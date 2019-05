Promossi e bocciati: Frosinone, si salva solo Sportiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo anno in Serie A, seconda retrocessione per il Frosinone. Stagione partita male per i ciociari che non sono riusciti a tirarsi mai fuori dalla zona retrocessione restando costantemente in penultima posizione. Poco, pochissimo da salvare: in termini di media voto l'unico sufficiente è Sportiello. Ciofani e Ciano sono i giocatori che sfiorano il 6, poi si va alle bocciature più nette. Non appaiono i giocatori ceduti a gennaio, come Perica (5,08 nelle prime uscite), Hallfredsson e Campbell mentre chi è arrivato a campionato in corso non ha convinto. Fra i titolari il peggiore è Capuano, stagione difficile anche per la stellina Andrea Pinamonti che si sta rifacendo in questi giorni con la maglia della nazionale Under 20.

Promossi

6,14 SPORTIELLO (35 presenze)

Bocciati

5,98 CIOFANI (32)

5,95 CIANO (33)

5,92 PAGANINI (14)

5,92 CHIBSAH (32)

5,89 SALAMON (20)

5,88 BEGHETTO (27)

5,81 CASSATA (19)

5,78 MAIELLO (29)

5,77 BRIGHENTI (11)

5,74 ARIAUDO (19)

5,71 MOLINARO (14)

5,70 PINAMONTI (27)

5,67 ZAMPANO (27)

5,64 GOLDANIGA (29)

5,63 CAPUANO (27)

Da rivedere

6,00 BARDI (3)

5,93 VALZANIA (13)

5,75 DIONISI (9)

5,75 GHIGLIONE (9)

5,75 GORI (10)

5,71 SAMMARCO (8)

5,70 VIVIANI (5)

5,55 KRAJNC (9)

5,50 TROTTA (12)