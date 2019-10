Serie A, si riparte - La flop 10 di TMW dopo 7 giornate: disastro Samp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In cerca di riscatto. Sette giornate non sono sufficienti per esprimere un giudizio definitivo su un'intera stagione, ma sicuramente sono indicative del rendimento di squadre e singoli giocatori. L'avvio disastroso della Sampdoria ha portato tutti i 4 componenti della difesa blucerchiata ai primi posti della FLOP 10 di TuttoMercatoWeb.com, basata sui voti espressi dalla nostra redazione.

1 Jeison Murillo (Sampdoria) 5,1

2 Omar Colley (Sampdoria) 5,1

3 Nicola Murru (Sampdoria) 5,14

4 Bartosz Bereszynski (Sampdoria) 5,14

5 Riccardo Gagliolo (Parma) 5,17

6 Felipe Dalbelo (SPAL) 5,17

7 Marlon (Sassuolo) 5,17

8 Bremer (Torino) 5,25

9 Federico Bernardeschi (Juventus) 5,25

10 Mariusz Stepinski (Hellas Verona) 5,25