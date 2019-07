Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 4 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

La Juventus ha ufficializzato il ritorno di Gianluigi Buffon, portiere che arriva - da svincolato - dal Paris Saint Germain. In mattinata le visite mediche, ora anche il comunicato. "Dopo un anno di lontananza da Torino, Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, siglando un accordo sino al 30 giugno 2020".

Il quotidiano olandese Voetbal International fa il punto della situazione attorno a Mathijs De Ligt, centrale classe '99 dell'Ajax che è il primo obiettivo di mercato della Juventus. I bianconeri hanno tentato una prima offerta complessiva da circa 65 milioni di euro, rifiutata: i Lancieri infatti vogliono di più per lasciarlo partire. Su di lui, poi, c'è anche il PSG. A causa della sua partecipazione con l'Olanda alla Nations League, il difensore ha possibilità di rientrare leggermente più tardi. Lunedì ci sarebbe il suo primo allenamento, da programma, ma il calciatore non è atteso, dato che potrebbe già non essere più a tutti gli effetti un tesserato dell'Ajax.

Marcelo potrebbe lasciare il Real Madrid nel corso delle prossime settimane. L'esterno brasiliano ha ricevuto diverse proposte importanti tra cui anche quella della Juventus e del Milan. Il giocatore pensa di aver concluso il suo ciclo alla corte dei Blancos nonostante il ritorno di Zidane. Lui vorrebbe firmare l'ultimo contratto importante della propria carriera e sta già parlando con Florentino Perez per trovare una soluzione. A riportarlo è Sport.

Il Napoli ha ufficializzato, con un comunicato apparso sul proprio sito, l'acquiszone di David Ospina dall'Arsenal. Il trasferimento è stato dunque trasformato a titolo definitivo.

E' ufficiale il trasferimento di Raul Albiol dal Napoli al Villarreal. Ecco il comunicato diramato dal club partenopeo: "Il Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Albiol al Villarreal. La Società ringrazia Raul per queste sei stagioni trascorse insieme all'insegna di impegno encomiabile ed esemplare professionalità".

Il Napoli lavora non solo per James Rodriguez, ma anche per Hirving Lozano. La Gazzetta dello Sport in edicola evidenzia come il messicano piaccia anche al Valencia, che ieri ha mosso i primi passi per il calciatore del PSV Eindhoven. Lozano è un pupillo di Carlo Ancelotti, anche se il club azzurro al momento sembra intenzionato a chiudere per il colombiano del Real Madrid. L'estate è tuttavia ancora molto lunga, ci sarà altro tempo per provare a ingaggiare il messicano.

Dalle pagine de Il Corriere della Sera di oggi arrivano importanti novità di mercato sull'Inter. Oltre alla pista Lukaku, per i nerazzurri c'è infatti anche quella che porta ad Edin Dzeko, attaccante che la Roma valuta 20 milioni di euro. Una cifra che l'Inter non ha intenzione di spendere. Se i giallorossi non dimezzeranno le richieste, la società meneghina è disposta anche ad aspettare gennaio per far suo l'attaccante bosniaco (in scadenza nel 2020) a costo zero.

C'è l'offerta della Roma per arrivare a Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina che è dichiarato obiettivo dei giallorossi. Il calciatore aveva già raggiunto in precedenza un accordo col Napoli, ma Petrachi ha superato l'offerta di Giuntoli (2,5 milioni annui) arrivando a mettere sul piatto 2,7 milioni a stagione più un milione aggiuntivo come bonus al raggiungimento della Champions League. Lo scrive l'edizione odierna de Il Messaggero.

Il sito ufficiale del Bologna dà la notizia più attesa dai tifosi felsinei, che potranno contare anche l'anno prossimo sui gol di Rodrigo Palacio. E' ufficiale infatti il rinnovo del Trenza fino al prossimo giugno: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Rodrigo Palacio per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2020".

Il Bologna, dopo il primo allenamento effettuato nella giornata di oggi, ha ufficializzato l'acquisto di Jerdy Schouten dall'Excelsior Rotterdam.

Il PSG, con un comunicato ispirato da un noto videogioco, ha annunciato l'acquisto di Ander Herrera, ex centrocampista del Manchester United che si è liberato a parametro zero al termine dell'ultima stagione in Premier League.

Frank Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea. Dopo le trattative degli ultimi giorni, che hanno subito un'accelerata nelle ultime ore, le due parti hanno trovato l'accordo su base triennale. L'ex centrocampista torna a Stamford Bridge dopo oltre 600 partite in maglia blues, con 209 gol messi a segno. Ben 14 titoli conquistati con la compagine londinese: 3 Premier League, una Champions League, 4 Fa Cup, 2 Coppe di Lega, una Europa League e 3 Community Shield.

Grzegorz Krychowiak (29) è un nuovo giocatore della Lokomotiv Mosca. Il centrocampista polacco ha giocato nella scorsa nel club russo in prestito dal Paris Saint-Germain, ora arriva a titolo definitivo. Le parti hanno trovato un accordo su base triennale fino al 2022.

Dopo quello di Raul Albiol annunciato intorno all'ora di pranzo, il Villarreal non sembra voler fermarsi, tanto da aver messo a segno il secondo innesto della giornata. La squadra in maglia gialla ha infatti comunicato di aver preso Ruben Pena, terzino destro che arriva dall'Eibar e che ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni. Di seguito il tweet che ufficializza l'arrivo del classe '91.

Arjen Robben ha deciso di interrompere la propria carriera da calciatore all'età di 35 anni. Il campione olandese, ha annunciato la propria decisione tramite il profilo Twitter della Nazionale olandese: "E' stata la decisione più difficile della mia vita".