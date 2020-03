Sky Sport Germania - Milan, Rangnick non sarebbe intenzionato ad accettare

vedi letture

Notizia a sorpresa dalla Germania. Dopo tanti scombussolamenti interni al Milan, Ralf Rangnick potrebbe comunque non accettare la corte del club rossonero. Secondo quanto riferito da Sky Sport DE, il tecnico, al momento capo dello sport del gruppo Red Bull, non sarebbe in questo momento intenzionato a dire sì al Milan. I contatti con i tedeschi, ricordiamo, hanno di fatto portato alla separazione con Boban e a quella ormai molto probabile con Paolo Maldini. Tanto rumore per nulla?