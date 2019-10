Road to Euro 2020 - Le delusioni: Bosnia su tutti. Anche il Galles stona

Dalla Bosnia di Pjanic, Dzeko e Kolasinac ci aspettavamo di più. Inserita nel girone dell'Italia, la selezione di Sarajevo ha racimolato appena 10 punti in 8 giornate. È quarta alle spalle di Finlandia e Armenia, ha speranze soltanto aritmetiche di partecipare a Euro 2020. Difficile, per ora, non etichettarla come una delle principali delusioni, se non la principale delusione, di questo percorso di qualificazione agli europei.

È in buona compagnia, però. Perché dopo l'exploit e la semifinale di Francia 2016, sembrava che il Galles avesse ormai conquistato un posto al sole nel panorama calcistico europeo. Invece no: seconda alle spalle della Danimarca in Nations League, la nazionale di Bale e Ramsey è attualmente quarta nel gruppo E delle qualificazioni, superata, oltre che dalla Croazia, anche da Ungheria e Slovacchia. Non le ultime arrivate, certo, ma anche qui ci si attendeva qualcosa in più.

Piccola delusione anche l'Albania. Inserita in un girone quasi impossibile, la nazionale allenata da Reja non è riuscita a tenere il passo dell'Islanda, rispetto alla quale è attardata di tre punti, senza più speranze di qualificarsi. Non tantissimo, oggettivamente. Ma anche in questo caso, gli anni recenti avevano fatto immaginare un piccolo passo in avanti che non è arrivato.