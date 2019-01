Quanto corre Gervinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se Gervinho avesse una tecnica di alto livello, probabilmente sarebbe ai livelli del migliore al mondo. L'ivoriano invece compirà 32 anni a fine maggio, è reduce da un paio di anni in chiaroscuro - soprattutto per un infortunio al legamento crociato - ma sta trascinando il Parma verso la salvezza, in coppia con Roberto Inglese. D'altro canto è difficile marcare due frecce così veloci, perché dall'altra parte c'è un Biabiany che si sta rigenerando, anche lui, dopo alcune stagioni fuori dal circuito del grande calcio.

Secondo gol stagionale facendosi praticamente tutto il campo con una velocità che umilia gli avversari. Con il Cagliari era stato Klavan, stavolta Opoku ha provato a stenderlo - rischiando evidentemente il rosso - senza però riuscirci. Come contro gli isolani c'è stato un aiuto da parte del palo, baciato nella sua parte interna, anche stavolta, dopo avere saltato Musso, c'è stato un secondo con il respiro sospeso, con il sinistro che ha depositato a porta vuota il gol dell'1-2. Il Parma, d'altro canto, è costruito sulle sue caratteristiche: il miglior partner è lo spazio, è il gioco di rimessa, quasi a fare da sparring partner per poi colpire con l'uppercut. E alla quinta vittoria stagionale, fuori casa, non è possibile pensare sia sempre e solo fortuna.