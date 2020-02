Repubblica - Juventus, cresce il partito segreto per il ritorno di Allegri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Juventus cresce il partito di coloro che vorrebbero un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Scrive così Repubblica, nella sua analisi odierna del momento bianconero, nella quale viene specificato come ci siano in questo momento tre correnti ben distinte. Quelli che ce l’hanno con Sarri, quelli che ce l’hanno con Paratici e quelli che ce l’hanno con tutti e due, mentre si va formando una vasta schiera di nostalgici di Allegri, nutrita anche da chi fino a sei mesi fa non lo voleva più vedere neanche in cartolina.

Repubblica, ad ogni modo, sottolinea anche come non ci siano notizie di scollamenti nello spogliatoio ma bensì incomunicabilità con la squadra. Agnelli - si legge - riflette anche se i risultati sono ancora in linea con le attese.