Scadenza 2021. Il Genoa prova a blindare Rovella. Ma è già derby d’Italia

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Che impatto. La Serie A 2020/2021 sarà ricordata per molti motivi. Tra questi, forse non ai primissimi posti ma chissà, anche perché a Genova, sponda rossoblù, è in questo campionato che si sta imponendo il talento di Nicolò Rovella. Classe 2001, centrocampista, entrato nelle giovanili del Genoa a 16 anni, ha esordito in A nella scorsa stagione contro l’Inter, senza sbagliare. In questo campionato, sta diventando un titolare fisso nell’undici tipo di Maran. Contro i nerazzurri ha colpito ancora, nel derby ha impressionato per la maturità, lontana dai suoi giovanni anni.

È in scadenza. E il derby d’Italia s’infiamma. Clamorosamente, è in scadenza di contratto a fine stagione. Il Genoa sta lavorando per provare a blindarlo, anche se il suo futuro pare già scritto. Proprio l’Inter ha messo gli occhi su di lui da tempi non sospetti, complice il fatto che abbia ben figurato sotto gli occhi di Antonio Conte. La Juventus si è mossa negli ultimi tempi. Entrambi i club hanno ottimi canali con il Grifone e, rinnovo o meno, immaginare che possa entrare nell’orbita di una delle due big, magari per rimanere in prestito in Liguria (gli affari di questo tipo sono molteplici, per esempio basti pensare a Romero) non sembra così lontano da quella che sarà la realtà.

