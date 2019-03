Quanto vale l'Olanda? La coppia de Jong-de Ligt vale 145 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Road to Euro 2020 inizia oggi il percorso delle qualificazioni al prossimo campionato europeo e ve l'abbiamo raccontato presentando i vari gironi di qualificazione. Ora è il turno delle magnifiche 11: come giocheranno, ma soprattutto quanto valgono le grandi favorite per la vittoria finale dell'Europeo itinerante? Abbiamo provato a calcolarlo partendo da quello che dovrebbe essere l'undici tipo delle varie contendenti, anche a prescindere dalle convocazioni per le gare di queste giorni.

400 MILIONI PRECISI - La giovane coppia dell'Ajax, de Ligt e de Jong, fanno impennare la valutazione della nuova Olanda di Koeman. In più c'è anche van Dijk, il più pagato difensore di sempre oltre a Wijnaldum e Depay, ora valutato 50 milioni di euro dopo una stagione e mezza al Lione in cui è stato l'assoluto protagonista con Fekir. Il meno valutato è Ryan Babel, ritornato in Nazionale dopo un discreto periodo di tempo, ma pronto per la svolta dopo europeo e mondiale persi.

Modulo tipo: 4-2-3-1

Cillessen (Barcellona) 18 milioni

Dumfries (PSV) 12 milioni

van Dijk (Liverpool) 75 milioni

de Ligt (Ajax) 70 milioni

Blind (Ajax) 18 milioni

de Roon (Atalanta) 17 milioni

de Jong (Ajax) 75 milioni

Bergwijn (PSV) 30 milioni

Wijnaldum (Liverpool) 40 milioni

Babel (Fulham) 5 milioni

Depay (Lione) 50 milioni

Valutazione complessiva: 400 milioni