Neymar ormai non vuole più rimanere al Paris Saint-Germain e le sue intenzioni sono note ormai da tempo. Il Mundo Deportivo ha ipotizzato eventuali destinazioni plausibili per il futuro del brasiliano: Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United e Juventus, tutti club che hanno la possibilità di poter arrivare all'asso brasiliano soprattutto per la loro forza economica. Ma tutto dipenderà anche dalle richieste dei parigini, dopo il maxi trasferimento dell'estate 2017 la dirigenza non farà sconti a nessuno.