Quanto vale il Belgio? Hazard-De Bruyne guidano un undici da 700 milioni

Dati Transfermarkt.

Road to Euro 2020: inizia oggi il percorso delle qualificazioni al prossimo campionato europeo e ve l'abbiamo raccontato presentando i vari gironi di qualificazione. Ora è il turno delle magnifiche 11: come giocheranno, ma soprattutto quanto valgono le grandi favorite per la vittoria finale dell'Europeo itinerante? Abbiamo provato a calcolarlo partendo da quello che dovrebbe essere l'undici tipo delle varie contendenti, anche a prescindere dalle convocazioni per le gare di queste giorni.

UN BELGIO DA FAVOLA -

Terzo al Mondiale, primo tra le selezioni europee nell'attuale ranking FIFA: il Belgio non è più una sorpresa nel calcio del Vecchio Continente, ma un modello per le altre. Per avere un'idea del valore della squadra a disposizione di Roberto Martinez, basta guardare le squadre di provenienza: le due di Manchester, il Chelsea, il Real Madrid. Non a caso, da Hazard in giù, il valore totale dell'undici tipo sfiora i 680 milioni di euro.

Modulo tipo: 3-4-2-1

Thibaut Courtois (Real Madrid) 65 mln

Vincent Kompany (Manchester City) 10 mln

Toby Alderweireld (Tottenham) 40 mln

Jan Vertonghen (Tottenham) 30 mln

Thomas Meunier (PSG) 35 mln

Kevin De Bruyne (Manchester City) 150 mln

Axel Witsel (Borussia Dortmund) 40 mln

Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) 45 mln

Dries Mertens (Napoli) 30 mln

Eden Hazard (Chelsea) 150 mln

Romelu Lukaku (Manchester United) 85 mln

Valutazione complessiva: 680 mln