Scadenze 2021, Benevento: Caldirola uomo mercato, due prestiti da urlo

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno fimare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

BENEVENTO

I casi spinosi La stagione di Luca Caldirola potrebbe essere finalmente quella della consacrazione. Dopo sei stagioni in Germania, tra la Bundesliga del Werder Brema e del Darmstadt - dove gioca tutte le partite con la matricola dei tedeschi - a gennaio del 2019 è tornato con il Benevento, tenendo ritmi di segnature da centrocampista goleador: sono già due le reti in quella stagione, dopo le sei della prima annata e mezzo. Può essere un uomo mercato per squadre di medio livello, oppure bussare per un rinnovo più sostanzioso del mezzo milione fin qui percepito. Da valutare Maggio: probabilmente si ritirerà dopo l’ultimo anno di A.

Le scadenze -

Montipò 2021 - 0,27 milioni

Viola 2021 - 0,75 milioni

Roberto Insigne 2021 - 0,5 milioni

Caldirola 2021 - 0,5 milioni

Maggio 2021 - 0,7 milioni

Hetemaj 2021 - 0,7 milioni

Sau 2021 - 0,7 milioni

Tuia 2021 - 0,2 milioni

Tello 2021 - 0,3 milioni

Iago Falque (prestito con diritto) 1,7 milioni

Caprari (prestito con diritto) 0,9 milioni