Ufficiale Altro portoghese alla corte di Carvalhal: l'Olympiacos annuncia David Carmo

Altro portoghese che sbarca nel Pireo. L'Olympiacos ha annunciato l'acquisto di David Carmo, difensore 24enne proveniente dal Porto.

Dopo 57 presenze con il Braga, nell'estate del 2022 il Porto ha provveduto ad acquistarlo. Nella stagione 2022-2023 ha collezionato 18 presenze (cinque in Champions League), mentre quest'anno è 15 tra tutte le competizioni. Carmo ha giocato per il Portogallo a livello U19 e U20 e ha fatto parte della squadra maschile per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

Dall'arrivo di Carlos Carvalhal il club greco aveva ingaggiato in questa finestra di mercato già altri tre giocatori portoeghesi, ossia l'ala l'ala Gelson Martins dal Monaco e i centrocampisti André Horta (27), proveniente dal Braga e Chiquinho (28) dal Benfica. La squadra aveva inoltre già in rosa Joao Carvalho e Daniel Podence. Dopo 19 giornate di campionato, l'Olympiacos è quinto in classifica con sei punti di ritardo dall'accoppiata PAOK-Panathinaikos.