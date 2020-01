"Può fare come Batistuta". Higuain e la Roma, da obiettivo ad avversario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Può fare come Batistuta, la Roma è la soluzione ideale". Ipse dixit. Così Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, in piena estate. Quando Gonzalo Higuain era quasi un indesiderato in casa Juventus, con le valigie fatte e i giallorossi alla finestra per portarlo alla corte di Fonseca. Dopo quella clamorosa apertura, sembrava una trattativa in discesa. Invece domani il Pipita e la difesa dela Roma si affronteranno da avversari.

Farà come Batistuta? I tifosi giallorossi sperano di no. Anche perché Higuain è in forma, ha segnato nella goleada al Cagliari, deve sempre farsi trovare pronto perché nell'attacco della Juve è alta, a dire poco. Lui se l'è ripreso, nel frattempo. Forse lo ha aiutato anche il rinnovo di Dzeko, ma Higuain ha vinto la sua battaglia. E che parta o meno titolare contro la Roma, ha potuto disfare le valigie grazie alla sua tenacia. E sarà una brutta gatta da pelare, per chi lo cercava in estate.