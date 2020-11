Scadenza 2021. Depay, sogno blaugrana solo rimandato? L’olandese piace anche in A

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Sembrava l’estate giusta. Quella nella quale Memphis Depay, tornato grande (infortunio permettendo) col Lione dopo la delusione di Manchester, ha cullato il sogno di vestire la maglia del Barcellona. E forse qualche promessa, dal connazionale Koeman, l’ha anche ricevuta. Nulla di fatto, alla fine: i catalani non hanno affondato il colpo, l’attaccante olandese è rimasto a esprimere il suo talento in Ligue 1.

Non solo il Barça. Ora, il blaugrana resta il colore dei suoi sogni. Ha già pubblicamente strizzato gli occhi a un futuro al Camp Nou, rifiutando di fare promesse ai suoi attuali tifosi. E il presidente Aulas ha dichiarato che pensa che il giocatore farà di tutto per partire a gennaio. Le casse barceloniste, però, non vivono il loro miglior momento. E a Depay, in tempi recenti, si sono interessati diversi club, anche italiani: Juve, Milan, anche Roma e Napoli hanno sondato il terreno per uno dei migliori attaccanti del panorama europeo, specie se libero a zero.

Il futuro di Depay

Barcellona 40%

Lione 25%

Serie A 15%

Altro 10%