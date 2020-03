Mirror - Napoli, sondaggio del Manchester United per Di Lorenzo

Sirene dall'Inghilterra per Giovanni Di Lorenzo? Il difensore del Napoli è stato uno degli elementi che si è messo maggiormente in luce nella stagione in corso. Due reti e quattro assist sono un ottimo bottino per il giocatore nelle 25 presenze con la maglia azzurra. Secondo quanto riporta il Mirror, il Manchester United avrebbe avuto dei contatti con l'entourage del giocatore. Niente di concreto però visto che per il momento si tratta soltanto di un semplice sondaggio.