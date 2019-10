Serie A, si riparte - Ottava giornata: caccia alla Juve capolista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serie A torna in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali e riparte da una sfida dal sapore europeo, quella tra Lazio e Atalanta. I biancocelesti hanno bisogno dei tre punti per accorciare in classifica sui rivali, lanciatissimi alle spalle di Juventus ed Inter. Le due battistrada scenderanno in campo rispettivamente stasera e nel lunch match di domenica, contro Bologna e Sassuolo, mentre nell'altro anticipo sarà di scena il Napoli, che non può commettere ulteriori passi falsi dopo i punti lasciati per strada contro Cagliari e Torino. La Roma di Fonseca, sempre falcidiata dalle assenze, ritroverà Claudio Ranieri, all'esordio sulla panchina del fanalino di coda Sampdoria. C'è curiosità anche per il nuovo Milan di Stefano Pioli, atteso dall'ostacolo Lecce. Parma, Cagliari e Torino misureranno le loro ambizioni nei match con Genoa, SPAL e Udinese. Chiude il programma di giornata la sfida tra Brescia e Fiorentina: un'occasione per la Viola di proseguire la striscia vincente.

CLASSIFICA

Juventus 19

Inter 18

Atalanta 16

Napoli 13

Roma 12

Lazio 11

Cagliari 11

Fiorentina 11

Torino 10

Milan 9

Hellas 9

Bologna 9

Parma 9

Udinese 7

Sassuolo 6

Lecce 6

Brescia 6

SPAL 6

Genoa 5

Sampdoria 3

OTTAVA GIORNATA

Oggi, ore 15 - Lazio-Atalanta SKY

Oggi, ore 18 - Napoli-Hellas SKY

Oggi, ore 20.45 - Juventus-Bologna DAZN

Domani, ore 12.30 - Sassuolo-Inter DAZN

Domani, ore 15 - Cagliari-SPAL DAZN

Domani, ore 15 - Sampdoria-Roma SKY

Domani, ore 15 - Udinese-Torino SKY

Domani, ore 18 - Parma-Genoa SKY

Domani, ore 20.45 - Milan-Lecce SKY

Lunedì, ore 20.45 - Brescia-Fiorentina SKY