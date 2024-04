Lukaku verso il recupero per il Bayer: oggi era a Trigoria nel giorno libero della Roma

Cresce l'ottimismo in casa Roma per il recupero di Romelu Lukaku per la prima delle due sfide al Bayer Leverkusen. Il belga, che si era fermato nel primo tempo del ritorno dei quarti contro il Milan per una lieve lesione ai flessori della coscia destra, sabato scorso era stato sottoposto a degli esami che avevano evidenziato il riassorbimento dell'edema e, dopo aver saltato la partita contro il Napoli, nella giornata di oggi si è recato a Trigoria durante il giorno di riposo concesso ai giocatori da De Rossi e ha svolto un allenamento mirato, per testare le condizioni del muscolo lesionato.

La risposta - riporta Sky Sport - è sembrata convincente ma è ovvio che serviranno ulteriori verifiche nei prossimi giorni, nei quali Lukaku potrà riprendere ad allenarsi, almeno in parte, anche con i compagni. Dopo il gol di Abraham, tornato alla rete dopo un anno esatto, altra buona notizia dunque per il reparto offensivo di De Rossi e per le speranze europee di una tifoseria che sogna la terza finale europea consecutiva.