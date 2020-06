Sky Sports: "Accordo Juve-Barcellona per Arthur: il brasiliano valutato 80 milioni di euro"

In attesa del via libera definitivo da parte del giocatore , come sottolinea Sky Sports Juventus e Barcellona hanno già raggiunto un'intesa economica per il trasferimento in bianconero di Arthur.

Il centrocampista classe '96, pagato 40 milioni complessivi dai blaugrana nell'estate 2018, avrà una valutazione di mercato pari a 80 milioni di euro. È ancora da decidere, però, il conguaglio che la 'Vecchia Signora' dovrà effettivamente versare nelle casse del club catalano, visto che nell'operazione rientrerebbe anche il cartellino di Miralem Pjanic, pronto a lasciare la Serie A per iniziare a sua volta una nuova avventura nella Liga.