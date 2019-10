Serie A, si riparte - La top 10 di TMW dopo 7 giornate: guida Ribery

© foto di Giacomo Morini

Nei giorni scorsi, su TuttoMercatoWeb.com, abbiamo analizzato il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate attraverso le pagelle stilate dai nostri giornalisti. Giudizi soggettivi, come sempre, che però forniscono già alcune indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Ecco la Top 10 alla settima giornata:

1 - FRANCK RIBERY (Fiorentina) 6,93

2 - DUVAN ZAPATA (Atalanta) 6,86

3 - SALVATORE SIRIGU (Torino) 6,86

4 - DOMENICO BERARDI (Sassuolo) 6,80

5 - CIRO IMMOBILE (Lazio) 6,79

6 - STEFANO SENSI (Inter) 6,79

7 - LUIS ALBERTO (Lazio) 6,79

8 - EDIN DZEKO (Roma) 6,71

9 - GAETANO CASTROVILLI (Fiorentina) 6,71

10 - DRIES MERTENS (Napoli) 6,67