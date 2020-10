Scadenze 2021, Cagliari: tanti esuberi, chi riscattare fra Sottil e Ounas?

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno fimare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

CAGLIARI

I casi spinosi Di fatto sono quasi tutti esuberi quelli in scadenza nel 2021, grandi nomi che però non fanno più parte del progetto cagliaritano. Da Birsa, precisa scelta di Maran un paio di stagioni fa, a Klavan, ma anche Pajac, Ceppitelli o Pisacane, probabile uno svecchiamento per tutta la retroguardia isolana. C'è poi il possibile riscatto di Ounas dal Napoli, che sarà di fatto il principale motivo di discussione nei prossimi mesi. Anche perché quello di Sottil ha un controriscatto in favore della Fiorentina.

Le scadenze -

Ceppitelli 2021 - 1 milione di euro

Pisacane 2021 - 0,5 milioni di euro

Pajac 2021 - 0,3 milioni di euro

Klavan 2021 - 1 milione di euro

Birsa 2021 - 0,6 milioni di euro

Sottil (prestito con diritto di riscatto) 0,5 milioni di euro

Ounas (prestito con diritto di riscatto) 0,5 milioni di euro