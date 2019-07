Oggi Juve-Inter - Marotta ancora su Dybala. Scambio con Icardi unica via

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno spiraglio, forse poco di più. Ma l'Inter continua a cullare un sogno che ha origine relativamente lontane nel tempo e che risponde al nome di Paulo Dybala. Sui quotidiani la possibilità è tornata d'attualità, seppur con tutte le difficoltà del caso. Il nome della Joya in fondo era emerso come in cima alla lista nerazzurra ben prima che prendesse ufficialmente il via il calciomercato: un nome che avrebbe messo d'accordo tutti, da Marotta a Conte, ma che per costi e interlocutore era sembrato subito estremamente complicato.

Le difficoltà legate al prezzo - Erano i giorni a cavallo fra maggio e giugno e la strada maggiormente percorribile sembrava essere quella di uno scambio, alla pari o quasi, fra la Joya e Mauro Icardi. La valutazione del bianconero sfiorava i 100 milioni, la clausola di Maurito era (è) 110 milioni. Ma gli incastri non andarono in porto anche per la volontà dello stesso Dybala di misurarsi ancora con la maglia bianconera.

Il nome di Dybala torna in auge - Le difficoltà nell'arrivare a Romelu Lukaku stanno consigliando l'Inter di guardarsi intorno per cercare alternative. Ma queste stesse difficoltà nell'arrivare al belga impongono anche limiti e paletti difficilmente superabili. E la domanda sorge spontanea: se l'Inter ha difficoltà a trovare gli 83 milioni richiesti dal Manchester United per Lukaku, come e dove potrebbe trovare una quantità simile per l'argentino? Quesito che potrebbe essere arginato con le solite dinamiche di mercato, nella fattispecie con l'inserimento di Mauro Icardi (ancora lui) nella trattativa. Perché la Juve continua ad avere nell'ex capitano nerazzurro uno dei suoi primi obiettivi per l'attacco. E perché solo in quel modo la valutazione di 80/100 milioni di Dybala potrebbe essere abbattuta. Ma uno scambio così potrebbe generare un altro ostacolo: al termine dello scorso campionato Icardi e Dybala avevano una valutazione molto simile. Oggi no, con il 9 interista che ha visto la sua quotazione scendere vertiginosamente e attestarsi sui 50/60 milioni. Mentre quella di Dybala è rimasta stabile. E l'Inter, per concludere un'operazione del genere, dovrebbe quindi aggiungere una cospicua parte economica.