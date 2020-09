More Morata: è tornato a casa. Così la Juventus ha (ri)accolto lo spagnolo

Così la Juventus ha riaccolto Alvaro Morata a Torino. Con un comunicato arrivato in tarda serata e con un post social a seguire. E il messaggio che ha aperto l'annuncio ufficiale è chiaro. "Niente è più bello che tornare a casa. Perché questo è l’arrivo di Álvaro Morata a Torino: un ritorno a casa. E’ dunque ufficiale l’arrivo dell’attaccante spagnolo in bianconero: arriva dall’Atletico Madrid, dove ha militato nelle ultime stagioni; con noi giocherà in prestito per il 2020/2021, con opzione per il prolungamento di un anno".