Riparte l'Europa League: mirino su David Carmo. Il centrale del Braga che piace in A

David Carmo d'estate è stato seguito a lungo dai club italiani. La Fiorentina, ma pure la Roma, il Milan, il Cagliari, la Sampdoria. In Francia il PSG che ha sondato il terreno tra presente e futuro. David Mota Veiga Teixeira Carmo da Aveiro, classe 1999, è certamente uno dei centrali difensivi più attenzionati del panorama europeo e pronto al grande salto. Il Braga però, in estate non lo ha lasciato partire e adesso dovrà lavorare al rinnovo del ventunenne mancino.

Cronistoria di una conferma La prima volta che è filtrato il nome di Carmo è stato a giugno, col sondaggio da parte del Milan. Poi a luglio, è emerso il nome proprio della Fiorentina, che ha preso informazioni sul centrale difensivo. Poi il Cagliari, prima di virare target e andare su Diego Godin. Anche la Roma, nel finale di mercato, è andata sul giocatore con una proposta al Braga. No, ha risposto la società lusitana. Carmo è rimasto in Portogallo e oggi alle 21:00 sfiderà l'AEK Atene. In attesa del rinnovo, in attesa del salto per la prossima stagione.