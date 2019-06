I numeri della stagione di Sarri al Chelsea: 63 partite, 112 gol e due finali

Fonte: dati tratti da Sky Sports UK

Prendiamo in analisi l'addio di Maurizio Sarri al Chelsea, visto anche il suo contemporaneo annuncio ufficiale come allenatore della Juventus per la prossima stagione, andando a ripercorrere alcuni dei principali numeri riferiti alla prima - e ad oggi ultima - annata trascorsa fuori dai confini del nostro paese dal neo-tecnico della squadra bianconera.

2 - Le finali giocate dal Chelsea. Una vinta (Europa League), l'altra persa (Carabao Cup).

2bis - Secondo allenatore a conquistare un trofeo nella partita d'addio. Il precedente era italiano, con la FA Cup vinta da Conte.

3 - Come il piazzamento raggiunto in Premier League. Terzo.

5-0 - La più larga vittoria del Chelsea con Sarri. Due volte: con l'Huddersfield in campionato e con la Dinamo Kiev in Europa League.

6-0 - La più larga sconfitta del Chelsea con Sarri. Travolto così dal City all'Etihad, pochi giorni dopo averne fatti cinque all'Huddersfield.

12 - Il Chelsea di Sarri è rimasto imbattuto nelle prime dodici partite, vincendo le prime cinque.

61.9 - La percentuale di vittorie ottenuta da Sarri con il Chelsea: 39 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte.

63 - Le partite ufficiali giocate con il Chelsea tra le varie competizioni.

112 - I gol segnati nella stagione del Chelsea, a fronte di 58 concessi.