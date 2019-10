Road to Euro 2020 - Le sei nazionali già qualificate: solo tre big

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le magnifiche sei. La penultima settimana di gare valide per la qualificazione a Euro2020 (l'ultima è in programma a metà novembre) ha regalato a sei nazionali la certezza di partecipare all'Europeo itinerante. Ad aprire le danze è stato il Belgio, col pesantissimo 9-0 rifilato al San Marino.

Il verde porta bene all'Italia. Che tra le polemiche per il colore della maglia batte la Grecia e poi il Liechtenstein, assicurandosi primo posto e pass per Euro2020 col girone in casa. Situazione delineata in toto nel Gruppo I: oltre al Belgio, anche la Russia battendo Cipro va agli Europei, mentre tutte le altre nazionali di un girone non molto qualitativo salutano la ciurma.

L'Ucraina ha steso il Portogallo: il 2-1 ha regalato alla squadra di Shevchenko la certezza di partecipare. Un pareggio con la Svezia è stato sufficiente alla Spagna per tenere lontane le mire della Romania terza e staccare il biglietto, mentre anche la Polonia battendo 2-0 la Macedonia del Nord si è assicurata l'accesso alla rassegna continentale.

Le sei già qualificate

Belgio

Italia

Ucraina

Polonia

Russia

Spagna