie alle sue straordinarie, e precoci, giocate. Secondo i report, i Colchoneros hanno speso 126 milioni di euro (6 in più della clausola) per aggiudicarsi il calciatore, presentato come una vera e propria opera d'arte, accompagnato dall'hashtag "#PuroTalento". Ecco tweet e video.

Dopo aver annunciato l'addio a Rodri, per il quale il Manchester City ha pagato la clausola rescissoria da 70 milioni di euro, l'Atletico Madrid ha poi a sua volta comunicato invece un colpo in entrata. Ed è un nome che nelle ultime sessioni di mercato è stato inseguito a lungo anche da alcuni club italiani, Roma e Napoli su tutti: il messicano Hector Herrera. Domani, si apprende dal comunicato ufficiale, il messicano firmerà per tre anni con i Colchoneros. Ecco il tweet che ne introduce l'arrivo.

Felipe (30) è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il difensore brasiliano del Porto ha trovato l'accordo con il club colchoneros e domani firmerà un contratto triennale che lo legherà ai madrileni fino al 2022. Nella scorsa stagione ha collezionato 53 presenze, con quattro gol all'attivo.

L'avevamo già anticipato, adesso è realtà. Rodrigo Hernandez, meglio conosciuto come Rodri, centrocampista classe 1996 dell'Atletico Madrid, è ufficialmente un nuovo calciatore del Manchester City. A dare l'annuncio ufficiale è stata la società spagnola, che tramite i propri canali di comunicazione ha fatto sapere come i Citizens abbiano versato la cifra della clausola rescissoria del calciatore, pari a 70 milioni di euro.

Il Lione ha annunciato l'acquisto del centrocampista centrale del Lille Thiago Mendes. Il calciatore brasiliano verrà presentato questo pomeriggio a partire dalle 15.

Il futuro di Gareth Bale è sempre più in bilico. L'esterno gallese, come riportato nell'apertura odierna di Marca, si unirà al ritiro del Real Madrid: la situazione cambierà soltanto se ci saranno delle offerte concrete. Nei prossimi giorni ci sarà comunque un nuovo incontro con il tecnico Zinedine Zidane, ma molto probabilmente l'ex Tottenham è sempre più lontano dalle merengues: il suo futuro potrebbe essere al Manchester United, con Perez che vorrebbe inserirlo come contropartita nella trattativa Pogba.

David de Gea (28) si avvicina al rinnovo col Manchester United. Inizialmente in scadenza nel 2020, il portiere spagnolo ha raggiunto l'accordo per un nuovo contratto con i red devils: l'ex Atletico Madrid firmerà fino al 2023 con ingaggio che supererà i 15 milioni di euro a stagione. Lo scrive il Times.

L'Arsenal si sta muovendo sul mercato per poter rinforzare il pacchetto arretrato. Il club londinese, secondo quanto riportato dal Sun, ha avanzato un'offerta di 50 milioni di sterline per Harry Maguire, circa 55 milioni di euro. Al momento la distanza è ampia rispetto alle richieste del Leicester, ma non è esclusa una nuova offerta nei prossimi giorni. Il giocatore piace anche a City e United, ma l'ipotesi gunners non è da scartare.