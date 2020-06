tmw Juve, ultimatum ad Arthur nel week-end: promessi 5 mln a stagione e ruolo di primo piano

La Juventus ha lanciato l'ultimo assalto: i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano è partito dalla panchina anche venerdì scorso contro il Siviglia (non è stato titolare in due gare su tre dalla ripartenza della Liga) e, nonostante la sua ferma intenzione raccontatavi più volte su queste colonne di restare a Barcellona , adesso ha inevitabilmente dovuto iniziare a guardarsi intorno.

L'ultimatum della Juventus - Perché il ruolo, presente ma soprattutto futuro, che gli offre mister Quique Setién in maglia blaugrana non è certo di primo piano, mentre quello che propone la Juve è molto più suggestivo. Così, come raccolto da TMW questa mattina attraverso fonti vicinissime all'ex Gremio, proprio in questo fine-settimana Paratici è tornato con forza alla carica attraverso gli intermediari che stanno gestendo l'operazione. La Juve insiste e ha posto Arthur dinanzi a una sorta di ultimatum: lo scambio (non alla pari) con Pjanic o si fa a breve o non si fa più. Un'offensiva decisa e già anticipata ieri , quella del numero uno del mercato bianconero, che ha fatto pervenire al classe '96 un'offerta da oltre cinque milioni a stagione per ben cinque anni. Proposta importantissima, ancor di più se consideriamo che Arthur al Barça oggi ne guadagna circa due in meno. Inoltre, come detto, al craque è stato proposto un ruolo da leader nello scacchiere tattico di mister Sarri, che costruirebbe la mediana del 2020-2021 precisamente intorno a lui.